Таджикистан: 17 человек погибли в ходе нападения на пограничный КПП
Власти возложили ответственность на «Исламское государство».
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что ночное нападение группы из 20 боевиков на контрольно-пропускной пункт около границы с Узбекистаном удалось отбить. Погибли 17 человек.
Пятнадцать нападавших и два сотрудника правительственных сил – пограничник и сотрудник органов внутренних дел – были убиты в ходе боевых действий, которые произошли около 3 часов утра 6 ноября, говорится в заявлении пограничной службы. По словам чиновников, по меньшей мере четверо были задержаны.
Пограничная служба заявила, что нападение, которое, как утверждается, произошло примерно в 80 километрах к западу от столицы, было совершено группой боевиков, присягнувших на верность «Исламскому государству». По словам официальных лиц, злоумышленники проникли в южный район Таджикистана Кабодиён из Афганистана под покровом ночи 3 ноября и определили потенциальные цели нападения. Утверждается, что эта информация была получена в результате допросов задержанных.
По состоянию на полдень 6 ноября не было никакой информации о личностях членов группы.
На фотографиях, сопровождающих сообщение об инциденте, изображены открытый участок дороги, сгоревшие автомашины, а также обгоревшие и окровавленные тела нескольких из предполагаемых нападавших.
В заявлении пограничной службы говорится, что нападавшие захватили пять единиц огнестрельного оружия до или во время столкновения.
Предполагаемая перестрелка произошла в канун Дня Конституции, крупного праздника в Таджикистане. В столице в связи с предстоящими праздничными мероприятиями уже были приняты усиленные меры безопасности.
Правительство Таджикистана неоднократно заявляло, что национальная безопасность находится под серьезной угрозой со стороны боевиков, как внутренних, так и находящихся за пределами страны. Главным источником опасности считается Афганистан, который имеет протяженную и местами плохо охраняемую границу с Таджикистаном.
Последнее громкое убийство, связанное с боевиками, произошло в июле 2018 года, когда несколько молодых людей, присягнувших «Исламскому государству», на машине въехали в группу иностранных туристов на велосипедах, четверо из которых в результате погибли.
Вслед за этим в тюрьмах произошла серия беспорядков, в которых погибли десятки человек. Ответственность за организацию этих волнений правительство возложило на «Исламское государство».
Происшествие на узбекско-таджикской границе, вероятно, испортило позитивный информационный фон, сложившийся благодаря обнадеживающей новости о двусторонних отношениях.
СМИ сообщили, что правительства Таджикистана и Узбекистана пришли к предварительным договоренностям, разрешив свои разногласия вокруг делимитации общей границы в 1312 километров.
Газета «Азия-Плюс» 5 ноября со ссылкой на анонимного чиновника в Душанбе сообщила, что проект финального соглашения будет подписан главами правительств двух стран в начале следующего года.
Эта сделка ознаменовала бы пик улучшения отношений за трехлетний период, благодаря чему открылось около десятка пунктов пересечения границы между двумя странами.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).