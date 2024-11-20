Трамп может преподнести странам Кавказа неприятные сюрпризы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от президентских выборов в США то, чего так желал: Дональд Трамп возвращается в Белый дом. Но первые шаги Трампа по формированию своей внешнеполитической команды указывают на то, что его второй срок может оказаться для Азербайджана сложнее, чем ожидал Алиев.

В целом предполагается, что новая администрация Трампа будет уделять меньше внимания таким ориентирам внешней политики США как соблюдение демократических принципов и уважение прав человека. Это радостная новость для авторитарных лидеров, включая Алиева, а также для правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», которая в последние годы проводит нелиберальную политику.

В преддверии прошедших 5 ноября президентских выборов в США Алиев назвал первый срок Трампа временем «очень плодотворного сотрудничества» между Соединенными Штатами и Азербайджаном. Он надеялся, что эти теплые отношения сохранятся в период второго президентства Трампа и принесут Баку долгожданную передышку после четырех лет словесных перепалок с администрацией Байдена по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане.

«На этот раз Соединенными Штатами будет руководить более опытный и сильный Трамп. Это позволит ему реализовать лозунг “Сделаем Америку вновь великой”», – говорится в редакционной статье проправительственного информационного агентства Report.az.

Однако позиция Трампа по некоторым вопросам, а также его кадровые решения, могут создать проблемы для Баку и Тбилиси. Начнем с того, что, по мнению экспертов, геополитическая ситуация на Кавказе вряд ли будет представлять интерес для Трампа, и он, скорее, переложит ответственность за формирование политического курса США на своих подчиненных. По этой причине широко растиражированная новость о том, что Трамп намерен выдвинуть сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря, вызывает беспокойство в Баку.

Рубио, известный своими интервенционистскими взглядами на внешнюю политику, открыто высказывался о ситуации с правами человека в Азербайджане и обращении с карабахскими армянами. В июне 2023 года он стал соавтором законопроекта, осуждающего блокаду Азербайджаном Нагорного Карабаха и вводящего санкции против этой страны. Он также является ярым критиком репрессий, осуществляемых администрацией Алиева против политических оппонентов и инакомыслящих.

Назначение Рубио может вызвать у Баку опасения по поводу того, что внешняя политика США в отношении региона будет выстраиваться на основе обещания, которое Трамп дал в октябре в социальных сетях, оказав тем самым сильную поддержку Армении в армяно-азербайджанском мирном процессе: «Когда я стану президентом, я буду защищать преследуемых христиан, я буду работать над тем, чтобы остановить насилие и этнические чистки, и мы восстановим МИР между Арменией и Азербайджаном», – написал Трамп.

Ряд азербайджанских экспертов переосмысливают предстоящие четыре года.

«На данный момент сложно сказать, что на деле избрание Трампа будет означать для Южного Кавказа, поскольку остается много неясных моментов. Многое будет зависеть от того, как администрация Трампа расставит приоритеты в этом регионе, но до сих пор он никогда не входил в десятку ее приоритетов», – написал проживающий в Баку аналитик Шуджаат Ахмедзаде на своей странице в Х.

Учитывая любовь Трампа к силовым методам правления, которые так же использует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидеры «Грузинской мечты» в Тбилиси, вероятно, надеются, что возвращение Трампа ослабит давление на Тбилиси со стороны Запада, требующего проведения демократических реформ, учитывая, что их политический курс получил одобрение Орбана. Однако ряд региональных экспертов отмечают, что возвращение Трампа может иметь серьезные негативные экономические последствия для «Грузинской мечты» и других государств в регионе.

Идеологическая близость Трампа и «Грузинской мечты», вероятно, не будет играть существенной роли из-за отсутствия у него интереса к региону, говорит Джули Джордж, профессор сравнительной политики в Городском университете Нью-Йорка.

«Я считаю, что администрация Трампа не будет предпринимать активных действий в отношении Кавказа, особенно в вопросах продвижения демократии и экономической помощи», – сказала Джордж. Согласно данным правительства США, Грузия является одним из крупнейших получателей американской помощи в регионе. Так, в 2023 году в страну было направлено более 150 миллионов долларов. Трамп намекнул на сокращение финансирования программ, которые не несут очевидную и прямую выгоду США.

«Избрание Трампа стало возможным благодаря голосам различных слоев населения, один из которых придерживается изоляционистских настроений и не заинтересован в расходах на развитие других стран, – пояснила Джордж. – Новое поколение руководителей не склонно неуклонно придерживаться альянсов и иерархических схем времен холодной войны и относится к российскому империализму не так остро, как предыдущие поколения».

Президентство Трампа может преподнести «Грузинской мечте» и сюрприз иного рода. В частности, у Трампа давние отношения с грузинским оппозиционером и экс-президентом Михаилом Саакашвили, которые возникли еще до первого избрания Трампа, когда он рассматривал возможность строительства небоскреба Trump Tower на черноморском побережье Грузии в Батуми. Саакашвили активно продвигал этот проект и даже привез Трампа в Грузию, организовав для него ознакомительный тур. В ответ Трамп назвал Саакашвили своим «новым другом» и похвалил деловую хватку грузинского лидера.

«Мы отлично проведем время и вместе добьемся успеха», – сказал Трамп в 2011 году.

Несмотря на то, что проект строительства башни в Батуми так и не был реализован, они, похоже, остались в хороших отношениях: Саакашвили открыто поддерживал Трампа во время его первого президентского срока. Учитывая, что Трамп придает большое значение личным отношениям, вполне возможно, что находящийся сейчас в заключении Саакашвили может восстановить связь с Трампом, что повлечет за собой негативные последствия для высокопоставленных представителей «Грузинской мечты».

Вопросы, которые возникают в связи с политическим курсом США во время второго президентского срока Трампа, уже сейчас вносят коррективы в геополитические расчеты на Кавказе, говорит эксперт из Баку Шуджаат Ахмедзаде.

«Небольшим странам, таким как Армения, Азербайджан и Грузия, похоже, придется ускориться в вопросе пересмотра своих отношений с другими крупными державами, включая Россию и Китай», – написал он.