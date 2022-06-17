Трудовые мигранты из Центральной Азии едут в Великобританию

Для многих бедных семей в Центральной Азии война, которую Россия ведет в далекой Украине, может обернуться финансовой катастрофой.

Вызванный санкциями спад российской экономики приводит к резкому сокращению денежных переводов, которые отправляют домой трудовые мигранты — а именно эти деньги позволяют прокормиться многим семьям в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

По мере того как Россия теряет позиции самого привлекательного места работы мигрантов из Центральной Азии, число которых в 2020 году, по данным Всемирного банка, составляло почти 8 миллионов человек, их начинает притягивать неожиданная альтернативная возможность.

Нынешней весной фермы Великобритании приглашали на сбор урожая работников из Центральной Азии, чтобы восполнить недостаток рабочей силы, возникший из-за Брекзита, сообщила на этой неделе Би-би-си.

Одна из ферм наняла на сбор фруктов 45 сезонных рабочих из Таджикистана, а также работников из других стран — например, Непала и Индонезии.

Раньше, до того как Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, что привело к отмене автоматического права на работу в Британии граждан входящих в союз государств, сезонные работы выполняли работники из стран ЕС.

Как сообщает Би-би-си, многие из освободившихся рабочих мест занимали украинцы, но затем в дело вмешалась война.

Возможность воспользоваться удобным случаем не прошла незамеченной и в Кыргызстане, правительство которого подписало в марте соглашение об отправке работников в Британию с компанией, занимающейся международным наймом для сельскохозяйственной отрасли.

Желающих воспользоваться этим предложением оказалось гораздо больше, чем свободных мест: на 1000 имеющихся вакансий было подано 7000 заявок.

У рекрутинговой компании Agri-HR, набирающей кадры в бывших советских республиках, в том числе Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, теперь есть веб-страница на кыргызском языке и телефонный номер в Кыргызстане, по которому могут звонить желающие устроиться на работу.

Программа найма в Британию выглядит привлекательной и для Узбекистана, правительство которого ранее ставило задачу диверсификации маршрутов трудовой миграции для уменьшения зависимости от России.

По данным Всемирного банка, в прошлом году Узбекистан получил из России 56 процентов всех денежных переводов.

В Кыргызстане и Таджикистане эта цифра была гораздо выше: 82 и 76 процентов соответственно.

Кроме того, эти две страны гораздо сильнее зависят от переводов, чем Узбекистан, имеющий более крупную и более диверсифицированную экономику.

В прошлом году денежные переводы были эквивалентны приблизительно трети ВВП Кыргызстана и Таджикистана, сообщает Всемирный банк. В Узбекистане их доля составляла 13 процентов.

В начале этого месяца приезжавший в Кыргызстан докладчик ООН призвал правительство страны покончить с зависимостью экономики от мигрантов и их переводов, сказав, что такая зависимость порождает «кризис оттока человеческого капитала, который в конечном итоге может нанести ущерб перспективам развития страны».

Прогноз резкого сокращения денежных переводов в Центральную Азию на фоне войны в Украине и ее экономических последствий для России, который дает на этот год Всемирный банк, подчеркивает те риски, которым подвергаются страны, полагающиеся на деньги, присылаемые из-за границы мигрантами.

Всемирный банк предсказывает, что объем переводов в Узбекистан сократится на 21 процент, в Таджикистан — на 22, а в Кыргызстан — на 32 процента. (Центральный банк Кыргызстана дает более оптимистический прогноз — падение на 20 процентов.)

Пока что граждане Центральной Азии, отправляющиеся в Великобританию на сбор фруктов и овощей, могут быть лишь каплей в море.

Но по мере продолжения Россией войны в Украине ее экономику ждет неопределенное будущее, и пригодятся любые альтернативные места работы.