Товарооборот Узбекистана с соседними странами резко увеличился

В ближайшие годы экономика Узбекистана, по всей видимости, будет расти приличными темпами, вследствие чего граждане будут становиться более активными потребителями. (Фото Дэвида Триллинга).

С приходом Шавката Мирзиёева к власти в 2016 году Узбекистан вырвался из многолетней экономической изоляции. Его администрация отпустила сум в свободное плавание, начала реформы налоговой системы, повысила качество официальной статистики и либерализировала торговые ограничения, в то же время активно улучшая отношения с соседями. При Мирзиёеве Узбекистан стал одним из главных факторов реинтеграции в регионе, где после распада СССР в целом наблюдалась обратная тенденция.

Узбекистан – единственная республика Центральной Азии, граничащая со всеми остальными. Более того, имея самую диверсифицированную экономику в регионе, и самую развитую производственную базу, Узбекистан может много чего предложить своим соседям. Развитие узбекского производственного сектора и последующий спрос на рабочую силу может привести к увеличению трудовой миграции из соседних Кыргызстана и Таджикистана, что еще больше усилит процесс интеграции.

Имеющиеся данные подчеркивают происходящие изменения. В период с 2017 по 2018 год импорт Узбекистана из Казахстана увеличился на 569 млн долларов (чуть более 53%). В том же году общий товарооборот с Кыргызстаном подскочил с 242 млн долларов до 462 млн долларов, с Туркменистаном – с 159 млн долларов до 274 млн долларов. Как показано на графике ниже, особенно резкий рост наблюдается в торговле с Таджикистаном (131%) – со 124 млн долларов до 287 млн долларов.

Эта тенденция продолжается. Согласно последним имеющимся данным МВФ, за первые пять месяцев 2019 года товарооборот Узбекистана с другими странами Центральной Азии составил 1,7 млрд долларов, что на 27,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предшественник Мирзиёева, правивший страной многие годы Ислам Каримов, приоритизировал развитие импортозамещающих производств в качестве краеугольного камня экономической и торговой политики Узбекистана. Это приводило к дефициту.

Нынешняя власть заявляет о переменах. Первые заметные экономические реформы Мирзиёева – девальвация сума и либерализация валютного контроля – стали важными подвижками в этом направлении. Облегчив доступ к иностранной валюте для импортеров, Мирзиёев устранил существенные препятствия в торговле между Узбекистаном и его соседями.