Таджикистан: 17 человек погибли в ходе нападения на пограничный КПП

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что ночное нападение группы из 20 боевиков на контрольно-пропускной пункт около границы с Узбекистаном удалось отбить. Погибли 17 человек.

Пятнадцать нападавших и два сотрудника правительственных сил – пограничник и сотрудник органов внутренних дел – были убиты в ходе боевых действий, которые произошли около 3 часов утра 6 ноября, говорится в заявлении пограничной службы. По словам чиновников, по меньшей мере четверо были задержаны.

Пограничная служба заявила, что нападение, которое, как утверждается, произошло примерно в 80 километрах к западу от столицы, было совершено группой боевиков, присягнувших на верность «Исламскому государству». По словам официальных лиц, злоумышленники проникли в южный район Таджикистана Кабодиён из Афганистана под покровом ночи 3 ноября и определили потенциальные цели нападения. Утверждается, что эта информация была получена в результате допросов задержанных.

По состоянию на полдень 6 ноября не было никакой информации о личностях членов группы.

На фотографиях, сопровождающих сообщение об инциденте, изображены открытый участок дороги, сгоревшие автомашины, а также обгоревшие и окровавленные тела нескольких из предполагаемых нападавших.

В заявлении пограничной службы говорится, что нападавшие захватили пять единиц огнестрельного оружия до или во время столкновения.

Предполагаемая перестрелка произошла в канун Дня Конституции, крупного праздника в Таджикистане. В столице в связи с предстоящими праздничными мероприятиями уже были приняты усиленные меры безопасности.

Правительство Таджикистана неоднократно заявляло, что национальная безопасность находится под серьезной угрозой со стороны боевиков, как внутренних, так и находящихся за пределами страны. Главным источником опасности считается Афганистан, который имеет протяженную и местами плохо охраняемую границу с Таджикистаном.

Последнее громкое убийство, связанное с боевиками, произошло в июле 2018 года, когда несколько молодых людей, присягнувших «Исламскому государству», на машине въехали в группу иностранных туристов на велосипедах, четверо из которых в результате погибли.

Вслед за этим в тюрьмах произошла серия беспорядков, в которых погибли десятки человек. Ответственность за организацию этих волнений правительство возложило на «Исламское государство».

Происшествие на узбекско-таджикской границе, вероятно, испортило позитивный информационный фон, сложившийся благодаря обнадеживающей новости о двусторонних отношениях.

СМИ сообщили, что правительства Таджикистана и Узбекистана пришли к предварительным договоренностям, разрешив свои разногласия вокруг делимитации общей границы в 1312 километров.

Газета «Азия-Плюс» 5 ноября со ссылкой на анонимного чиновника в Душанбе сообщила, что проект финального соглашения будет подписан главами правительств двух стран в начале следующего года.

Эта сделка ознаменовала бы пик улучшения отношений за трехлетний период, благодаря чему открылось около десятка пунктов пересечения границы между двумя странами.