Туристы из Кыргызстана открывают для себя Узбекистан

Благодаря притоку туристов из Казахстана и Кыргызстана туристический сезон в Узбекистане продолжается теперь круглый год. (Все фотографии сделаны Даяной Оселедько, туристкой из Кыргызстана)

Это похоже на чудо.

На протяжении более двух десятилетий кыргызстанцы вроде меня мечтали прокатиться по Узбекистану. Однако наш сосед никогда не отличался особым дружелюбием, поэтому поездки туда долгое время оставалась малопривлекательными из-за бюрократических проволочек и высоких цен.

После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году страна распахнула свои двери. Пользуясь предоставленной возможностью, кыргызские турагентства предлагают экспресс-экскурсии по достопримечательностям, которые большинство из нас видели только на фотографиях.

Представляя древние минареты с их ослепительно бирюзовой мозаикой, я приобрела пятидневный тур по системе «все включено» за 19 000 сомов (около 270 долларов США). Двое моих детей, для которых удалось получить скидки, отправились в путешествие вместе со мной.

В отбывающем из Бишкека 60-местном экскурсионном автобусе не было свободных мест: вместе с нами ехали супружеские пары (c детьми и без), компании друзей и даже две иностранные туристки.

Анна, русская по национальности жительница города Ош, поделилась воспоминаниями о том, как в детстве ездила в Ташкент, и сказала, что эта поездка станет для нее путешествием в прошлое. Пенсионерка Кулина-эже, работавшая в Ташкенте преподавателем в советское время, сказала, что хочет посмотреть, как изменился город, и узнать цены на хлопчатобумажные ткани узбекского производства. Супружеская пара Махмуд и Амина, этнические узбеки из Кыргызстана, сказали, что никогда не были в Узбекистане и пришло время это исправить. Кроме того, среди пассажиров были те, кто, как и я, просто надеялись расширить исторический и культурный кругозор своих детей.

Наш автобус ехал всю ночь по относительно ровным дорогам Казахстана и Узбекистана.

При подъезде к месту назначения у нас возникли некоторые опасения. Раньше граждане Кыргызстана не могли въехать в Узбекистан из Казахстана через КПП «Черняевка» без специальных документов. Поговаривают, что прохождение пограничного контроля все еще сопровождается некоторыми сложностями, а узбекские пограничники требуют предъявлять мобильные телефоны и тщательно изучают их содержимое.

При прохождении через нейтральную зону мы столкнулись с огромным количеством людей, обменивающих валюту – женщин среднего возраста, молодых людей и пожилых мужчин, – которые предлагали нам обменять имеющиеся у нас доллары, рубли и сомы на узбекские сумы. Предложения казались заманчивыми, но мы последовали совету нашего гида и решили не останавливаться.

К нашему облегчению, проверка документов прошла быстро и без проблем. Пассажиры из Кыргызстана восприняли сканирование багажа при помощи рентгеновской установки и тщательный личный досмотр более-менее спокойно. А вот две иностранки в нашей группе – из Соединенных Штатов и Японии – отнеслись к досмотру с видимым недовольством.

В первое утро нашего пребывания в Ташкенте город предстал перед нами засыпанным золотом опавших листьев. Но внимание моих детей привлекло нечто совершенно иное.

«Мама, здесь так чисто!» – воскликнули они.

Действительно, по сравнению с Бишкеком узбекская столица выглядит ухоженной. Дворник здесь – уважаемая профессия. Улицы с утра до вечера начищают молодые, здоровые мужчины с хорошими метлами в руках.

Водители соблюдают правила дорожного движения, по крайней мере, в центре города. В прошлом году в Ташкенте на основных перекрестках были установлены десятки камер видеонаблюдения, и эти затраты уже приносят свои плоды.

Еще одно приятное отличие от Бишкека – чистый воздух. Несмотря на то, что Ташкент превосходит кыргызскую столицу по площади и количеству автомобилей, дышится здесь легче.

Однако, что касается сферы услуг, то тут преимущество у Бишкека. Найти обменный пункт в Ташкенте – испытание не из легких. В конце концов наш гид отвез нас в расположенную в центре города гостиницу «Узбекистан», где мы прождали целый час, чтобы обменять доллары на несколько сотен тысяч узбекских сумов.

Сочетание наследия советской эпохи и современности в Ташкенте радует глаз. Новостройки гармонично вплетены в единый план. Я не заметила нигде хаотично расположенных и диссонирующих с окружающей архитектурой «элиток», как мы называем безликие высотки, которые разрезают небо над Бишкеком.

Вечером мы прокатились на такси, стоимость которого была низкой даже по кыргызским меркам. Во время поездки мы с водителем обсудили все самые важные вопросы: политику, экономику, стоимость мяса и бензина (он у них дешевле), а также высокий уровень безработицы и бедности в Узбекистане. Водитель осыпал похвалами президента Мирзиёева и выразил надежду на то, что происходящие в стране позитивные изменения не сойдут на нет.

Разумеется, мы также съездили в Самарканд и Бухару.

Бахтияр-ака, 53-летний смотритель комплекса «Регистан» в Самарканде, выразил радость по поводу приезда гостей из Кыргызстана.

«В прошлом к нам приезжали туристы из дальнего зарубежья – итальянцы, немцы и американцы. В последние полтора года у нас нет отбоя от кыргызских туристов. Кыргызстанцы не богаты, но они охотно покупают сувениры и посещают местные кафе. Раньше у нас поздняя осень, вся зима и ранняя весна считались мертвым сезоном. С недавних пор туристы из Кыргызстана и Казахстана приезжают к нам круглый год», – сказал мне Бахтияр-ака.

Сын Саралаевой Даниэль. Многие туристы, как и Саралаева, привезли своих детей, чтобы открыть для них новые культурные горизонты.

По словам 26-летнего гида Дмитрия Абрамова, благодаря возросшему турпотоку из стран бывшего СССР его ежемесячный доход вырос в два раза.

Мы вернулись в Ташкент из Бухары на скоростном поезде, что для кыргызстанцев в новинку. Мы были приятно удивлены, когда вежливый молодой человек принес нам бутерброды и напитки на тележке. Мне стало грустно от мысли о состоянии поездов в Кыргызстане. Похоже, Узбекистан обошел нас по темпам развития туризма.

И все же наша поездка не обошлась без неприятностей. Оказывается, выехать из Узбекистана через КПП «Черняевка» проще, чем въехать.

Узбекские пограничники были очень любезны, а вот на казахской стороне границы нас ждала длинная очередь. Группа из примерно 200 туристов – пожилых людей, женщин с маленькими детьми, разгневанных мужчин – простояла в трех очередях целую вечность, пока пограничники чрезвычайно медленно проводили процедуры пограничного контроля. Периодически вспыхивали драки и перепалки.

Нашим иностранным попутчицам вновь досталось больше всех. Крайне грубое обращение со стороны казахстанских женщин-пограничников довело их до слез.

Арлан Муратович, представитель туристической компании «Asia Expedition», отметил, что компания обратилась в МИД Кыргызстана с призывом потребовать от их казахских коллег вмешаться и положить конец подобным и другим, еще более вопиющим, инцидентам.

«Туристические компании неоднократно связывались с нашим посольством [в Астане] по электронной почте. Но они отделываются стандартными фразами, общими формулировками, и требуют доказательств. А ситуация лучше не становится», – сказал он.

Проблемы с проездом транспорта через границу еще больше препятствуют росту турпотока в обратном направлении. Автобусы выстраиваются в одну очередь с грузовыми автомобилями, и это значит, что они могут простоять в ожидании до восьми часов. Туристов, направляющихся в соседний Ташкент, просто подбирает другой автобус на границе. Но узбекам, которые хотят поехать, скажем, на Иссык-Куль в Кыргызстане, не так везет.

«Прошлой весной мы провели нашу первую туристическую ярмарку в Ташкенте. Включая владельцев пансионатов и гостиниц, было представлено более 150 туристических операторов, – сказал Арлан Муратович. – Мы подписали огромное количество договоров. Но из-за этой проблемы автобусные компании в Кыргызстане понесли убытки. Узбекских туристов привезли к нам на Иссык-Куль казахстанские компании».