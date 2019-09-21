Таджикистан: члены президентской семьи распродают активы

«Ребята, вот как надо строить здания». (President.tj)

Бег Сабур, сват президента Таджикистана, которого все знают как чиновника, разграбившего телекоммуникационный сектор страны, распродает доходную недвижимость.

Об этом 19 сентября сообщил базирующийся в Праге новостной сайт «Ахбор», после того как компания, контролируемая зятем президента Эмомали Рахмона, объявила о самоликвидации.

«Ахбор» со ссылкой на свои источники сообщил, что Сабур, чей сын Рамз женат на одной из дочерей Рахмона – Зарине, продает шестиэтажное роскошное здание в Душанбе по цене ниже рыночной – 500 000 долларов. Оно было построено два месяца назад и до настоящего времени использовалось как хостел.

Эта срочная распродажа породила много слухов в Душанбе. Поскольку свободные СМИ были практически полностью задушены правительством, многие таджики узнают новости друг от друга. Так люди недавно обсуждали «развод Рамза и Зарины», хотя Сабур публично опроверг этот слух.

По данным «Ахбора», шестиэтажный комплекс – не единственное имущество, от которого семья Сабура спешит избавиться.

Детский развлекательный центр «Миньоны» (названный в честь персонажей мультфильмов Pixar и принадлежащий другому сыну Сабура) в центре Душанбе закрылся около шести месяцев назад и сменил владельца.

Более того, строительство 30-этажного здания Государственной службы связи, возглавляемой Сабуром, заморожено вот уже почти год. Формально Служба является государственной организацией, но на самом деле уже много лет функционирует как частный бизнес. Открытие нового здания должно было состояться 9 сентября, в честь празднования Дня независимости, но фактически не выполнена и половина проекта.

Сабур подвергся критике в августовском отчете Всемирного банка, где утверждается, что жесткое регулирование привело к глубокой стагнации в некогда многообещающем телекоммуникационном секторе. Сухой и сдержанный тон отчета, впрочем, не показывает всю картину порочной системы, которой руководит Сабур. Государственная служба связи не только регулирует данную отрасль, но также владеет национальным оператором телефонной связи и обладает монополией на предоставление услуг интернета.

Предположение «Ахбора» относительно недавних событий заключается в том, что у Сабура возникли серьезные финансовые проблемы.

Сайт также сообщил о том, что Рахмон на прошлой неделе посетил город Куляб на юге страны, чтобы осмотреть 13-этажный жилой дом, построенный компанией Сабура, и был недоволен тем, что увидел.

«Какого черта ты здесь построил? – якобы сказал Рахмон. – При таком качестве здание будет разрушено порывом ветра или первым дождем».

По информации источника Eurasianet.org, знакомого с ситуацией, Сабур привлек к строительству вместо квалифицированных строителей работников Службы связи, чем и объясняется такой результат.

Хотя «Ахбор» иногда публикует неправдоподобные домыслы, практика показала, что он обладает широким кругом хорошо осведомленных источников, в связи с чем есть определенные основания верить сообщению сайта о гневе Рахмона.

Другой крупный бизнес-холдинг, контролируемый еще одним родственником президента, также проявляет признаки кризиса.

«Талко», производитель алюминия и крупнейший промышленный концерн страны, в июне указом президента был преобразован из государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Хотя официально компания, как и Государственная служба связи, является государственным учреждением, считается, что ее контролирует Хасан Асадуллозода, шурин Рахмона. Изменение юридического статуса «Талко» позволит компании при желании продать акции и тем самым привлечь средства.

Дела «Талко» идут неважно. В удачном 2007 году было произведено около 419 000 тонн сырого алюминия. С тех пор объем производства упал до примерно 100 000 тонн в 2018 году. Значительная часть производственных мощностей завода была выведена из строя из-за перебоев электропитания по всей стране в октябре 2016 года.

Несмотря на трудности, в начале этого месяца «Талко» открыла парк – мини-копию Парижа за 4 млн долларов в Кулябе – городе, из которого после обретения Таджикистаном независимости произошла большая часть элиты страны.

А на прошлой неделе о самоликвидации объявила многопрофильная холдинговая компания «Фароз», принадлежащая зятю Рахмона Шамсулло Сохибову.

«По причине неконкурентоспособности на рынке продажи топлива, ввоза и розничной продажи топливных материалов со стороны прямых поставщиков на рынке Таджикистана, прямой закупки у производителей топлива, минуя посредников, и ввоза топлива в Республику Таджикистан, высокой цены себестоимости закупаемых товаров, на сегодняшний день Общество потеряло свою конкурентоспособность на рынке страны», – говорится в сообщении компании.

Компания также опубликовала список активов, выставленных на продажу, в основном принадлежащих предприятиям, занимающимся поставками топлива и транспортировкой. При этом недавно открывшийся аквапарк «Фароз» и его лыжный комплекс «Сафед-дара» не продаются.