Таджикские трудовые мигранты вместо России едут в Турцию

В коридоре седьмого этажа расположенной в Стамбуле гостиницы Hotel Malkoc время от времени из-за двери одного из номеров раздаются звуки исполняемых на персидском языке песен.

Именно это подсказало побывавшему здесь недавно репортеру Eurasianet.org, что гость, проживающий в этом номере на протяжении длительного времени, родом из Таджикистана. Тахмина Хотамова – представительница растущей армии таджикских граждан, решивших уехать работать в Турцию вместо привычной России.

Россия – страна, где приезжие занимаются деморализующе тяжелым трудом, где ужесточаются миграционные законы, а полиция систематически третирует иностранных трудовых мигрантов, вымогая у них взятки. Ежегодно тысячи таджиков депортируют оттуда без права на возвращение. В Турции власти придерживаются более либерального подхода.

Хотамова переехала в Стамбул три года назад. Она живет в гостинице Hotel Malkoc, потому что стоит она недорого – сломанный лифт как нельзя лучше иллюстрирует сказанное – и расположена в самом сердце оживленного торгового района Стамбула – Лалели.

Живет она в спартанских условиях. В маленьком номере с трудом размещаются все ее вещи. Туалетный столик наполовину заполнен косметикой и парфюмерией.

Небольшой номер Тахмины Хотамовой в стамбульском районе Лалели.

С конца 1990-х до 2015 года Хотамова жила в Душанбе, занимаясь продажей ювелирных изделий.

«Я занимаюсь торговлей с самого детства. Раньше мы работали вместе с мамой, затем я начала свой бизнес. Поверив в свои силы, я взяла кредит в банке на сумму 100 000 долларов», – рассказывает она.

На эти деньги она купила золотые украшения по 32 доллара за грамм. Но тут случилось несчастье. Ее мать тяжело заболела и через месяц умерла.

«Я не могла работать. Я отдала свое золото другим людям на реализацию. Но они обманули и бросили меня. Один уехал в Россию, другой скрылся от меня. И вдобавок ко всему, [в 2015 году] случился финансовый кризис. Банки потребовали вернуть деньги, но мне нечего было возвращать», – сказала она.

Банк заявил, что ему придется конфисковать дом, в котором Хотамова жила со своими семью детьми. Она была вынуждена продать свои украшения по 26 долларов за грамм, благодаря чему ей удалось, по крайней мере, вернуть часть денег и договориться о продлении своего кредитного договора. После этого она переехала в Турцию, где намерена оставаться хотя бы до тех пор, пока не сможет выплатить долги.

«Здесь я занимаюсь тем же, чем занималась раньше – продаю золотые украшения в магазине. И если поступает заказ на золото из Таджикистана, будь то большая партия или для личного пользования, я отправляю его туда», – сказала Хотамова.

В качестве дополнительного заработка Хотамова помогает таджикским челнокам, которые везут домой на продажу товары. Чем больше одежды они утрамбуют в обмотанные лентой тюки, тем больше денег они заработают. Поднаторев в этом деле, Хотамова умело упаковывает товары соотечественников за определенную плату.

«Сегодня вечером есть рейс в Душанбе. Мы должны отправить товар, поэтому немного спешим», – сказала Хотамова. По ее оценкам, еженедельно она лично оказывает эту услугу около 70 челнокам.

«Они покупают дешевые товары для таджиков, которым не нужны дорогие вещи. Они просто не могут себе их позволить. Все качественные товары отправляются в Европу и арабские страны», – сказала она.

В Стамбул также стекаются те, кто был депортирован из России. В районе Аксарай проживает большая община таджиков, которые зарабатывают себе на жизнь извозом, уборкой улиц и работой на текстильных фабриках. Женщины в основном устраиваются на работу в качестве домработниц и продавцов.

Так как многие приезжие работают неофициально, о количестве таджиков в Турции можно только предполагать.

Особую привлекательность Стамбулу придает поистине вавилонское смешение народов и языков. Поэтому на появление таджиков особого внимания не обращают.

Но они не испытывают иллюзий по поводу трудностей.

«Если сравнивать Турцию с Россией, то это как небо и земля. Отсутствуют постоянные проверки, люди добрее. Но даже здесь трудно работать на законных основаниях. Я не смог оформить свои документы, – сказал Eurasianet.org один таджик, который был депортирован из России и отказался назвать свое имя. – Кроме того, если россияне порой стыдятся заниматься неквалифицированным трудом, то у турков нет с этим проблем, поэтому конкуренция за такую работу большая».

Нестабильность турецкой экономики также чревата последствиями. Средняя зарплата – около 1500 турецких лир. В начале 2018 года это составляло примерно 500 долларов США, но в результате девальвации лиры эта сумма сократилась до 280 долларов США. Многие из тех, кому помогают приехать из Таджикистана, не могут позволить себе снять жилье и спят в тех же мастерских, в которых проводят весь день.

Определенные навыки могут помочь обеспечить лучшие условия работы. 33-летняя Дилафруз Рахматова переехала в Турцию год назад после того, как ей предложили 900 долларов США в месяц за работу в ювелирном магазине.

Ювелирный магазин, в котором работает Дилафруз Рахматова.

«Я с детства торгую золотом. Мои родители занимались этим бизнесом, и я им занимаюсь на протяжении последних восьми лет», – сказала Рахматова.

Кроме того, по словам Рахматовой, она пока не почувствовала необходимости глубоко изучать турецкий язык, поскольку большинство людей, с которыми она имеет дело, это таджики или русскоговорящие граждане бывших советских республик, таких как Узбекистан и Казахстан.

Для нее не составило труда выбрать между Россией и Турцией.

«В России не предлагают хороших зарплат. Разрешение на работу стоит очень дорого, поэтому даже со знанием языка работать там не стоит», – сказала Рахматова.

Ахмаджон Мухсинзода, менеджер грузовой компании Sugdian Tour, живущий в Стамбуле последние три года, сказал, что число прибывающих в Турцию таджиков растет.

«Россия депортирует людей за незначительные правовые нарушения, ужесточает миграционное законодательство, а также увеличивает стоимость разрешений на работу. В Турции всего этого нет», – сказал он.

В грузовой компании «Sugdian Tour», которой управляет Ахмаджон Мухсинзода, помимо него работают еще четыре выходца из Таджикистана.

В грузовой компании Sugdian Tour, которой управляет Ахмаджон Мухсинзода, помимо него работают еще четыре выходца из Таджикистана.

В Таджикистане Мухсинзода владел мебельной мастерской, в которой работали 12 человек. Финансовый кризис 2015 года привел к падению доходов. А налоговые инспекторы стали требовать не только больше денег, но и предоплаты.

«Доходы не покрывали расходов, поэтому я был вынужден закрыть мастерскую. Большинство [моих работников] уехали работать в Россию, остальные нашли работу в других мастерских. Мне предложили работу в Стамбуле, куда я и переехал вместе с семьей», – сказал Мухсинзода.

В его компании сейчас работают четыре таджика.

«Если у вас все документы в порядке, здесь вас особо не будут донимать. Кроме того, люди, которые открывают здесь компании, получают налоговые льготы на пару лет», – сказал он.

Задумываясь о своем будущем, Хотамова не уверена, хочет ли она когда-нибудь вернуться в Таджикистан. Хотя изначально она планировала погасить свои долги и отправиться домой.

«Но теперь я думаю: «Что меня там ждет?». Если я вернусь и открою бизнес в Таджикистане, справлюсь ли я со всеми налогами? – сказала она. – И мне нужно позаботиться о детях. Моя старшая дочь выйдет замуж. А маленьких тоже нужно поставить на ноги».