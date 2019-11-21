Таджикистан удержит бюджет на плаву, взяв в долг 1,1 млрд долларов

«Пожалуйста, сэр, можно мне еще?» Президент Эмомали Рахмон в прошлом месяце выступил в Швейцарии с обращением к инвесторам. (Фото: Flickr-аккаунт администрации президента)

Таджикистан намерен занять 1,1 млрд долларов в ближайшие четыре года, чтобы избежать дефицита бюджета. Об этом говорится в недавно принятом плане правительства.

Дорожная карта по зарубежным кредитам, которая была опубликована в средствах массовой информации на этой неделе, охватывает период до 2022 года и была принята правительством в начале ноября.

Согласно плану, кредитом придется воспользоваться в случае, если объема госдоходов будет недостаточно, чтобы покрыть текущие расходы на развитие приоритетных секторов экономики, таких как транспорт, энергетика и сельское хозяйство.

В качестве потенциальных доноров названы Всемирный банк, Азиатский банк развития и китайский государственный Эксимбанк. План предусматривает получение кредитов на льготных условиях на срок от четырех до 10 лет.

По состоянию на середину 2019 года общий внешний долг Таджикистана составлял 2,8 млрд долларов, что эквивалентно 35,9% ВВП страны. Из этой суммы 1,5 млрд долларов – это долг Китаю.

Согласно стратегии правительства по управлению внешним долгом, размер имеющихся зарубежных кредитов не должен превышать 40% ВВП. Однако Всемирный банк еще в 2017 году отмечал, что возможность превышения этого порога рассматривалось в течение некоторого времени.

«Власти намерены пересмотреть среднесрочную долговую стратегию (MTDS) и ослабить внутреннее фискальное правило в отношении потолка долга, увеличив его с нынешних 40% ВВП до 60% ВВП. Более 40% общего объема задолженности Таджикистана подлежат погашению в течение следующих пяти лет, что требует дальнейшей консолидации бюджета для выполнения этих более высоких обязательств по обслуживанию долга», – говорится в отчете Всемирного банка.

Государственный бюджет обычно пополняется посредством налогов, штрафов и таможенных платежей. Но этих поступлений было недостаточно, чтобы покрывать расходы в последние несколько лет.

Новостной сайт Avesta со ссылкой на официальную статистику сообщил, что правительство за первые 10 месяцев этого года недополучило в бюджет 4,4%, то есть 88 млн долларов, от запланированного уровня госдоходов.

Усилия государства по сбору налогов, возможно, также сдерживаются тем, каким образом собираются деньги. Корпоративный налог собирается заблаговременно, а суммы рассчитываются на основе прогноза ожидаемого дохода. В результате многие предприниматели, с трудом удерживавшие свой бизнес на плаву, были вынуждены закрыть свои предприятия. В итоге за первые девять месяцев 2019 года около 260 000 индивидуальных предпринимателей объявили себя банкротами, сообщил новостной сайт Asia-Plus.

Нынешний план, рассматривающий внешний долг как решение проблемы, является продолжением текущей политики.

В бюджете на 2019 год 4,5 млрд сомони (около 480 млн долларов) указаны как полученные из иностранных грантов и инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями. Общий бюджет предусматривает расходы в размере 2,4 млрд долларов.