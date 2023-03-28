Таджикистан: талибы взяли под свой контроль консульство

Консульство Афганистана в Хороге находится под контролем талибов, тогда как афганским посольством в Душанбе все еще управляют пребывающие в изгнании оппозиционеры. (Фото: официальные материалы правительства)

Афганское консульство в городе Хорог на востоке Таджикистана перешло под контроль «Талибана», а сотрудники главного посольства в столице Таджикистана Душанбе все еще обдумывают имеющиеся у них варианты, сообщил дипломатический источник.

Представитель посольства в Душанбе, который 27 марта побеседовал с Eurasianet.org на условиях анонимности, сказал, что консульство в Хороге выдает афганские паспорта и что на протяжении последних двух месяцев зарплату сотрудникам выдают талибы.

«Формально консульство является частью самого посольства, но в действительности оно находится вне зоны нашего контроля и напрямую связано с “Талибаном”», – сказал источник.

Посольство в Душанбе до сих пор отказывается признавать правительство талибов и вместо этого присягнуло бывшему первому вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху.

Жители Хорога рассказали, что здание консульства было повреждено во время схода лавины в феврале, но сотрудники продолжают работать. В прошедшие выходные управляемое талибами Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором говорится, что один из его высокопоставленных представителей посетил город, находящийся через реку Пяндж от Афганистана, чтобы проконтролировать деятельность миссии и проинспектировать ремонтные работы.

Этот визит указывает на то, что взятие талибами консульства по свой контроль получило в определенной степени благословение со стороны таджикских властей, которые в остальном занимают в отношении «Талибана» преимущественно прохладную позицию с тех пор, как в 2021 году талибы свергли правительство президента Ашрафа Гани. Источник в афганском посольстве в Душанбе отметил, что он не уверен, встречалась ли делегация талибов с кем-либо из таджикских чиновников.

«Несмотря на то, что никто так и не признал правительство талибов, 16 стран уже разрешили представителям “Талибана” работать в посольствах. И поэтому мы не удивимся, если наше посольство тоже передадут под управление талибам», – сказал он.

«Талибан» признан террористической организацией в Таджикистане решением Верховного суда, принятым в марте 2006 года.

Несмотря на прохладные отношения, Афганистан и Таджикистан продолжают торговать друг с другом. По официальным данным, товарооборот в прошлом году достиг 111 миллионов долларов, что примерно на треть больше, чем в 2021-м. Почти вся эта сумма приходится на экспорт таджикской продукции в Афганистан. Основными статьями экспорта являются цемент и электроэнергия.

Президент Эмомали Рахмон в своих публичных заявлениях откровенно враждебно высказывается в адрес талибов. В августе 2021 года он заявил, что его правительство не признает власть талибов в Афганистане, если этническому таджикскому меньшинству страны, которое, по его словам, составляет 46 процентов всего населения, не будет отведена «достойная роль» в управлении государством.

Свою антиталибскую позицию он демонстрирует и другими способами, например, наградив посмертно государственными наградами покойного лидера Северного альянса Ахмад Шаха Масуда и бывшего некогда президентом Афганистана Бурхануддина Раббани, который был убит талибами в сентябре 2011 года. После недавнего прихода к власти талибов Рахмон предложил убежище сыну Масуда Ахмаду, который позиционирует себя как глава вооруженной антиталибской оппозиции.