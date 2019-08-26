Теневая экономика подрывает пенсионные реформы в ЕАЭС

Когда в 2015 году был образован возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, миллионам трудящихся, ежегодно мигрирующих между странами-участницами организации, были обещаны светлые перспективы. Теперь, когда чиновники вносят последние штрихи в реформаторский документ, теневая экономика может похоронить надежды наиболее уязвимых.

Инициатива направлена на объединение пенсионных систем пяти членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Согласно этому плану, трудовой стаж мигранта в любом из этих государств позволит ему рассчитывать на достойную пенсию в старости. От этого должны в первую очередь выиграть мигранты из менее благополучных стран, таких как Армения, которые много лет работают в России.

«Если я живу в России, вношу вклад в российскую экономику, а затем [вернувшись домой] получаю низкую пенсию в Армении – это проблема», – говорит 58-летняя Вергине Хачатрян, бухгалтер из Армении, работающая кассиром в Подмосковье.

По новой системе Хачатрян сможет получать российскую пенсию у себя в Армении, когда достигнет пенсионного возраста – 63 лет, установленного армянским законодательством.

Высокопоставленный российский чиновник утверждает, что новый закон вступит в силу к следующему году. Министр труда России Максим Топилин заявил на прошедшем этим летом Петербургском международном экономическом форуме, что члены ЕАЭС готовятся ратифицировать проект соглашения в декабре.

В теории

Сегодня пенсии регулируются соглашением от 1992 года «О гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения». Согласно этому документу, пенсия выплачивается государством, где проживает получатель, независимо от его гражданства.

Таким образом, по действующему законодательству, когда Хачатрян вернется в Армению, чтобы уйти на заслуженный отдых, она имеет право на пенсию, выплачиваемую из бюджета Еревана, несмотря на то, что она не производила отчислений в пенсионный фонд Армении в годы своей работы. Когда она работает в России, ее работодатель должен делать взносы в российский пенсионный фонд.

По словам Александра Сафонова, проректора Академии труда и социальных отношений – частного университета в Москве, в соответствии с новым соглашением ЕАЭС, взносы мигрантов будут регистрироваться в центральной базе данных ЕАЭС. Мигрант, работающий в России, будет по-прежнему делать пенсионные взносы в России. Когда он выйдет на пенсию, Россия и Армения будут вместе осуществлять пенсионные выплаты, в пропорции, которая зависит от того, сколько лет он проработал в каждой из этих стран.

Некоторые детали все еще обсуждаются.

«Страны ЕАЭС должны совместно решить, как рассчитывать пенсии, – сказал Сафонов Eurasianet.org, отметив, что законодательства пяти стран о пенсионных накоплениях должны быть согласованы. – Похоже, один год работы будет равен определенному количеству специальных баллов, которые позже будут переведены в пенсионные выплаты».

Вадим Коженов, глава некоммерческой Федерации мигрантов России, говорит, что после того как будет принято решение, члены ЕАЭС должны разработать механизм обмена информацией по пенсионным обязательствам, чтобы работнику не приходилось ездить по всему региону, чтобы получить свою пенсию. «Этот проект является самой сложной частью интеграции ЕАЭС, поэтому вряд ли эта система заработает в ближайшее время, – сказал он. – Система начнет функционировать только после 2022 или 2023 года».

Судя по данным комиссии ЕАЭС, Россия должна сыграть ведущую роль в этой реформе, поскольку является крупнейшей принимающей страной для трудовых мигрантов из стран Союза.

На практике

Все это зависит от пенсионных выплат, которые работодатели производят от имени своих работников.

Однако, по словам эксперта по миграции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Юлии Флоринской, около половины иностранных рабочих в России работают в масштабной теневой экономике и не производят отчислений в пенсионный фонд. (С 2015 года Россия накапливает пенсии мигрантов на отдельном счету в пенсионном фонде. К 2017 году, на который приходятся наиболее свежие данные, сумма накоплений иностранных рабочих достигла всего 5,4 миллиарда рублей, или около 0,01% от общей суммы, – по мнению экспертов, это гораздо меньше, чем должно быть).

Гражданин Казахстана 38-летний Ильгиз, работающий водопроводчиком в Москве, подтверждает, что мигранты в России часто работают на основе устной договоренности. Он сказал Eurasianet.org, что в его компании «официальный контракт подписывают только те, у кого есть российские паспорта».

Существующая система фактически поощряет неофициальный наем работников, позволяя не делать за них пенсионные взносы. Еще один способ экономии для работодателей – официальные контракты с минимальной заработной платой, которые можно показывать инспекторам, в то время как реальная зарплата выдается «в конверте». «Некоторое время назад я работал икорной фабрике в Москве – и, хотя у меня был контракт на сумму около 7000 рублей (сегодня около 111 долларов), на самом деле я получал [в месяц] почти в 10 раз больше», – сказал Ильгиз.

Армянский бухгалтер Хачатрян расстроена новостью о пенсионной инициативе в ЕАЭС. Она тоже работает неофициально, так что все годы ее работы в России не скажутся на ее пенсии.

Впрочем, даже официальный контракт не гарантирует того, что система будет работать должным образом. 27-летняя Бермет, приехавшая в Россию из Кыргызстана, в прошлом году работала по контракту официанткой в московском кафе. Но когда она начала искать себя в реестре пособий в местном отделении МВД, выяснилось, что данный трудовой стаж не был внесен в базу данных.

Она говорит, что у таких, как она, обычно нет выбора.

«Во многих случаях люди боятся жаловаться чиновникам, – сказала Бермет. – Мы хотели бы получать пенсию за работу в России по возвращении домой, но это зависит не только от нашего желания».