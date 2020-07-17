Трюк с «пневмонией» скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в Центральной Азии

Системы здравоохранения в Центральной Азии, особенно в Казахстане и Кыргызстане, стонут под неуправляемо растущим весом госпитализаций с пневмонией.

Многие считают, что рост числа случаев пневмонии связан с распространяющейся по региону как леской пожар эпидемией коронавируса, но власти, похоже, не хотят полностью это признать.

Но медработников на передовой, не справляющихся с возросшим количеством больных, больше беспокоит нехватка рук и всего необходимого.

Между тем граждане, активисты и журналисты опасаются, что правительства пытаются запутать ситуацию, чтобы спасти свою репутацию. В одном случае подобные явные попытки внести путаницу привели к дипломатическому скандалу.

На заседании правительства 10 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что с начала года было зарегистрировано около 98 500 случаев пневмонии, из которых 1772 привели к летальному исходу. По его словам, более трети из этого числа – 628 человек – умерли в июне.

Ранее министр говорил, что заболеваемость пневмонией в этом году на 50% выше, чем в 2019-м.

Что касается данных о коронавирусе, по состоянию на 16 июля в Казахстане было зарегистрировано более 63 500 случаев заболевания, из которых 375 привели к смерти.

Степень связи между этими показателями остается не вполне ясной. Чиновники периодически заявляют, что у больных пневмонией не было обнаружено коронавируса. Но при этом они также признают, что, возможно, проведенные у этих людей тесты на COVID-19 дали ложноотрицательные результаты.

Пневмонию может вызывать не только COVID-19, но также множество других возбудителей, включая бактерии и грибки. Четкое понимание причин заболевания помогает врачам подготовиться соответствующим образом, а также, что не менее важно, позволяет общественности лучше понять, с какой угрозой она имеет дело.

«С точки зрения защиты других пациентов и работников здравоохранения, крайне важно знать, болеет ли человек COVID, — сказала Eurasianet.org доктор Элисон Ли, работающая пульмонологом в отделении интенсивной терапии больницы «Маунт-Синай» в Нью-Йорке и лечившая пациентов во время вспышки COVID в этом городе. – Зараженные COVID должны быть изолированы, а медицинские работники должны носить соответствующие [средства индивидуальной защиты]. С этой точки зрения это определенно имеет значение».

Власти обещали стараться, чтобы статистика была более полезной, но врачи проявляют все большее недовольство тем, что, по их мнению, является манипуляциями со статистикой с целью позволить властям сохранить лицо. В частности, Мынжылкы Бердиходжаев, глава отделения нейрохирургии Центральной клинической больницы Алматы, в своем посте в Facebook гневно потребовал, чтобы правительство прекратило «игру со статистикой».

«Игра с кодами МКБ-10 [т.е. кодами международной классификации болезней ВОЗ] привела к запозданию помощи, отказу в госпитализации, росту смертности, запозданию амбулаторной помощи», — написал он. К слову, подобные публичные излияния являются весьма необычным явлением для госслужащего.

Уровень неопределенности по поводу всплеска пневмонии достиг такого масштаба, что китайское посольство на прошлой неделе предприняло нехарактерно недипломатичный шаг, предупредив о распространении в Казахстане смертельной «пневмонии неизвестного происхождения». Это, в свою очередь, вызвало волну беспокойства по всему миру по поводу возникновения в Центральной Азии некой загадочной болезни. 15 июля Министерство иностранных дел РК все еще ворчало по поводу заявления Китая, хотя сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выражал удивление и скепсис относительно статистики по пневмонии.

На фоне этого дипломатического инцидента д-р Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, намекнул на вероятность того, что программа тестирования на COVID-19 в Казахстане не способна отразить реальное положение дел.

«Мы смотрим на фактическое тестирование и качество тестирования, чтобы убедиться, что не было ложноотрицательных тестов в случаях с теми пневмониями, которые предварительно дали отрицательный результат, — сказал он. — Многие из этих случаев пневмонии также могут быть связаны … с COVID-19».

В любом случае, вне зависимости от результатов анализов, в казахстанских больницах пациентов с пневмонией и COVID-19 относят к одной категории (это если пациентам вообще удается добиться, чтобы их положили в больницу).

«Все больные пневмонией, вне зависимости от того, был ли тест на COVID-19 положительным или отрицательным, проходят лечение [в нашей больнице] в соответствии с единым протоколом для коронавирусных инфекций, — сказала Айгерим Жакашева, работающая в приемном покое Алматинской железнодорожной больницы. – Тесты часто дают ложноотрицательные результаты».

По словам доктора Ли из Нью-Йорка, поскольку эффективного лечения от COVID-19 нет, остается лишь поддерживающая терапия.

«Пациенты поступают, и им нужен кислород, и ты следишь за их нуждами, — сказала она. – Можно постараться организовать поддерживающую терапию, но эффективного средства излечения не существует. С этой стороны, имеет ли значение, есть у них COVID или нет? Честно говоря, пожалуй, нет».

В этой ситуации имеет значение, какими ресурсами обладает государство. Кыргызстан, чья экономика намного слабее казахстанской, столкнулся с большими трудностями.

По данным властей, по состоянию на 16 июля было зарегистрировано почти 12 500 случаев заболевания COVID-19, из которых 167 привели к летальному исходу. Между тем статистика по пневмонии, как и в Казахстане, выше, и вызывает больше беспокойства.

По данным Министерства здравоохранения, в период с января по июнь от пневмонии умерло 277 человек, по сравнению с 318-ю за тот же период 2019 года. Но с тех пор ситуация значительно ухудшилась. Только в первой половине июля пневмония унесла жизни по меньшей мере 335 человек.

Премьер-министр Кубатбек Боронов в своих высказываниях не стесняется указывать на связь между пневмонией и коронавирусом. Но в Минздраве по-прежнему не хотят объединять статистику по ним, хотя и говорят, что вопрос об этом находится на рассмотрении.

Депутат парламента Дастан Бекешев говорит, что, по его мнению, правительство боится, что ему придется выплачивать значительные суммы в виде связанных с COVID-19 компенсаций работникам сферы здравоохранения. Сейчас на компенсации имеют право только медработники, заразившиеся коронавирусом.

«Однозначно, статистика по заболевшим, умершим, выздоровевшим искаженная. В нее попадают только зарегистрированные случаи. Судя по дефициту лекарств и поиску концентраторов, многие не попали в статистику», — написал Бекешев в Twitter.

В Казахстане, похоже, сложилась схожая ситуация. Частный телеканал КТК сообщил 15 июля, что родственники врачей и медсестер, скончавшихся недавно в городе Шымкент, получили компенсации в размере 1 миллиона тенге (2400 долларов), что в 10 раз меньше суммы, обещанной президентом Токаевым в марте в случае смерти медработника от коронавируса. Когда КТК связался с мэрией Шымкента, там сказали, что это связано с тем, что погибшие умерли от пневмонии, а не от коронавируса.

Хотя правительство Кыргызстана публикует данные о числе умерших от пневмонии, количество больных пневмонией не обнародуется.

Общественности приходится судить о масштабах проблемы по косвенным признакам.

Городская администрация Бишкека сообщила 14 июля, что за девять дней с момента открытия мэрией дневных стационаров, где граждане с подозрениями на респираторные заболевания могут получить медицинскую консультацию, в них обратились более 27 тыс. человек.

Команда кыргызских ученых в сотрудничестве с исследователями Оксфордского университета подготовила очередной прогноз по ситуации с COVID-19 в Кыргызстане. Эпидемиолог Айжан Дооронбекова, входящая в эту команду, считает, что развитие эпидемии в стране пошло «по самому жесткому сценарию».

«Одно могу сказать — это только начало эпидемии. Самое плохое еще впереди, — сказала Дооронбекова в интервью информационному агентству «АКИpress». — Прогнозируемое число летальных исходов по нашему худшему сценарию было 6300. Ситуация усугубляется хаотичным и неправильным лечением. С населением абсолютно никто не работает. Уверена, нам всем надо готовиться к худшему».