Трамп хочет ограничить кыргызстанцам въезд в США?

Еще недавно Кыргызстан был близким партнером Соединенных Штатов. Так почему вдруг стал кандидатом в «черный список»? (Фото Дэвида Триллинга)

На фоне сообщений в СМИ о планах администрации Трампа запретить въезд в США гражданам Кыргызстана и шести других стран в рамках последней ограничительной иммиграционной инициативы многие теряются в догадках.

В материале новостного сайта Politico за 21 января цитируются два анонимных источника, осведомленных о ситуации, которые утверждают, что список не является окончательным и что в конце месяца будет сделано официальное заявление.

В статье нет какой-либо информации, объясняющей, почему в список попал Кыргызстан. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Вульф заявил, что Вашингтон полагается на иностранные правительства в том что касается проверки их граждан, выезжающих в Соединенные Штаты, и что ограничения пришлось вводить из-за неспособности некоторых стран осуществлять подобные процедуры.

«В отношении небольшого числа стран, не желающих или не способных придерживаться этих критериев, ограничения на въезд могут стать необходимой мерой для смягчения угроз», – цитирует его слова Politico.

Издание Wall Street Journal также сообщило, что Кыргызстан находится в «черном списке».

В отличие от первоначального запрета на въезд от 2017 года, который был нацелен на строго мусульманские страны, в этот раз в список могут быть включены Беларусь, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан и Танзания.

Пока администрация Трампа воздерживается от внятного объяснения, появилось множество теорий – от Исламского государства (ИГИЛ) до изобилия поддельных кыргызских паспортов, путешествующих по миру.

Действительно ли граждане Кыргызстана представляют потенциальную угрозу?

По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), по состоянию на 2019 год до 800 кыргызских граждан поехали в Сирию, чтобы присоединиться к отрядам боевиков. По официальным оценкам, по меньшей мере четверть из этих людей погибли в ходе боевых действий. В отсутствие у государства четкого плана действий в отношении возвращенцев, неясно, сколько закаленных в боях воинов может находиться на Ближнем Востоке и за пределами региона.

Оценка масштабов экстремизма и влияния радикальных исламских группировок внутри Кыргызстана, между тем, является неоднозначным и деликатным вопросом.

В 2018 году международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» пришла к выводу, что в период с 2010 года по сентябрь 2016-го по меньшей мере 258 человек были осуждены по обвинению в хранении экстремистских материалов. Организация также отметила, что по состоянию на июнь 2018 года «540 человек были заключены в тюрьму или отбывали условные сроки по связанным с экстремизмом или терроризмом обвинениям».

При этом правозащитная организация задалась вопросами – были ли обвинения в экстремизме всегда обоснованными и не было ли случаев сфабрикованных обвинений для заключения в тюрьму неугодных?

Проблемы с терроризмом у Кыргызстана есть, но насилие – относительно редкое явление. Последний инцидент произошел в августе 2016 года, когда террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил посольство Китая в Бишкеке. Атаку можно назвать неудачной – лишь двое сотрудников посольства получили легкие травмы.

Но кыргызские спецслужбы запутали реальную картину, приписав Исламскому государству прочие заговоры и предполагаемые инциденты. Продолжительную перестрелку в столице в июле 2015 года также списали на эту группировку, основываясь на крайне неубедительных доводах. В дальнейшем эта история стала образцом для таких же сомнительных обвинений.

Если принимать данные местных правоохранительных органов на веру, то можно прийти к выводу, что у Кыргызстана действительно есть серьезная проблема с ИГИЛ внутри страны. Однако исследователи, изучившие витиеватые и непоследовательные сообщения по этому вопросу, пришли к выводу, что «элиты в Кыргызстане манипулируют угрозой терроризма в соответствии со своей внутренней повесткой, в то же время стараясь в максимальной степени преследовать свои интересы в отношениях с международными донорами».

Даже Государственному департаменту США в своих страновых отчетах о терроризме 2017 года пришлось с сожалением признать, что «правительство Кыргызстана ограничивает публичную информацию, связанную с вопросами национальной безопасности, что значительно усложняет оценку эффективности контртеррористических операций страны и истинного масштаба угрозы».

Есть ли у Кыргызстана проблемы с паспортами?

Определенно есть. Об этой проблеме стало широко известно в прошлом году, когда китайский бизнесмен уйгурского происхождения по имени Айеркен Саймаити был застрелен в Стамбуле.

Турецкая полиция выявила, что жертва и двое из четырех подозреваемых имели поддельные кыргызские паспорта.

Это был не единственный заговор с целью убийства, осуществленный людьми с нелегальными кыргызскими документами в последнее время.

Возникает вопрос: фальшивые ли это паспорта, как заявляют власти Кыргызстана, или же документы выдаются коррумпированными госслужащими?

Многие склоняются ко второму варианту. Если наемные убийцы могут получить практически законные международные проездные документы, то у кого еще они могут оказаться?

Правительство Кыргызстана утверждает, что пересматривает процесс изготовления и выдачи паспортов, но вся эта история, похоже, застопорилась в претензиях и встречных исках о коррупции.

Если новые въездные ограничения администрации Белого дома связаны с задержкой с введением биометрических паспортов в Кыргызстане, это может служить объяснением, почему в списке оказалась и Беларусь. Минск также затягивает свою инициативу по замене традиционных паспортов на биометрические.

Как это повлияет на отношения между США и Кыргызстаном?

Ничего хорошего это не сулит. Впрочем, отношения двух стран и так были далеки от идеала в течение многих лет.

Договор о сотрудничестве между Соединенными Штатами и Кыргызстаном, заключенный в 1993 году, долгое время служил краеугольным камнем дружественных отношений между двумя государствами. Соглашение было разорвано в 2015 году, после того как Вашингтон вызвал недовольство Бишкека, присудив награду в области прав человека заключенному в тюрьму активисту – этническому узбеку.

Это ощутимо пошатнуло отношения двух стран, которые когда-то были близкими партнерами в области безопасности.

После терактов 11 сентября Соединенным Штатам разрешили развернуть авиабазу на территории международного аэропорта «Манас» под Бишкеком, которая стала ключевым логистическим центром для операций НАТО в Афганистане.

Негативное отношение к базе в Кыргызстане в течение нескольких лет то росло, то уменьшалось – раздраженные настроения часто смягчались значительными экономическими выгодами, которые приносило присутствие США. Правительство бывшего президента Курманбека Бакиева, пришедшего к власти в 2005 году и свергнутого в 2010-м, играло в игры вокруг своего намерения «закрыть базу».

В конце концов, президент Алмазбек Атамбаев поставил точку в судьбе американской базы под давлением со стороны России, явно раздраженной американским присутствием в стране, которую она относила к своему стратегическому «заднему двору». В 2014 году США были вынуждены покинуть, только уже не базу, а транзитный центр «Манас», как его переименовали американские военнослужащие.

Сотрудничество в области безопасности с западными партнерами, включая Соединенные Штаты, продолжается под эгидой таких организаций, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и НАТО, но сфера взаимодействия в таком формате ограничена.

Договор 1993 года был отменен под воздействием приступа гнева Атамбаева, который отличается эмоциональным и нестабильным темпераментом. Его преемник Сооронбай Жээнбеков, который был избран в ноябре 2017 года, более уравновешен, но он почти ничего не сделал для улучшения отношений.

Больше усилий прилагает Вашингтон, чья стратегия состоит в поддержке укрепления солидарности внутри Центральной Азии в рамках инициативы С5+1, якобы с целью ослабления зависимости региона от его основных партнеров – России и Китая. Недавно Госдепартамент пообещал объявить новую стратегию отношений с регионом.

По меньшей мере один бывший американский чиновник удивился выбранным моментом для включения Кыргызстана в черный список: «Кыргызстан?! Прямо перед тем, как администрация представит свою громко распиаренную новую стратегию по Центральной Азии? … Та еще «стратегия», – написал в Twitter Эван Фейгенбаум, заместитель помощника государственного секретаря по Центральной Азии в администрации Джорджа Буша-младшего.

На кого, скорее всего, будет распространяться запрет на въезд?

Неясно.

В своем Twitter бывший посол Кыргызстана в Соединенных Штатах Кадыр Токтогулов выделил строку в материале Politico, где отмечалось, что предлагаемые ограничения могут быть применены только к «определенным правительственным чиновникам» или «определенным типам виз».

«Поэтому необходимо подождать, чтобы узнать, как это на самом деле повлияет на Кыргызстан и наших граждан», – сказал он в интервью агентству АКИpress.