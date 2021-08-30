Турецкий город с нетерпением ждет открытия границы с Арменией

Карс, расположенный на крайнем северо-востоке Турции, находится всего примерно в 50 километрах от границы с Арменией. Но пограничные переходы между двумя странами закрыты с 1993 года.

Закрытие границ, – которое произошло во время первой войны между Арменией и Азербайджаном, главным союзником Турции на Кавказе, – нанесло серьезный удар по экономике Карса, откуда раньше шли крупные объемы экспорта в Армению. Между тем одним из самых впечатляющих исторических памятников провинции Карс является древний армянский город Ани, расположенный прямо у границы на турецкой стороне.

Сейчас, чтобы попасть из Армении в Карс, приходится ехать окольным маршрутом через Грузию, хотя напрямую можно было бы доехать на машине всего за час-другой через Гюмри или Ереван.

Но с окончанием второй войны между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью снова повысилась вероятность того, что граница между Арменией и Турцией наконец откроется. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно высказался по этому поводу на встрече с иностранными послами в Турции. «После недавней карабахской войны были созданы новые возможности для прогресса в этом направлении, – сказал он, имея в виду перспективы восстановления отношений с Арменией. – Мы уже заявляли, что если Армения положительно отреагирует на эти возможности, мы предпримем необходимые шаги».

27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: «Из Турции поступают определенные публичные позитивные сигналы. Мы будем оценивать эти сигналы, на положительные сигналы мы ответим положительным сигналом».

В Ереване тоже снова появилась заинтересованность в открытии границ в рамках более масштабной, региональной инициативы по «разблокировке» закрытых транспортных коридоров на Кавказе. «Мы и в прошлом были готовы улучшить отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, и теперь мы также готовы работать вместе, чтобы создать атмосферу взаимного доверия между Анкарой и Ереваном и продолжить наши отношения без предварительных условий», – сказал Пашинян в интервью 18 августа.

Хотя для открытия границ еще предстоит проделать большую дипломатическую работу, подобная перспектива горячо приветствуется жителями Карса, города с 120-тысячным населением и уникальной, богатой событиями историей.

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Его центральные улицы усеяны десятками элегантных пепельно-черных каменных зданий, построенных в конце XIX-начале XX века, когда город был центром Карсской области Российской империи. У подножия построенной в XII веке городской крепости располагается Кафедральный собор Карса – армянская церковь, построенная более тысячелетия назад. В 1993 году собор был превращен в мечеть, но сохранил свои характерно армянские черты. На другой стороне города находится строгая мечеть Фетхие, которая изначально была церковью Александра Невского, построенной русскими в 1885 году.

Город был местом действия романа «Снег» Орхана Памука, самого популярного турецкого писателя. Карс также является последней остановкой «Восточного экспресса» – железнодорожного маршрута из Анкары, приобретшего в последние годы популярность среди турецкой молодежи. Наплыв туристов придал импульс развитию города: здесь появилось много новых ресторанов, кафе и отелей.

Пандемия COVID-19 нанесла по всему этому мощный удар, но перспектива открытия границы с Арменией снова возродила надежды на восстановление экономики города. Опрошенные Eurasianet.org владельцы малого бизнеса по всему Карсу единодушно высказались за возобновление связей.

«До закрытия границы [из Карса в Армению] шли серьезные объемы экспорта скота, но затем он был прекращен», – сказал Eurasianet.org генеральный секретарь Карсской торгово-промышленной палаты Алиекбер Туран.

По его словам, открытие границы окажет положительное влияние на сферы туризма и сельского хозяйства, а также откроет новые рынки для расположенных в Карсе предприятий мебельной и металлургической промышленности.

Турция закрыла границу в 1993 году, после того, как армянские войска начали оккупацию азербайджанских территорий вокруг Нагорного Карабаха, что вызвало волну международного осуждения. С тех пор Армения, как правило, выступала за открытие границы, а Турция настаивала на деоккупации азербайджанских территорий. В результате прошлогодней войны Армения была вынуждена вернуть все эти территории Азербайджану, таким образом по факту удовлетворив требование Анкары.

«У Турции было условие: армяне должны уйти из Карабаха. Это условие выполнено, и теперь мы ждем открытия границы», – сказали Туран.

«В интересах обеих стран не допустить, чтобы болезненное наследие прошлого легло бременем на будущем, – сказал Eurasianet.org бывший мэр Карса Айхан Билген. – С обеих сторон могут найтись заинтересованные в сохранении политики напряженности, но недопустимо, чтобы народы расплачивались за это».

Гид Джелиль Эрсёзоглу проводит туры по Ани и другим достопримечательностям региона с 1985 года. После распада СССР Турция была в числе первых стран, признавших независимость Армении, и до разрыва отношений бизнес между двумя государствами процветал.

«Когда распался Советский союз, все удивлялись, что турки и армяне могут поддерживать такие дружественные отношения», – сказал Эрсёзоглу Eurasianet.org.

В те годы границу в обе стороны пересекало множество людей. Например, из турецких пограничных городов Акьяка и Карс отправлялось по нескольку поездов в неделю. Армяне покупали турецкие товары для перепродажи на родине, а турки изучали возможности для бизнеса в новом независимом государстве.

«Когда мы ездили в Армению, они были очень гостеприимны, и когда мы говорили, что мы турки, они не давали нам селиться в гостиницах, потому что те были недостаточно хороши. Они приглашали нас к себе домой, угощали, это было действительно восхитительно», – поделился воспоминаниями Эрсёзоглу.

По его словам, в те годы турецкие предприниматели скупали участки земли у границы, чтобы в ответ на спрос со стороны Армении строить текстильные фабрики, рестораны и отели. Но в 1993 году всему этому пришел конец, и экономика Карса начала приходить в упадок. Население провинции Карс сократилось с 662 тыс. человек в 1990 году до 285 тыс. – в 2020-м.

Хотя определенные объемы торговли между странами сохранились, их росту мешают закрытая граница и попытка армянской стороны ввести запрет на турецкие товары в ответ на оказание Турцией поддержки Азербайджану во время прошлогодней войны. Сейчас торговля ведется через Грузию, и Эрсёзоглу сетует, что грузинские посредники зарабатывают на ней больше, чем турецкие бизнесмены. По его словам, провинция Карс могла бы импортировать из Армении виноград, абрикосы и другие фрукты, вместо того, чтобы привозить их из гораздо более отдаленных турецких средиземноморских провинций Мерсин и Анталья.

«Несмотря на все трудности, в Карс приезжают гости из Армении и других стран. Если приезд будет упрощен, – или даже будет поощряться, – естественно, будет задействован гораздо больший потенциал, – сказал экс-мэр Билген. – Несмотря на политические разногласия, большинство людей здесь видят, что торговля внесет положительный вклад в экономику Карса».