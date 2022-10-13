Туркменистан: американцы на подступах

В конце августа президент Туркменистана дал понять, что в скором времени будут сняты ограничения с цен на социально значимые продовольственные товары в государственных магазинах.

И не стал затягивать с этим.

Как сообщило 10 октября базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», стоимость хлеба в государственных магазинах Ашгабата выросла в четыре раза. И одновременно с возросшей ценой снизился вес стандартной буханки.

В то же время другие регионы страны вообще не получают необходимое количество продовольствия по госценам, сообщает «Хроника».

Однако эти меры нельзя назвать вынужденными.

Как отметил Европейский банк реконструкции и развития в своем последнем отчете «Региональные экономические перспективы», неимоверно высокие мировые цены на энергоресурсы благотворно сказались на туркменской казне.

«Туркменистану удалось обеспечить здоровый финансовый баланс благодаря высоким доходам от экспорта газа и низкому госдолгу. Несмотря на отсутствие официальных оценок, низкое двузначное значение инфляции, скорее всего, сохранится – ниже 21 процента, зафиксированных в конце 2021 года», – говорится в отчете.

Впрочем, Туркменистан не в состоянии вывести на мировой рынок желаемый объем своих энергоресурсов. 10 октября президент Сердар Бердымухамедов на заседании кабинета министров в очередной (миллионный) раз призвал ускорить реализацию проекта по строительству трансафганского газопровода ТАПИ.

Но, по крайней мере, практическая работа ведется. На этой неделе делегация правительства Афганистана, состоящего из представителей движения «Талибан», посетила Ашгабат с целью согласовать план действий по проекту ТАПИ, сообщило 9 октября базирующееся в Кабуле издание TOLO News.

«Первым делом обе стороны договорились составить график приобретения земли и строительства трубопровода. Затем обе стороны договорились создать сеть для распределения газа среди жителей Герата и промышленных парков», – цитирует издание главу департамента экономики министерства иностранных дел «Талибана» Шафая Азама.

Бердымухамедов также хочет ускорить реализацию параллельного ТАПИ проекта по строительству высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Привлечение инвесторов, заинтересованных в работе над этим проектом, и строительство охватывающих всю страну сетей электропередач протяженностью более 1000 километров являются «приоритетными задачами», сказал он.

В последние месяцы и годы Туркменистан пользуется повышенным вниманием со стороны России, изоляция которой растет с каждым днем. Однако это не означает, что отношения с Украиной охладели.

В пространном интервью, опубликованном 10 октября в государственной газете «Нейтральный Туркменистан», посол Украины в Ашгабате подчеркнул, что Киев считает Туркменистан ключевым партнером в Центральной Азии.

«Украина высоко ценит сложившиеся отношения с Туркменистаном, развивающиеся в духе стратегического партнёрства, и надеется на углубление дальнейшего сотрудничества на благо народов обеих стран», – сказал газете Виктор Майко.

Украинские компании действительно добились значительных успехов в Туркменистане.

В августе украинская строительная компания «Альтком» приступила к строительству нового моста через залив Гарабогазкёл. Эта дорога призвана облегчить транспортное сообщение с Казахстаном, а также предоставить грузовым компаниям возможность осуществлять перевозки из России в страны Персидского залива.

В качестве примеров успешного сотрудничества двух стран Майко назвал ряд компаний, среди которых производитель тяжелой техники «Сумское НПО», строительная ассоциация «Интербудмонтаж», производитель стальных труб «Интерпайп», производитель газовых турбин «Зоря-Машпроект» и Крюковский вагоностроительный завод. Что касается энергетического сектора, украинская компания «Yug-Neftegaz» подписала контракт с госконцерном «Туркменгеология» на проведение исследований на нефтегазовом месторождении Готурдепе и в районе Южного Буруна на западе Туркменистана.

О войне в интервью не было ни слова.

Туркменистан с энтузиазмом относится к развитию деловых партнерских отношений с еще одним недругом России – Соединенными Штатами.

5 октября группа руководителей американских компаний и посланник Вашингтона в Ашгабате провели видеоконференцию с несколькими высокопоставленными туркменскими чиновниками на очередном заседании Делового совета «Туркменистан-США». В заседании приняли участие представители таких мастодонтов бизнеса, как John Deere, Case New Holland, Boeing, Exxon Mobil, General Electric, Coca-Cola, Caterpillar и Visa. Среди прочих вопросов участники обсудили возможный визит делегации американских бизнесменов в Туркменистан в текущем году.

Похоже, Ашгабат нацелен на диверсификацию. Туркменистан хочет стать привлекательной для инвестиций страной не только с точки зрения энергетики.

Также 5 октября замглавы МИД Вепа Хаджиев, курирующий связанные с Афганистаном вопросы, встретился для переговоров с Полом Дином, первым заместителем помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению соглашений. В заявлении министерства не упоминаются подробности, отмечается лишь, что «стороны рассмотрели вопросы региональной и международной повестки [и] подчеркнули необходимость эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, а также обсудили … меры доверия по контролю над вооружениями».

Бердымухамедов готовится совершить зарубежные поездки. 15 октября он должен отправиться в Казахстан с государственным визитом. Однако запланированная дата вылета означает, что он не намерен участвовать в саммите глав государств Центральной Азии и России, который пройдет в Астане 14 октября.

Президента также ждут в Катаре. 8 октября представители туркменского внешнеполитического ведомства и поверенный в делах посольства Катара встретились, чтобы обсудить подготовку к предстоящему визиту. Дату визита пока не обнародовали.

В Дохе в основном будет обсуждаться тема природного газа. По размеру подтвержденных запасов газа Катар превосходит даже Туркменистан. Более того, в качестве поставщика голубого топлива на мировой рынок он находится в более выигрышном положении с географической, финансовой и технической точки зрения.

Пока Туркменистан может только с завистью наблюдать за возможностями Катара по добыче сжиженного природного газа. Но он пытается двигаться в этом направлении. В прошлом месяце Бердымухамедов заслушал доклад вице-премьера по вопросам нефти и газа Шахима Абдрахманова о проекте модернизации Багаджинского газоперерабатывающего комплекса по выпуску сжиженного газа.

В настоящее время Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов производит более 300 тысяч тонн СПГ, что составляет около двух третей от общего объема производства страны. Власти добиваются увеличения этой цифры, причем как можно скорее. Сотрудничество с Катаром может стать залогом достижения этой цели.