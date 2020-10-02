Тема сирийских наемников доминирует в армяно-азербайджанской информационной войне

Рост числа свидетельств того, что Турция вербует наемников в Сирии для войны в Азербайджане, резко изменил нарратив конфликта с Арменией.

Все большее число достоверных сообщений международных СМИ, независимых исследователей, иностранных правительств и очевидцев на местах документально подтверждают присутствие боевиков, завербованных из Сирии и доставленных в Азербайджан.

Один живущий за границей азербайджанский исследователь с тревогой наблюдал за появлением все новых сообщений на эту тему. Иностранные СМИ, многие из которых не имеют опыта освещения данного конфликта, в значительной степени сосредоточились на аспекте Турции и Сирии, игнорируя то, что, по мнению азербайджанцев, является основой конфликта – несправедливый захват их территории армянскими силами три десятилетия назад, из-за которого свыше 600 000 человек превратились в вынужденных переселенцев.

Как и подавляющее большинство азербайджанцев, этот исследователь сначала считал эти сообщения надуманными и не соответствующими его видению своей страны.

За последние два десятилетия Азербайджан потратил миллиарды на то, чтобы превратить свои вооруженные силы в современную, продвинутую армию, способную вернуть потерянные территории в случае провала мирных переговоров.

Так зачем в таком случае нужны наемники, которые не владеют языком и не знают местности, вопрошают азербайджанцы. И зачем правительству перекладывать этот патриотический долг на солдат удачи?

Но по мере роста числа сообщений, их стало все труднее и труднее списывать со счетов. Последней каплей для азербайджанского исследователя стал рассказ сирийского исследователя и журналиста Хусейна Акуша, который сообщил о гибели в Азербайджане двух мужчин, с семьями которых он знаком.

«Вот теперь я обеспокоен! – написал исследователь Eurasianet.org, имея в виду твит Акуша. – Но если это правда, то какого черта они это делают, они там дома что, с ума сошли???»

В то время как вопрос о том, какой вклад иностранные наемники способны внести в успех на поле боя, остается открытым, репутационный ущерб, который Азербайджан рискует понести, огромен.

С точки зрения подавляющего большинства азербайджанцев, обвинения остаются бездоказательными, и многие видят в них преднамеренную кампанию с использованием фейковых новостей, направленную на дискредитацию их стороны. Официальные лица Армении выдвинули множество обвинений по поводу участия Турции в конфликте, в большинстве случаев не предъявляя при этом доказательств, в явной попытке заручиться международной поддержкой.

«Западные СМИ сообщают о прибытии боевиков из Сирии в Азербайджан для участия в войне в Карабахе. Но там нет ни единого факта. Нет никаких конкретных фактов военной поддержки Турции, кроме политической поддержки Азербайджана, – написал в Twitter аналитик из Баку Анар Мамедли. – Такими манипуляциями за счет неподтвержденных и неизвестных источников они пытаются облачить конфликт в религиозные одежды».

«Армения постоянно распространяет ложные заявления (сначала наемники, потом турецкий истребитель) о турецком вмешательстве, чтобы привлечь Россию себе в поддержку, – написал в Twitter Мурад Насибов, азербайджанский гражданский активист, обучающийся в докторантуре в Германии. (Одно из самых громких – и пока не подтвержденных – обвинений касалось того, что турецкий истребитель F-16 якобы сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении.) – Это безответственное поведение, которое может иметь разрушительные последствия для региона».

Многие азербайджанцы также указывают на сообщения о том, что армянская сторона тоже привлекла наемников, в частности, из Рабочей партии Курдистана (РПК), хотя тому пока было гораздо меньше подтверждений, или на сообщения иностранных боевиков, сражающихся за армянскую сторону, хотя те, по всей видимости, являются добровольцами из числа этнических армян из России или стран Ближнего Востока.

Правительство Азербайджана категорически отрицает обвинения в привлечении сирийских наемников.

«В последние дни мы стали свидетелями кампании по дискредитации, полной лжи и клеветы, в некоторых зарубежных СМИ, якобы в связи с ввозом боевиков из Сирии в Азербайджан», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел от 1 октября, в котором также утверждается, что сообщения были основаны на «интервью с несуществующими людьми».

«В отличие от Армении, которая в течение многих лет переживает серьезный демографический кризис и в результате не может набрать [бойцов], Азербайджан обладает полноценными вооруженными силами, которые в силу своего высокого профессионального уровня не нуждаются в каких-либо внешних силах, в частности, нерегулярных группировках, для достижения своих целей», – говорится в заявлении.

Логику подобного шага понять действительно трудно. Хотя в 1990-х годах на стороне Азербайджана сражалось некоторое количество наемников, в том числе чеченцев и афганцев, это было порождено отчаянием, т.к. в Баку – и, как следствие, в армии – царил беспорядок.

Сегодня армия Азербайджана – это уже другая, гораздо более боеспособная структура. Тем не менее, Азербайджан очень чувствительно относится к количеству жертв. В частности, власти до сих пор не сообщили, сколько солдат погибло в ходе боевых действий.

«Пушечное мясо – пушечным мясом, но все же оно не стоит репутационных рисков, – сказал азербайджанский исследователь на условиях анонимности по причине щекотливости данного вопроса. – Вот почему я говорю, что это безумие. Нет никакого долгосрочного мышления».

Сообщения о прямом участии Турции в войне встревожили армян, которым это напоминает геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В разговорах о войне в Армении сейчас доминирует тема турецкой угрозы.

«Фактически, сложилась ситуация, когда народ Арцаха воюет против турецко-азербайджанского союза, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении, в котором по отношению к Карабаху используется его армянское название «Арцах». – Турция, столетие назад уничтожившая армянский народ на своей исторической родине и до сих пор оправдывающая это преступление, в настоящее время всеми возможными средствами поддерживает Азербайджан для осуществления тех же геноцидальных действий на Южном Кавказе».

Ощущение угрозы разделяют и простые армяне.

«Мир не спасет нас от Турции, но мы спасем их от Турции», – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один только что призванный в армию армянский резервист.

В сообщениях о сирийских боевиках говорится, что они являются бывшими членами «Сирийской национальной армии», которая воевала под турецким командованием на севере Сирии против курдских сил и «Исламского государства». (Армения тоже принимает небольшое участие в гражданской войне в Сирии: она отправила туда саперов и медиков в составе российской военной миссии.)

«Однако эти боевики не являются джихадистами, как их иногда изображают, – написала в Twitter Элизабет Цурков, занимающаяся изучением Сирии и связавшаяся с несколькими сирийцами, которые были завербованы для боевых действий в Азербайджане. – Об этом свидетельствует их готовность воевать за Турцию, которую джихадисты считают отступницей. Также об этом говорит то, что они тысячами соглашаются ехать воевать за Азербайджан, большинство населения которого составляют шииты».

Тем не менее, официальные лица Армении ухватились за сообщения о сирийских повстанцах, принявшись в исламофобских выражениях изображать их как исламистских террористов.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал телеканалу «Россия 1», что сирийцы уже пытаются ввести законы шариата в азербайджанских селах. Информацию об этом он, судя по всему, почерпнул с сайта, публикующего фейковые новости. На официальной странице правительства Армении в Twitter говорится, что страна участвует в «столкновении цивилизаций».

Представитель Минобороны Армении заявил, что армянские силы – это «факелоносцы цивилизации», которые «борются насмерть против тьмы и зла».

Хотя репортажи в зарубежных СМИ не заходят так далеко, в них, тем не менее, в значительной степени делается упор на турецкий аспект, что отвлекает внимание от местных корней конфликта.

«Азербайджану это совершенно не нужно, нет выгод, одни репутационные потери, – сказал вышеупомянутый азербайджанский исследователь. – Если это будет доказано, пятно останется».

В подготовке материала участвовали Ани Меджлумян в Армении и журналист в Азербайджане.