Таджикистан: учителя без оглядки бегут в Россию

Проработав педагогом 10 лет в городке, расположенном неподалеку от Душанбе, Иросфил обнаружил, что он больше не в состоянии прокормить семью из шести человек на свою зарплату.

«У меня даже была кредитная линия в продуктовом магазине», – сказал Иросфил, попросив не называть его настоящего имени и отвечая на вопросы посредством мессенджера из Москвы, где работает дворником и курьером.

«Мой отец был мигрантом, и он не хотел, чтобы я пошел по его стопам. Но в итоге я с нетерпением ждал своего отъезда в Россию. Когда [школьные] летние каникулы только начались, я улетел», – сказал Eurasianet.org Иросфил, которому сейчас 33 года.

В качестве заместителя директора школы в Вахдате Иросфил получал 180 долларов в месяц – почти в два раза больше, чем большинство его коллег, чьи зарплаты находятся на уровне примерно 100 долларов.

Его история отражает общие тенденции в одной из самых зависимых от денежных переводов экономик мира, где за последние два года резко возросла стоимость жизни.

В этом году наблюдается резкий рост числа таджиков, прибывающих в Россию: по данным российского МВД, в этом году в РФ на заработки приехало 1,6 миллиона человек, что составляет четверть трудоспособного населения Таджикистана.

Между тем таджикские чиновники открыто признают, что школы, которые и так из последних сил стараются обеспечить приемлемое качество образования, пустеют из-за массового отъезда учителей.

Заведующий управлением образования Хатлонской области Ашурали Олими заявил в сентябре, что в этом году уволилось 750 учителей, работавших в регионе. В качестве причины он указал их «тяжелое финансовое положение».

В том же месяце заместитель министра образования Нурали Собирзода признал, что ситуация по всей стране становится критической.

По словам Иросфила, из 56 работавших в его школе педагогов семеро, включая его самого, уволились школы в течение одного месяца. Он отметил, что в предыдущие годы двое или трое его коллег проводили лето в России и к осени обычно возвращались в школу.

Расчеты, которыми он руководствовался в принятии этого решения, просты и хорошо известны большинству граждан этой самой бедной страны Центральной Азии. За неквалифицированную работу в Москве можно получать до 800 долларов в месяц. В российской столице Иросфил делит двухкомнатную квартиру с девятью другими таджиками, что позволяет ему тратить не более 15 тысяч рублей (210 долларов) в месяц. Примерно такую же сумму он отправляет домой, а оставшиеся деньги ему удается откладывать на будущее.

С начала пандемии коронавируса в Таджикистане резко подскочили цены на продукты питания.

Внезапное сокращение потока денежных переводов, которые обычно эквивалентны от четверти до трети ВВП, после закрытия Россией своих границ в прошлом году обрушило курс сомони и ускорило инфляцию.

Сбои в системе снабжения и скачки цен на газ способствуют росту цен на товары повседневного спроса.

Инфляция продолжает расти, несмотря на то, что весной этого года Россия вновь открыла свои границы для трудовых мигрантов. Это решение вынудило людей совершать отчаянные поступки: они распродавали скот и занимали деньги, чтобы купить авиабилеты, продаваемые по заоблачным ценам компанией, которая связана с правящей в Таджикистане семьей.

Ожидается, что решение Казахстана повысить на четверть цены на пшеницу, чтобы компенсировать фермерам потери, понесенные ими во время лютовавшей в регионе длительной и сильной засухи, приведет к дальнейшему росту цен на муку на рынках Таджикистана.

За последние пять лет власти трижды повышали зарплату учителям; последний раз это случилось в 2020 году. Но Мунира Иноятова, занимавшая пост министра образования с 1994 по 2000 год, сказала Eurasianet.org, что поэтапное повышение зарплаты не поспевает за ростом цен.

«Наступило время, когда даже зарплаты в 3 тысячи сомони (270 долларов) педагогу не хватит [на жизнь]», – сказала Иноятова.

Согласно официальной статистике, в Таджикистане насчитывается более 98 тысяч учителей с высшим образованием, еще 30 тысяч – со специальным образованием и 1 800 педагогов, которые устроились в школу сразу после окончания средней школы.

Иноятова и другие эксперты опасаются стремительного снижения уровня образования, в случае если тенденция сохранится.

«Педагоги работают не только с указкой и доской. Они работают с людьми. Опытные учителя могут справиться с детьми. Но смогут ли молодые кадры выполнить эту задачу, не воспользовавшись опытом своих старших коллег?» – задается она вопросом.

Робие, матери двух близнецов-подростков, которые учатся в другой школе Вахдата, только предстоит ответить на этот вопрос.

В их школе педагоги русского языка и биологии уволились летом и отправились на заработки в Россию, и школа пока не нашла им постоянную замену.

«Родители и дети привыкли к этим учителям, – сказала Робия, назвавшая только свое имя. – Я полагаю, что они ушли из школы, потому что просто не могли прожить на такую зарплату».