Туркменистан: «пыльный» (читай, «коронавирусный») август

На этой неделе авиационный споттер (наблюдатель) вызвал шквал вопросов, загрузив фотографию замеченного в Мюнхене (Германия) самолета Challenger 870, принадлежащего «Туркменским авиалиниям».

Такие наблюдения полезны, поскольку данный рейс самолета с бортовым номером EZ-B024 не был зарегистрирован приложениями для отслеживания полетов, т.к., вероятно, лайнер использовался в официальных целях. Затем самолет снова был замечен в том же городе двумя днями позже, 29 августа.

Что же это за загадочные рейсы?

Рассуждая вслух, расположенное в Вене издание «Хроника Туркменистана», подметило, что президент Гурбангулы Бердымухамедов на прошлой неделе провел еженедельное заседание Кабинета министров 27 августа, т.е. в четверг, а не в пятницу, как обычно, а в пятницу встреча представителей правительства прошла в его отсутствие.

Базирующийся в Амстердаме сайт Turkmen News представил более конкретные подробности в своей статье от 30 августа. Он сообщил со ссылкой на источник в аэропорту Туркменбаши, что самолет доставил в Туркменистан пятерых врачей. Практически ничего не известно о том, что это за врачи, но источники веб-сайта также сообщили, что врачи несли несколько коробок с надписью Promega, т.е. названием американской биотехнологической компании.

Всего несколько недель назад Promega объявила, что запустила новый тест для выявления наличия антител к COVID-19, так что не нужно долго гадать, чтобы представить, что здесь происходит. Единственный оставшийся вопрос – кому предназначалось это VIP-обслуживание.

Вуаль секретности объясняется решением правительства придерживаться позиции, что в Туркменистане коронавируса нет. Тем не менее власти вводят меры социального дистанцирования и другие профилактические мероприятия, хотя в стране продолжают проводить массовые мероприятия. Вот один пример: зрителей на финальном туре молодежного песенного конкурса «Янлан диярым» 29 августа рассадили под открытым небом в шахматном порядке минимум в двух метрах друг от друга и вдали от сцены.

В статье под авторством семейного врача Людмилы Гурбановой, опубликованной 25 августа в ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан», повторялись советы о важности соблюдения гигиены, регулярного мытья рук и тщательного проветривания закрытых помещений. По ее словам, необходимость этих мер объясняется «вредным воздействием пыли в воздухе». «Пыль» – это теперь общепринятый эвфемизм, означающий «коронавирус».

Тем временем ашхабадский новостной сайт Gundogar-news (не путать с оппозиционным веб-сайтом со схожим названием) опубликовал очередную из своих типично раздраженных статей, высмеивающих разговоры о том, что Туркменистан не может совладать с эпидемией коронавируса. А для пущей убедительности этот проправительственный сайт еще и выдвинул теорию заговора о том, что никакой пандемии коронавируса нет, а вся шумиха – это просто дезинформационная операция жадных до денег западных фармацевтических компаний.

Между тем учебный год начался, как обычно, 1 сентября. В своем обращении к учащимся, опубликованном на первой полосе «Нейтрального Туркменистана», Бердымухамедов поздравил их с возвращением в классы, а также одарил мудрыми перлами вроде «дитя мило, но его воспитанность ещё милей». В той же газете отмечалось, что в Балканском велаяте, самой малонаселенной из пяти областей Туркменистана, «первый раз в жизни порог средних общеобразовательных школ переступят 11780 мальчиков и девочек». На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что в целом по стране в первый класс пойдут почти 160 тысяч детей.

Возвращение детей за школьные парты вызвало необычную для Туркменистана сцену общественного недовольства. В ашхабадской школе № 64 родители устроили стихийную акцию протеста, узнав, что русскоязычное отделение школы закрывается, сообщает Turkmen.news. В качестве объяснения подобной меры руководство школы заявило, что школа «неимоверно раздута, в ней обучаются 3700 учеников, в каждом классе сидят по 50 детей», пишет издание. Turkmen.news также отмечает, что в прошлом родители жаловались на то, что у них регулярно вымогали взятки, чтобы их детей приняли в школу (школы с русским языком обучения особенно востребованы), и что столь большое число учащихся в школе объясняется именно жадность чиновников.

Неясно, связаны ли как-то эти события, но 31 августа Бердымухамедов сделал выговор заместителю министра образования Мердану Говшудову за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и недостатки в работе.

Туркменское правительство, отказывающееся признать сложившуюся в стране эпидемиологическую ситуацию, проявляет чуть большую откровенность относительно социальных и экономических последствий пандемии коронавируса. Правительство выделило немногим более 1 миллиарда долларов на состоящий из пяти пунктов план реагирования, разработанный в сотрудничестве с ООН. Планом предусматривается повышение доступа к здравоохранению, поддержание мер социальной защиты, сохранение рабочих мест, стимулирование экономики и повышение устойчивости общин.

Более половины общей суммы выделено на меры макроэкономического стимулирования. Это неудивительно, учитывая, насколько Туркменистан зависим от колебаний на мировом энергетическом рынке. На нефтегазовый сектор страны приходится 22,2% ВВП и 77,8% экспорта. Соответственно, в плане утверждается, что «целесообразно привлекать дополнительные внешние займы и инвестиции для стимулирования развития производства и экспорта химической продукции, текстиля, стройматериалов, а также выращивания фруктов и овощей». Между тем, упоминание того, что «практика государственного льготного кредитования различных секторов» будет продолжена (несомненно, без какого-либо надзора) указывает на то, что кумовство с комфортом переживет COVID-19.

Тем временем была продлена отмена всех международных рейсов. Рейсы авиакомпании Turkmenistan Airlines в Россию, Турцию, Германию, Великобританию, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты приостановлены как минимум до 1 октября. Дата возобновления полетов неоднократно переносилась.

Соседний Иран проявляет признаки беспокойства по поводу того, как долго Туркменистан держит свои границы на замке. На этой неделе министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами поговорил с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в формате видеоконференции, чтобы изучить возможности снятия ограничений на перевозки. Ходили разговоры о том, что грузовикам разрешат пересекать границу с 1 сентября, но пока неясно, произошло ли это на самом деле. Железнодорожное сообщение полностью заморожено. Газета Tehran Times отразила неудовольствие иранских официальных лиц, отметив, что «несмотря на несколько раундов переговоров и обещаний, Туркменистан еще не принял решение вновь открыть свои сухопутные границы с Ираном». Одновременно Тегеран дал понять, что готов возобновить закупку туркменского газа, возможно, ради выхода из сложившегося транзитного тупика.

Граждан Туркменистана такое положение дел тоже не особо радует, поскольку многие основные продукты питания ввозят именно из Ирана. В конце февраля «Хроника» писала, как с базаров исчез картофель, по всей видимости, из-за того, что прекратились поставки из Ирана.

Именно по этой причине столь пристальное внимание уделяется аномальным тенденциям в Туркменистане в сфере импорта и производства продуктов питания. В этом году Ашгабат закупил в России примерно в восемь раз больше пальмового и подсолнечного масла, чем годом ранее. Бердымухамедов дал указание приступить к севу пшеницы 2 сентября. Кроме того, в этом году особо пристального внимания со стороны президента удостоилась судьба урожая яровых зерновых, поэтому права на ошибку у его подчиненных нет.

Проявив творческий подход к проблеме дефицита продовольствия, местная компания Ter Önum пообещала начать производство чипсов из дынь и заменителя молока из семян дыни.

Однако на этой неделе мало какой вопрос мог конкурировать по степени уделенного ему внимания с новой вспышкой страсти президента к туркменским алабаям – местной породе овчарок. 31 августа состоялось учредительное заседание Международной ассоциации «Туркменские алабаи».

А в вечерних новостях 26 августа подробнейшим образом вещалось о том, как Бердымухамедов рассказывал о планах строительства собаководческого центра в Ашгабате. Перед зданием построят колоссального размера фонтан со статуей алабая, а также арку.

Бердымухамедова не упрекнешь в невнимании к мелким деталям. Как отмечается в сообщении государственного информационного агентства, «ознакомившись с различными вариантами скульптурных изображений алабаев, глава государства заострил внимание на том, что в них должны быть отражены характерные черты, присущие этой породе».