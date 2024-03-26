Таджикская диаспора в России пребывает в страхе после кровавой расправы в «Крокус Сити Холле»

После массового убийства в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ни в чем не виноватые таджикские мигранты по всей России подверглись угрозам, оскорблениям и активному преследованию со стороны правоохранительных органов.

Не только среди таджиков, но и среди представителей других центральноазиатских диаспор растет паника по поводу возможных долгосрочных негативных последствий дискриминации, резко усилившейся из-за нападения, в результате которого погибло более 140 человек.

Атовулло, проживающий в Москве 35-летний таджик, рассказал Eurasianet.org, что хозяин квартиры выселил его без объяснения причин сразу после нападения на «Крокус», которое, по мнению следователей, было совершено вооруженной бандой таджиков. Людям неевропейской внешности всегда было трудно найти квартиру в российской столице, а теперь это может стать практически невозможным.

«За последний год ситуация в России осложнилась. Постоянные [полицейские рейды против мигрантов], они относятся к нам как к преступникам. Стало невозможно ходить по улицам, все тебя опасаются, избегают. Они могут просто выгнать тебя на улицу, будто собаку», – рассказал Eurasianet.org Атовулло.

Фамилии людей, опрошенных для этой статьи, не публикуются в целях сохранения их анонимности.

По словам Атовулло, он решил вернуться в Таджикистан, в основном потому, что не хочет, чтобы его дети подвергались издевательствам.

Но на родине вернувшимся тоже придется нелегко. В Таджикистане самая слабая экономика из всех стран бывшего Советского союза. Повсеместно распространена безработица. Денежные переводы, отправляемые на родину трудовыми мигрантами, составляют около четырех пятых ВВП страны. В условиях царящей в стране мелкой коррупции и крайней бедности открыть свой бизнес – зачастую абсолютно бесперспективная идея. Любой, кто решит пожаловаться во всеуслышание на то, как обстоят дела в стране, может оказаться в тюрьме или подвергнуться жестокому допросу в полиции.

По официальным данным на 2023 год, в России проживает около 1,3 миллиона таджиков. Однако эта цифра может быть сильно занижена, поскольку неизвестно, какое количество трудовых мигрантов не прошли официальную регистрацию. Таджикам не нужна виза для въезда в Россию. По этой причине в страну зачастую приезжают иностранные рабочие на сезонные работы. Кроме того, ситуацию с данными осложняет тот факт, что все большее число таджиков получают российское гражданство.

Люди, добровольно входящие в сети солидарности, оказывающие поддержку мигрантам в России, с выходных призывают соотечественников-экспатриантов не покидать свои дома без необходимости. Посольство Таджикистана в Москве также призвало граждан Таджикистана воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Российские СМИ сообщают о принятии повышенных мер безопасности, направленных именно против иностранцев. Новостной Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщил, что полицейским патрулям и сотрудникам уголовного розыска приказано усилить выборочные проверки граждан нерусской национальности. Отряды полиции были направлены для проверки общежитий и других мест возможного нахождения иностранцев.

Жесткие рейды сотрудников миграционной службы уже стали обычным делом. В российских СМИ часто появляются сообщения об облавах полиции на квартиры, в которых проживают иностранные рабочие, их места работы и столовые, где они питаются. Время от времени в сети всплывают кадры, на которых задержанные мигранты подвергаются унизительному и жестокому обращению.

Такие чиновники, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, разжигают антимигрантские настроения, связывая рост числа убийств и изнасилований с притоком иностранных граждан.

«Большинство приезжих не интегрируются в российское общество. Они не изучают русский язык и культуру, стараются изолироваться и придерживаться собственных традиций», – сказал он на прошедшей в мае конференции.

В выходные в социальных сетях распространились новые призывы к массовой депортации мигрантов, а в ряде случаев даже к их убийству. Люди, заказывающие такси через мобильные приложения, прежде чем подтвердить заказ, интересуются, является ли водитель таджиком. Водители, использующие приложения для заказа такси в крупных российских городах, в подавляющем большинстве являются иностранными гражданами, чаще всего выходцами из стран Центральной Азии.

23-летний Некруз, подрабатывающий в «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге, рассказал, что потенциальные клиенты десятками спрашивают его о том, откуда он родом. По его словам, когда они узнают, что он таджик, они отменяют заказ.

«Несколько человек опозорили целый народ. Теперь на нас смотрят как на проклятых, – сказал Eurasianet.org Некруз. – Гуляя по городу, мы не чувствуем себя в безопасности. В закрытых группах в социальных сетях встречаются комментарии с призывами создать группы и отомстить».

В сложившейся крайне напряженной обстановке некоторые опасаются за свою жизнь.

Дилором, еще одна живущая в России уроженка Таджикистана, говорит, что постоянно оглядывается.

«Я не выхожу из дома и не пойду на работу в понедельник, – сказала она Eurasianet.org в выходные. – Если я попаду в руки разъяренных [ксенофобов], нет никакой уверенности в том, что я смогу выбраться живой или защитить свои права с помощью закона».

Четверо мужчин, подозреваемых в совершении массового убийства в «Крокус Сити Холле», были доставлены в московский суд 24 марта со следами жестоких избиений и пыток. Российские власти даже не пытаются создать видимость того, что они придерживаются закона в ходе расследования обстоятельств этого преступления. Добропорядочные таджикские экспатрианты опасаются, что их постигнет та же участь с несоблюдением правовых норм.

После вторжения России в Украину резко ухудшилось положение всех активистов, занимающихся вопросами прав человека. В их число вошли и группы, защищающие права многострадальных рабочих-мигрантов. Почти все правозащитники, официально осуществлявшие свою деятельность, покинули Россию, а значит, жертвам противоправных действия не к кому обратиться.

Та незначительная поддержка, которая была оказана таджикским общинам, исходила от инфлюенсеров. Российский рэп-исполнитель Тимати, который в прошлом на своей странице в Instagram выразил поддержку президенту Владимиру Путину и вторжению в Украину, разместил на онлайн-платформе видеообращение, в котором призвал своих поклонников и других знаменитостей в социальных сетях воздержаться от расистской риторики и подстрекательских действий.

«Это неприемлемо и неправильно. Уважаемые блоггеры и законодатели мнений, включите, пожалуйста, свою голову. Кому это может быть нужно?» – сказал он.

По словам живущего в Москве выходца из Таджикистана Атовулло, наблюдается всплеск активности среди пользователей социальных сетей, которые считают, что причиной массового убийства в «Крокус Сити Холле» является неконтролируемая миграция. По его словам, последствия кажутся неизбежными.

«Это серьезный удар для мигрантов. Нам придется искать работу в других странах. Если мы не сможем найти работу и снять квартиру, что нам делать? Как мы можем оставаться в этой стране?» – сказал он.