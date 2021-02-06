Талибан обещает гарантировать безопасность трансафаганского газопровода

Делегация «Талибана» нанесла неожиданный визит в Туркменистан, где пообещала поддержать планируемый газопровод через Афганистан, дав таким образом долгожданные заверения в отношении проекта, жизнеспособность которого долгое время подвергалась сомнению из-за опасений по поводу его безопасности.

Определенные признаки указывают на то, что поездка была организована при посредничестве правительства США, которое давно выступает за этот проект – так называемый ТАПИ, названный так в честь четырех стран, по которым он пройдет (Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия).

Сухаил Шахин, член переговорной группы движения «Талибан» в Катаре, сказал журналистам в Ашгабате 6 февраля, что его движение предлагает «безопасность и полную поддержку реализации ТАПИ и других проектов развития в нашей стране».

Шахин напрямую высказался по поводу наиболее часто высказываемого опасения относительно перспектив ТАПИ, заверив принимавшую его страну, что «Талибан» не просто не станет нападать на проект, но будет обеспечивать его безопасности.

«Мы пытаемся способствовать процветанию нашего народа и развитию нашей страны, обеспечивая защиту всех проектов», – сказал он на английском языке, зачитывая письменное заявление.

Представитель «Талибана» также упомянул другие проекты – высоковольтные линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и железные дороги из Туркменистана в Афганистан.

Если эти заверения будут выполнены, основным препятствием, с которым столкнутся ответственные за реализацию проекта ТАПИ, станет поиск источников финансирования. Предполагаемые затраты на проект оцениваются в сумму до 10 миллиардов долларов, хотя глава компании TAPI Pipeline Company Мухамметмырат Аманов заявлял в 2018 году, что, по его прогнозу, цифра ближе к 7 миллиардам.

Но теперь, когда «Талибан» высказался в поддержку инициативы, Ашгабат может надеяться на то, что ему удастся убедить международных инвесторов принять участие в ее реализации.

В последнее время крупнейшие мировые энергетические компании не демонстрировали особого энтузиазма по поводу ТАПИ, но так было не всегда. В 1997 году был сформирован консорциум в составе шести компаний и правительства Туркменистана с целью строительства трубопровода в Пакистан длиной 1271 км (продление газопровода до Индии тогда еще не планировалось). Самая большая доля в этом консорциуме – 54 процента – принадлежала калифорнийской Unocal Corporation. В 1997 году эта компания даже организовала приезд высокопоставленной делегации «Талибана» в Техас для проведения переговоров. Но обернувшиеся многочисленными человеческими жертвами теракты в отношении посольств США в Танзании и Кении в 1998 году, организованные Аль-Каидой, чей лидер Усама бен Ладен получил убежище у талибов, положили всему этому конец.

Однако «Талибан» не забыл о проекте. В 1999 году эта военная группировка, которая к тому времени контролировала почти весь Афганистан, вступила в переговоры по поводу данной инициативы с Туркменистаном и Пакистаном. Но из-за отсутствия финансирования и быстро меняющегося геополитического ландшафта все закончилось ничем. К концу того же года Туркменистан достиг соглашения с российским «Газпромом» о поставках 20 миллиардов кубометров газа в 2000 году.

Это уже второй за последние несколько недель крупный прорыв в вопросе о реализации экспортных амбиций Туркменистана.

21 января Азербайджан и Туркменистан, отношения между которыми редко бывают полностью безмятежными, подписали историческое соглашение о совместной разработке давно оспариваемого месторождения газа на шельфе Каспийского моря. Этот прецедент может, по словам одного опытного наблюдателя за энергетической ареной Каспия, открыть «перспективу прямого газового соединения между двумя странами». Реализация этого проекта может в конечном итоге предоставить Туркменистану прямой доступ на европейский рынок.

Если оглянуться назад, то, в принципе, признаки начала диалога между Туркменистаном и Талибаном просматривались уже некоторое время. И весьма вероятно, что Вашингтон выступил в качестве посредника.

В частности, 3 января специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад совершил турне по Афганистану, Пакистану, Катару и Туркменистану. Согласно заявлению Госдепартамента США, в задачи Халилзада входило призвать эти страны к осуществлению «планов по расширению региональных связей, торговли и развития, чему будет способствовать мирное соглашение в Афганистане и что будет способствовать поддержанию мира».

Хотя, судя по всему, Халилзад сделал остановку в Дохе в первую очередь для координации мирных переговоров между афганским правительством и талибами, его повестка дня явно включала вопросы, выходившие за рамки одной лишь сферы безопасности.

Вашингтон также стимулирует укрепление связей между Туркменистаном и правительством в Кабуле. На первом заседании в новом, трехстороннем формате между представителями Афганистана, Туркменистана и США в октябре прошлого года все стороны обязались, среди прочего, сотрудничать с целью реализации ТАПИ и ТАП.

Прорывы на афганском и каспийском фронтах пришлись очень кстати: Туркменистану в последнее время особенно сложно было находить покупателей для своих огромных запасов газа.

В настоящее время Туркменистан в этом отношении оказался в почти полной зависимости от Китая. Россия покупает лишь мизерные объемы газа.

С момента запуска трубопровода «Центральная Азия-Китай» в 2009 году Туркменистан перекачал в КНР 290 миллиардов кубометров газа. Но хотя, согласно прогнозам, к 2020 году по этому финансируемому Пекином газопроводу должно было поставляться 65 миллиардов кубов туркменского газа в год, по факту на данный момент его пропускная способность ограничивается лишь 55 миллиардами кубов в год, причем часть трубы заполняется за счет газа из Казахстана и Узбекистана.

Учитывая, что Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире – примерно 19,5 триллионов кубометров, что составляет почти 10 процентов мировых запасов, – текущие показатели экспорта далеко не отражают его потенциал.

Шаг «Талибана», возможно, станет самым примечательным и судьбоносным событием для Туркменистана за весь год.