Туркменистан: ай да стрелок!

На этой неделе туркменский наследник престола продвинулся еще на одну ступеньку вверх по карьерной лестнице, став главой Ахалской области. До этого он занимал пост заместителя главы.

Сердара Бердымухамедова, 37-летнего сына президента, перемещают с одной важной государственной должности на другую, вероятно, рассчитывая однажды сделать его главой всей страны. Ахалская область расположена вокруг столицы, Ашгабата, и многие из нынешней правящей элиты происходят родом оттуда.

Первоочередной задачей новоиспеченного губернатора станет контроль за строительством целого нового города, о планах возведения которого было объявлено в апреле.

Прежде чем начать работу в региональном правительстве, Сердар Бердымухамедов занимал пост заместителя министра иностранных дел и в этой должности встречался с главами других государств, а также принимал участие в саммитах на высшем уровне. С 2016 года он – депутат парламента.

Не исключено, что Туркменистан мог бы осуществить передачу власти в стиле Казахстана, до кончины Бердымухамедова, который еще относительно молод, поскольку ему 61 год. В конце концов, президент, похоже, изрядно утомился от управления страной и предпочитает проводить время, выкидывая всякие номера перед фотокамерами.

Главным событием этой недели стала якобы неожиданная проверка войск, дислоцирующихся в пустыне. Хотя сообщается, что учения начались в полночь без предупреждения, готовность камер государственного телевидения снимать происходящее указывает на то, что все было самым тщательным образом срежиссировано.

Выпуск теленовостей, вышедший 16 июня и посвященный учениям, должен был произвести впечатление, но при ближайшем рассмотрении отснятый материал представляет собой удручающее зрелище. Горстка истребителей обстреляла пыльный холмик, спецназ штурмовал неподвижную машину, а отборные войска на бронетранспортерах без труда захватили мнимый лагерь боевиков.

Как всегда, Бердымухамедов затмил всех. Он стрелял по вырезанным мишеням из неподвижного внедорожника, а потом продолжил стрельбу по мишеням из пистолета, неуверенно вихляя на горном велосипеде. Этот последний «подвиг» привлек внимание международной прессы, которая от души посмеялась над сомнительным монтажом видеоматериалов государственного телевидения, призванных продемонстрировать, что «президент-сумасброд» так же ловко обращается с оружием, как и Вильгельм Телль.

Пока президент изображал из себя солдата, все его региональные коллеги, а также главы государств Китая, России и Ирана собрались в столице Таджикистана на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Туркменистан никого на саммит не отправил.

Эта изоляционистская позиция несколько пошатнулась в апреле, когда Россия возобновила закупки газа после 40-месячного перерыва. Однако Ferghana News, московское издание, освещающее происходящее в Центральной Азии, обратило внимание на интересное развитие событий. По данным Центробанка России, в первом квартале 2019 года не было отправлено ни одного денежного перевода из России в Туркменистан. Объемы переводов традиционно были невелики, но трудно объяснить, почему они вовсе сошли на нет.

11 июня из России пришли еще тревожные новости: как сообщается, трое человек погибли и двое ранены в результате взрыва на туркменском нефтяном танкере в каспийском порту Махачкала. Orient News, туркменское проправительственное издание, только несколькими днями ранее хвасталось успехами в связи с недавно открытым маршрутом экспорта туркменской нефти через Россию. В минувшем феврале Ашгабат учредил новую государственную судоходную компанию, которая должна была заняться преимущественно перевозкой нефти.

Ашгабат настойчиво продвигает свой проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Афганское издание TOLO News сообщило 16 июня, что туркменская делегация, побывавшая в провинции Герат, заверила и.о. министра финансов Афганистана Хумаюна Каюми, что «практическая реализация» проекта со стороны Туркменистана начнется в этом году.

ТАПИ сталкивается с серьезными нерешенными проблемами – от нехватки обещанного финансирования до ситуации с безопасностью в Афганистане. Только на прошлой неделе боевики «Талибана» атаковали афганских пограничников в районе Герата, примыкающем к территории Туркменистана, убив семь человек и ранив десять. И чтобы повысить градус нервозности, на этой неделе New York Times написала в своем материале о присутствии группировки «Исламское государство» в Афганистане, что «группы боевиков “Исламского государства” появились в ... западной провинции Герат».

Каюми сказал TOLO News, что Афганистан рассчитывает получать из Ашгабата военную форму в обмен на мрамор. Мрамор – любимый строительный материал Бердымухамедова. И, как заметил президент на заседании Кабинета министров 14 июня, «в текущем году намечена обширная программа строительства и сдачи в эксплуатацию объектов».

Кто-то неплохо наживается на этом строительстве. Как сообщило Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», строительный бум способствует росту цен на цемент.

Пока еще недостаточно подробностей, но, похоже, правительство делает вид, что освобождает больше земельных участков для строительства в частных интересах. Заместитель премьер-министра Чарымурад Пурчеков на этой неделе доложил Кабинету министров о предоставлении земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств и строительства жилых домов. В соответствии с распоряжением президента более 650 кв. километров земли по всей стране выделены в «специальный земельный фонд» для этих целей.

В докладе консалтинговой компании Employment Conditions Abroad (ECA) говорится, что в этом году Ашгабат стал самым дорогим городом в мире для иностранцев, поднявшись на ошеломляющие 110 позиций по сравнению с прошлогодним исследованием. Как отметил директор ECA по азиатскому региону Ли Куэйн: «Те, кто знал об экономических проблемах и трудностях с валютой, с которыми Туркменистан сталкивался на протяжении последних нескольких лет, могли предвидеть такое развитие событий».

«Постоянно растущий уровень инфляции в сочетании с развитым нелегальным черным рынком иностранных валют, повышающим стоимость импорта, означают, что по официальному обменному курсу стоимость жизни для гостей туркменской столицы Ашгабата чрезвычайно возросла», – сказал Куэйн.

Бердымухамедов принимает некоторые символические меры, чтобы решить проблему хронической нехватки иностранных инвесторов, которых останавливает коррупция, вызывающий недоумение визовый режим и в целом весьма туманные представления о том, как функционирует страна. 14 июня Бердымухамедов подписал постановление о создании некоей «межведомственной комиссии по иностранным инвестициям». В правительственном заявлении по поводу принятого постановления ничего не говорится о том, что представляет собой этот орган и каким образом он будет достигать своих целей.

С Туркменистаном связано множество историй о неудавшихся иностранных инвестициях. По сообщениям Радио «Азатлык», завод по производству продукции Coca-Cola не работает уже больше полутора лет с тех пор, как производство на нем было приостановлено. Как сообщалось, директор Coca-Cola в Туркменистане, Гёктуг Гёзиток, в феврале в Ашгабате покончил жизнь самоубийством.