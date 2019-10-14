Таджикистан: технические уловки направлены на последние независимые СМИ

Рычаги есть только у него. (President.tj)

Власти Таджикистана обычно прибегают к прямолинейным и грубым мерам, когда чинят препятствия независимым журналистам.

Но в случае с редакцией газеты и веб-сайта «Азия-Плюс», одного из немногих оставшихся в стране не контролируемых государством СМИ, цензура приняла более технологичную форму.

Все началось в середине 2018 года.

«Сайт был внезапно заблокирован, затем снова стал доступен», – сказала Eurasianet.org исполнительный директор медиахолдинга «Азия-Плюс» Зебо Таджибаева.

Это спорадическое и странное вмешательство доставляло неудобства, но с этим в принципе можно было смириться.

Ситуация стала серьезнее в ноябре прошлого года, когда сайт в Таджикистане был заблокирован окончательно.

Почему чиновники, контролирующие потоки интернет-трафика в республике, выбрали именно это время, не совсем ясно. Что же касается мотивов, то есть кое-какие косвенные доказательства.

«До этого некоторые государственные структуры просили [нас] опубликовать подготовленные ими материалы, – сказала Таджибаева. – Конечно, они не хотели указывать свое авторство. Но журналистская ответственность в нас взяла верх. Из уважения к нашей профессии и нашим читателям мы отказались публиковать эти статьи, которые были совсем не журналистскими».

Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, оценил ограничения доступа к сайту «Азия-Плюс» как откровенно незаконные.

«Это нарушение конституционных прав граждан Таджикистана. То, что происходит с «Азия-Плюс», является ограничением свободного доступа к информации, источнику альтернативной информации», – сказал Каршибоев.

В этой характерной для Таджикистана истории об очевидной цензуре есть нюанс. Правительство отрицает свою причастность к блокировке.

Но в беседе с таджикской службой RFE/RL Букет Коскунер, координатор по связям с общественностью ICANN, американского НПО, чья деятельность включает работу с интернет-доменами, сказала, что проблема «Азия-Плюс», по-видимому, связана с манипуляциями с системой доменного имени сайта (DNS). Коскунер не выдвинула предположений о том, кто мог получить доступ к этому важному реестру технической идентификации и внести туда изменения, в результате чего посетители стали видеть лишь сообщение об ошибке, но она призвала все стороны встретиться и обсудить проблему.

Однако эта инициатива вряд ли поможет, поскольку правительство настаивает, что оно ни при чем.

«Мы попросту не знаем, к кому обратиться и в какие двери стучаться. Когда мы делаем устные и письменные запросы, они признают, что была допущена техническая ошибка, обещают с ней справиться, но этим все и ограничивается», – говорит Таджибаева.

Каршибоев более категоричен.

«Вряд ли кто-то мог внести изменения в DNS информационного агентства без разрешения представителей государственной телекоммуникационной службы. Это могут быть конкуренты или политическое решение ограничить свободу слова», – сказал он.

Подозрения Каршибоева не безосновательны.

В Таджикистане сугубо централизованный телекоммуникационный рынок. В 2016 году правительство создало некий «узел» данных – Единый коммутационный центр электрической связи (EKЦ). По этой системе, весь трафик, входящий и выходящий из таджикского интернета, должен проходить через правительственные серверы. Все поставщики доменов и сервисов, включая тех, которые вроде бы работают в частном секторе, находятся под интенсивным и неограниченным контролем государства.

ИТ-специалист в Таджикистане, комментируя Eurasianet.org на условиях анонимности, согласился с тем, что только государственная телекоммуникационная служба имеет техническую возможность запустить руку в DNS «Азия-Плюс».

«На данный момент вместо буквы «О» в DNS значится ноль. Выглядит так же, но DNS ошибочный, поэтому трафик направляется не на тот сервер», – сказал ИТ-специалист.

По его словам, он не может припомнить такого саботажа против веб-сайтов, но был прецедент, когда телекоммуникационная служба просто конфисковала домены у компаний мобильной связи.

«После переговоров домен был восстановлен», – сказал он.

Среди местных ходят слухи, что текущая ситуация с «Азия-Плюс» может быть связана с одним (по меньшей мере) близким родственником президента Эмомали Рахмона, который, возможно, намеревается прибрать к рукам медиа-компанию.

Однако Таджибаева скептически относится к подобным теориям.

«Я категорически не согласна с предположением, что в ближайшее время может быть поглощение компании. Просто СМИ не тот вид бизнеса, который гарантирует стабильную прибыль, – сказала она. – Более того, это бизнес, который зависит от репутации управляющих им людей. Если в компании не будет определенных людей, которые движут ею, то вряд ли она будет успешна».

В ожидании урегулирования ситуации «Азия-Плюс» пытается использовать альтернативные способы предоставления читателям доступа к своим статьям. Сначала редакция начала публиковать материалы на российской контент-платформе Yandex.Zen. Но вскоре этот ресурс тоже был заблокирован, и «Азия-Плюс» пришлось искать другие варианты.

Правительство, кстати, признает, что прибегает к блокированию веб-сайтов, но только в рамках борьбы с экстремизмом. В начале года министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин заявил журналистам, что эти меры принимались по просьбе органов безопасности и принесли свои плоды.

«Если посмотрите на карту, то увидите, что мы граничим с Афганистаном. Из дальнего зарубежья смотрят на нас и думают, что эта страна имеет на нас влияние, – сказал Мухриддин. – Но при этом мы – одно из самых стабильных государств региона».

Нынешнее решение, которое использует «Азия-Плюс» в своей затянувшейся игре в кошки-мышки с правительством, состоит в диверсификации своих информационных каналов, которые включают веб-сайт, размещенный на зарубежном сервере, и различные социальные сети.

Популярность бренда «Азия-Плюс», судя по всему, остается высокой. Таджибаева сказала, что большая часть трафика направляется на их текущий домен – asiaplustj.info – через поисковые запросы в Google, такие как, например, «Азия-Плюс новости Таджикистан».

«Это означает, что нас ищут. И теперь, благодаря нашим усилиям, люди находят нас, – сказала Таджибаева. – Затем они выбирают, где лучше читать нас – на сайте либо в Telegram, Facebook или Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы наш контент доходил до читателей».