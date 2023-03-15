Туркменистану не удается выйти на первое место даже среди худших

Несмотря на все предпринятые им усилия, Туркменистан в этом году не смог возглавить рейтинг «Худшие из худших», составленный организацией «Фридом Хаус», в категории стран с наименьшим количеством политических прав и гражданских свобод.

Его обошли лидирующие в этом списке Сирия и Южный Судан, хотя каким-то образом ему все же удалось потеснить Северную Корею.

Отчет «Фридом Хауса» по Туркменистану будет опубликован в ближайшее время, но, скорее всего, в нем будут изложены те же выводы, что были сделаны в 2022 году. Тогда единственными областями, за которые страна получила хоть какие-то не приближающиеся к нулю баллы, были право на владение собственностью и социальные свободы.

Но если авторитарные правители страны и могут быть абсолютно равнодушны к политическим свободам, то все меняется, когда дело доходит до имиджа с точки зрения благоприятствования инвесторам.

На состоявшемся 10 марта заседании Кабинета министров Аширгулы Беглиев, который недавно был назначен на пост вице-премьера по вопросам ТЭК, рассказал о подготовке к презентации, которую туркменское руководство проведет в Дубае 26-27 апреля с целью привлечь инвесторов в энергетический сектор страны. Президент Сердар Бердымухамедов согласился с тем, что туркменская энергетическая отрасль нуждается во вливании свежих иностранных инвестиций и привлечении новых технологий, а это свидетельствует только обо одном: постоянные партнеры Китай и Россия не вполне удовлетворяют их требованиям. Вчитываясь между строк, становится понятно, что Ашгабат хочет найти другого или, возможно, еще одного партнера помимо Китая, который мог бы помочь с реализацией второго этапа освоения туркменского гигантского месторождения «Галкыныш». Добившись согласия других инвесторов, он может договориться о более выгодных для себя тарифах на те огромные объемы газа, которые он продает Китаю.

Учитывая тот факт, что многие иностранные компании обожглись на работе в Туркменистане, предоставление правовых гарантий имеет первостепенное значение. Что касается «Галкыныша», то ближневосточные инвесторы захотят получить заверения в том, что они смогут вернуть свои вложения.

Однако есть и другая проблема.

Еще один фактор, из-за которого Туркменистан, увы, совершенно не вписывается в существующее глобальное инвестиционное пространство, – экология. Вкладывать деньги в энергетический сектор Туркменистана означает финансировать экологическую катастрофу планетарного масштаба. Сказанное наглядно подтверждает репортаж о проблеме постоянных огромных утечек метана, опубликованный в газете «Гардиан» в начале этого месяца.

«Самым серьезным случаем стала утечка 427 тонн в час, которая произошла в августе вблизи туркменского побережья Каспийского моря и крупного трубопровода. В результате одной этой утечки объем просочившегося в воздух метана был эквивалентен уровню выбросов 67 [миллионов] автомобилей или почасовому выбросу метана во всей Франции», – говорится в отчете.

В прошлом году в разделе, посвященном социальным свободам в Туркменистане (в этой области страна получила один из своих двух баллов), «Фридом Хаус» отметила, что «домашнее насилие, по сообщениям, распространено, но [что] немногие жертвы жалуются властям».

И ситуация вряд ли улучшится при нынешнем президенте, который, похоже, убежден, что место женщины – исключительно дома, она хранительница очага. В своем послании по случаю Международного женского дня 8 марта, с которым он обратился по государственному телевидению, он выразил надежду, что праздничные концерты «поднимут настроение нашим дорогим женщинам, которые добросовестно хранят национальные традиции и семейные ценности».

Сообщается, что в преддверии праздника власти похвастались, что выдадут 60 манатов (3 доллара по курсу черного рынка) женщинам и девушкам в честь праздника. Это уже давно сложившаяся ежегодная традиция.

В этом году почетных гостей праздничного концерта, состоявшегося в здании Торгово-промышленной палаты, угостили лакомством, стоимость которого оценить невозможно. Музыкальный коллектив исполнил песню на стихи, написанные Гурбангулы Бердымухамедовым – так называемым национальным лидером и отцом действующего президента. Положенное на музыку стихотворение называлось «Поздравление молодым» и, по мнению базирующегося в Вене издания «Хроника Туркменистана», было явной отсылкой к недавно состоявшейся свадьбе Керима Бердымухамедова, сына президента (и внука Гурбангулы).

На заседании Кабмина президент Бердымухамедов одобрил предложение о строительстве комбинированной парогазовой электростанции мощностью 1574 мегаватт. Станция, которая будет построена в расположенном на западе Балканском велаяте, станет второй подобной установкой в Туркменистане. Аналогичная конструкция, оснащенная турбинами производства «Дженерал электрик», была введена в эксплуатацию в Марыйском велаяте в сентябре 2018 года.

Общая установленная мощность 12 существующих в стране электростанций составляет более 6900 мегаватт. Президентская Программа социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах предусматривает увеличение производства электроэнергии до 37,5 миллиардов киловатт-часов к 2028 году, что на 22,5 процента больше, чем в 2022 году.

Основная цель этих мер – превратить Туркменистан в крупного регионального экспортера электроэнергии. Согласно официальным прогнозам, в 2022 году страна должна была экспортировать 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Данные о фактическом объеме поставок все еще не обнародованы.

Одобрив этот проект, президент Бердымухамедов еще раз доказал (хотя в этом уже нет никакой необходимости), что он во всех смыслах играет вторую скрипку, уступая первенство своему отцу и предшественнику Гурбангулы. Идея строительства нового завода была впервые озвучена Бердымухамедовым-старшим 4 марта во время осмотра парка в Ашгабате. Одним из объектов, который привлек внимание экс-президента во время обхода, стал флагшток, высота которого, по его словам, будет «вдохновлять соотечественников и преумножать их патриотические чувства». Позже он упомянул, среди прочего, о необходимости строительства новой электростанции, и именно эту идею, похоже, одобрил его сын.

Туркменистан продолжает постепенно возвращаться к нормальной жизни после пандемии COVID-19, восстанавливая отношения с внешним миром. В настоящее время осуществляются регулярные рейсы в Россию, на Ближний Восток и в Европу. 10 марта авиационные власти Казахстана объявили о возобновлении полетов между Ашгабатом и Алматы с частотой два раза в неделю.

Среди других новостей региона прозвучало сообщение о том, что президент Бердымухамедов в начале апреля отправится с государственным визитом в Таджикистан. Программа визита пока не утверждена, но вполне вероятно, что будет обсуждаться ход реализации проекта строительства четвертой ветки газопровода «Центральная Азия-Китай», более известной как «Линия D». Таджикистан как никакая другая страна заинтересован в завершении проекта, который может обеспечить столь необходимые ему поставки газа.