Туркменистан: «мертвые души» переписи населения

Наконец стало известно, сколько человек проживает в Туркменистане.

Ну или, по крайней мере, сколько, по мнению властей, людей проживает в стране.

На прошедшем 14 июня заседании кабинета министров глава Госкомстата Довлетгелды Аманмухаммедов обнародовал долгожданные данные переписи населения, согласно которым численность населения страны составляет около 7 миллионов человек. Из них более 1 миллиона человек проживает в столице – Ашгабате. По данным переписи, почти 53 процента туркмен проживают в сельской местности.

Как отмечает в своем репортаже базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», Аманмухаммедов провел сравнение с данными переписи населения 2012 года. Это и создает интригу, поскольку по какой-то загадочной причине эти цифры так и не были опубликованы.

Есть расхожее мнение, что властям было просто неловко раскрывать истинное число людей, покидающих Туркменистан в поисках лучшей жизни в других странах.

В июле 2021 года Радио «Азатлык» опубликовало материал, в котором говорилось, что численность населения страны не превышала 2,8 миллиона человек. Согласно изданию, статья была написана на основании информации, полученной из трех хорошо информированных источников. Эта цифра свидетельствовала о демографическом кризисе, усугубляемом низкой рождаемостью, ростом смертности и высоким уровнем миграции населения за рубеж.

Представленная властями информация сильно отличается от ситуации, описанной радио «Азатлык».

Однако «Азатлык» настаивает на своей версии. В статье, опубликованной после обнародования данных переписи, радио со ссылкой на «источник, близкий к правительству», сообщило, что численность населения, вероятно, не превышает 4 миллиона человек.

«А сама перепись проходила очень примитивно, не придерживались общепринятых инструкций и рекомендаций по проведению переписи. Были массовые вопиющие случаи, когда, не застав членов домохозяйства, спрашивали про них у соседей», – сказал источник.

Из-за тотальной закрытости Туркменистана невозможно с уверенностью сказать что-либо определенное.

Однако без критики по этому поводу (хоть и безвредной) все же не обошлось, что случается крайне редко. На прошлой неделе представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, которая завершила визит в Туркменистан 10 июля, в беседе с туркменскими официальными лицами «отметила ограничения на свободный поток информации как онлайн, так и офлайн, а также ограниченный доступ к информации в стране»

В попытке убедить своих собеседников в необходимости обеспечить некоторую свободу СМИ, Рибейро в своем выступлении упомянула о безопасности – прием, к которому обычно прибегают авторитарные власти для оправдания цензуры.

«Я ценю приверженность Туркменистана принципам многосторонности и, в частности, ОБСЕ в его стремлении к миру и безопасности. Я хотел бы подчеркнуть важность свободных и независимых СМИ как инструмента для достижения этой цели», – сказала она.

Рибейро зря старалась. Ее мнение останется без внимания, а команда ОБСЕ в Ашгабате теперь может вернуться к своим обычным обязанностям – бить баклуши.

Самый простой способ получить представление об управлении страной – это гадать на кофейной гуще.

На состоявшемся 14 июля заседании кабинета министров, которое по сути было созвано с целью оценить достигнутый в течение шести месяцев прогресс, президент Сердар Бердымухамедов уволил ряд высокопоставленных чиновников за «недостатки в работе».

Со своих постов ушли министр энергетики Хаджымухаммет Реджепмырадов (его сменит заместитель Аннагелды Сапаров), министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алланур Алтыев (чье теперь уже бывшее ведомство расформировали и создали на его базе два отдельных министерства), председатель комитета по физкультуре и спорту Гулмырат Агамырадов.

Еще одно достойное внимания имя – Ниязлы Ниязлыев, председатель Государственного концерна «Туркменхимия», получивший за время работы на этом посту до смешного большое количество «последних предупреждений».

Эта череда увольнений отражает очевидные проблемы в тех сферах управления и жизни, которые имеют наибольшую ценность и важность для туркменского руководства: энергетика, промышленность, сельское хозяйство и спорт. Ашгабат также делает вид, что обеспокоен состоянием окружающей среды – пиар-акция, которая провалилась из-за ситуации с выбросами метана. Поэтому создание министерства, занимающегося исключительно вопросами охраны окружающей среды, выглядит вполне закономерным.

Еще одним свидетельством неэффективного руководства стало избрание нового председателя полугосударственного Союза промышленников и предпринимателей (СПП), которое состоялось на созванном 12 июля внеочередном собрании. Им стал Нокергулы Атагулыев.

СПП позиционируется как государственный бизнес-инкубатор для будущего предпринимательского сектора Туркменистана. Так много известных частных компаний существует за его счет, что сложно понять, где заканчивается государственная экономика и начинается частная.

Кроме того, в деятельности этого органа прослеживается корыстный мотив. Покидающий должность главы Союза Довран Худайбердыев в мае 2020 года сменил на этом посту Александра Дадаева, носившего прозвище «кошелек Бердымухамедова» за то, что многие контракты СПП были переданы родственникам тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова, отца действующего президента.

Еще одно новое назначение, связанное с частным сектором, – это избрание Мергена Гурдова на пост председателя Торгово-промышленной палаты. Последний раз о Гурдове слышали в октябре 2020 года, когда он был уволен с поста главы Государственной миграционной службы и, по некоторым данным, стал объектом расследования в связи с подозрениями в коррупции. Ведомство, которое имеет право затягивать сроки выдачи паспортов и не выпускать людей за пределы страны, очевидно, обладает возможностями извлекать из этого прибыль, поэтому обвинения в коррупции выглядели вполне естественно. Однако, судя по всему, Гурдову был предоставлен еще один шанс, возможно, после уплаты им долгов.

О том, что работа в Государственной миграционной службе является прибыльным бизнесом, говорит тот факт, что ее руководители регулярно получают назначения в сфере финансов и бизнеса. 17 июля президент Бердымухамедов назначил Аманмухаммета Сазакова председателем службы. Он сменил на этом посту Батыра Волсахатова, который теперь займется совершенно другими делами в качестве главы Государственной товарной биржи.

Оставив Волсахатова у кормушки вместо того, чтобы вышвырнуть его с работы, руководство страны обозначило, что провальные, по мнению общественности, результаты его работы вполне их удовлетворяют. Формально за хронические задержки выдачи загранпаспортов отвечает Государственная миграционная служба, но, похоже, невозможность граждан покинуть страну вполне устраивает власти.

Среди людей, которые не смогли выехать из страны в последнее время, оказалась одна известная персона – жена муфтия Туркменистана Ялкапа Ходжагулыева. Однако паспорта здесь ни при чем.

Как сообщило 17 июля базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, Ходжагулыев впал в немилость к экс-президенту, а ныне национальному лидеру Гурбангулы Бердымухамедову из-за махинаций с состоявшейся в прошлом месяце поездкой высокопоставленной делегации в Мекку.

Как сообщают источники Turkmen.news, Ходжагулыев решил воспользоваться суматохой вокруг паломничества, которое возглавлял сам Бердымухамедов, и взять с собой жену, что, как он надеялся, останется незамеченным. Но, увы, Бердымухамедов, который известен своим желанием все контролировать, узнал об этом и пришел в ярость. В Мекке Ходжагулыеву было велено не покидать гостиничный номер, а чтение молитв было поручено старейшине общины, который перепутал аяты. И действительно, Ходжагулыев ни разу не появился в телевизионном репортаже, снятом во время совершения хаджа.

Теперь Ходжагулыеву, избранному на этот пост в августе 2019 года, скорее всего придется распрощаться со своим местом. Для него это будет весьма болезненным ударом, поскольку привилегия отбирать кандидатуры для участия в хадже дает возможность обогатиться на этом деле.