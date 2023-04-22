Торговые и языковые разногласия испытывают на прочность отношения Кыргызстана и России

Российское агентство, осуществляющее надзор в области сельского хозяйства, нанесло новый удар.

В прошлом месяце этот регулирующий орган распорядился приостановить ввоз молочных продуктов из Армении. На этот раз под удар попал другой якобы близкий союзник – Кыргызстан.

По распоряжению Россельхознадзора, с 21 апреля вся молочная продукция из этой страны запрещена к ввозу в Россию. По утверждению агентства, оно было вынуждено принять это решение после проведенной в начале этого месяца недельной инспекции предприятий по производству и реализации молочной продукции в Кыргызстане.

Россельхознадзор заявил, что кыргызские чиновники, ответственные за вопросы охраны здоровья и безопасности, не в состоянии должным образом контролировать состояние здоровья молочного скота и качество производимого молока.

«На киргизских предприятиях отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья. Компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки», – говорится в заявлении агентства.

Согласно документу, запрет может быть снят только в случае, если по результатам перепроверки будет установлено, что все недочеты устранены.

Производители молочной продукции – не единственные кыргызские предприятия, занимающиеся экспортом продуктов питания, которые попали недавно под прицел Россельхознадзора.

В феврале Москва предписала государственной ветеринарной службе Кыргызстана приостановить сертификацию форели и форелевой икры, предназначенных для экспорта в Россию, ссылаясь на давние опасения по поводу содержания в рыбе потенциально опасного количества вредных веществ.

В начале этой недели СМИ Челябинска сообщили, что российские власти предотвратили незаконный, по их словам, ввоз 21 тонны китайских грецких орехов, орехов макадамия, сухофруктов и тыквенных семечек, которые были переправлены из Кыргызстана. Как сообщается, таможенники обнаружили, что объем перевозимых товаров отличается от заявленного в декларации.

Подобные произвольные запреты и конфискация поставляемых из Кыргызстана товаров, которые регулярно осуществляет Россия и Казахстан, приводят к росту недовольства по поводу неэффективной деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – торгового блока, созданного с целью избежать подобных инцидентов.

19 апреля, до того как Россельхознадзор объявил о последнем запрете, вице-премьер Кыргызстана Бакыт Торобаев говорил на заседании правительства о необходимости принятия мер по соблюдению установленных ЕАЭС стандартов. По его словам, решение этого вопроса приведет к созданию условий для увеличения количества рыбы, птицы и молочных продуктов, поставляемых Кыргызстаном в Россию.

Хотя подобные высказывания говорят о том, что Бишкек признает, что ему есть над чем работать, среди кыргызских чиновников есть те, кто считает, что руководимый Россией ЕАЭС тоже не в состоянии решить проблемы. В опубликованном 21 апреля интервью российской государственной газете «Российская газета» спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев откровенно высказал свое мнение о блоке.

«Мы, буду откровенен, ждали много позитива [от ЕАЭС]. Думали, будет хорошо нашим мигрантам, предпринимателям, установится свобода торговли, – сказал Шакиев. – А столкнулись с тем, к сожалению, что внутри Союза почти постоянно создаются искусственные барьеры. При этом некоторые страны, которые не входят в ЕАЭС, получили такие льготы и возможности, каких нет у нас».

Кыргызстан поспешно присоединился к ЕАЭС в 2015 году, когда Россия пыталась втянуть в новообразованный блок как можно больше сговорчивых членов. Вступление было одобрено несмотря на отсутствие надежного механизма, призванного обеспечить соблюдение торговых стандартов, а регулярно вводимые Россией запреты на импорт свидетельствуют о том, что за прошедшие восемь лет в устранении этого недочета был достигнут лишь незначительный прогресс.

Шакиев, который в своем интервью намеренно подчеркивает, что является большим другом России, не говорит об этом прямо, но общий тон его высказываний указывает на то, что он осознает, что речь идет скорее о политических играх, нежели о технических проблемах. Действительно, те, кто критикует Россию за то, что она часто и как-то подозрительно своевременно прибегает к правилам ввоза товаров с целью держать в узде как друзей, так и врагов, задаются вопросом, не кроется ли в запрете на кыргызскую молочную продукцию нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Запрет на импорт молока из Армении, которая также является членом ЕАЭС, был введен именно тогда, когда многие жители этой страны стали открыто размышлять о пользе своего военного союза с Москвой. Этот скептицизм усилился после того, как российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе не смогли прекратить продолжающуюся блокаду проживающих там этнических армян со стороны Азербайджана. Местные жители также обвиняют российских военнослужащих в том, что они наживаются на многомесячной блокаде, взимая по несколько тысяч долларов за грузовик с товарами первой необходимости.

Тем временем Кыргызстан вызывает недовольство у сторонников способности России проецировать свое культурное влияние за рубежом, поскольку намерен принять разработанный властями закон, направленный на повышение авторитета кыргызского языка. Беспокойство вызывают негативные последствия для русского языка, который понимают или используют примерно 44 процента населения Кыргызстана.

Сторонники законопроекта, который должен пройти третье и окончательное чтение в парламенте, прежде чем будет отправлен на подпись президенту Садыру Жапарову, утверждают, что идея собственно заключается в том, чтобы способствовать применению кыргызского языка. Критики же утверждают, что это ущемляет права русскоговорящих. Несмотря на то, что это положение не предусмотрено законодательством, также ведутся разговоры об отказе от кириллицы, как это происходит в соседнем Казахстане.

Для сторонников распространения российского влияния подобные культурные изменения – это начало конца. Где язык, там и политика, считают они.

Запрет на ввоз отдельных продукты питания может и не оказать серьезного влияния на торговые отношения.

Даже спикер парламента Шакиев отмечает, что кыргызско-российские торгово-экономические отношения переживают период подъема.

«Товарооборот за прошлый год вырос на 40,8 процента и превысил 3,2 миллиарда долларов, – сказал он. – То есть Россия была и остается для нас не только близким стратегическим партнером, но и страной, занимающей особое место в нашей структуре внешней торговли».

Россия поставляет жизненно необходимое топливо, медикаменты, химическую и промышленную продукцию, а Кыргызстан пытается (при условии невмешательства осуществляющих надзор органов) отправлять своему соседу фрукты, овощи, молочные продукты и мясо. Если Бишкек дает Москве повод усомниться в своей преданности, у нее есть множество других рычагов давления.