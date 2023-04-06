Туркменистан: Аркадагов много не бывает

В ближайшее время Аркадаг посетит Аркадаг. Прочитав последний номер «Аркадага» и посмотрев несколько минут эфира «Аркадага», он отправится на местный футбольный стадион, который почти наверняка тоже называется «Аркадаг», чтобы посмотреть, как «Аркадаг» разгромит какого-нибудь незадачливого соперника. Болельщики будут скандировать «Аркадаг» на протяжении всего матча.

Этот почетный титул, присвоенный экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову, более десяти лет служил краеугольным камнем все более усиливающейся мании величия и укрепляющегося культа личности. Но то ли еще будет.

Причину этого легко понять. Авторитарный режим считает, что политическую стабильность в стране можно обеспечить, принуждая к бездумной преданности не просто государству, а конкретно человеку, который в начале этого года был возведен в специально созданную для него должность национального лидера. (Угрюмый сын Бердымухамедова Сердар формально занимает президентское кресло, хотя даже полицейскому государству с трудом удается внушить энтузиазм по поводу его вялого правления).

Однако пропагандисты режима, видимо, решили, что культ еще не достиг своего пика.

Поэтому бренд «Аркадаг» теперь прикреплен к целому ряду учреждений и структур. Речь, прежде всего, идет о целом новом городе, строящемся за пределами столицы, который также будет носить название титула национального лидера.

Для этого есть прецеденты. Города Вашингтон и Линкольн, столица американского штата Небраска, были названы в честь президентов, хотя это произошло уже после их смерти. В марте 2019 года столица Казахстана была переименована в Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева, который чуть раньше ушел с поста президента. Это решение вызвало сильный общественный резонанс, поэтому спустя время Нур-Султан был переименован в Астану. Ну и, конечно же, нельзя забывать про Туркменбаши – расположенный на западе Туркменистана город, который был назван в честь покойного первого президента страны Сапармурата Ниязова. В наши дни о нем не принято вспоминать.

Усиленно рекламирующие Аркадаг пропагандисты, вероятно, беспокоятся о том, что кто-то может задаться вопросом относительно потраченных на него денег. 29 марта агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на чиновника, возглавляющего комитет по управлению строительством, что первая фаза строительства города обойдется в 3,3 миллиарда долларов. «Вторая фаза, по нашим оценкам, обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов», – сказал агентству Дерягельди Оразов. В итоге образуется сумма, эквивалентная примерно одной десятой валового внутреннего продукта Туркменистана.

1 апреля Бердымухамедов съездил на место реализации своего экономически нецелесообразного проекта, которым он неимоверно гордится, чтобы проинспектировать ход строительства. В ходе проведенной для Бердымухамедова презентации мэр Аркадага и невероятный подхалим Шамухаммет Дурдылыев сообщил, что у города будет своя футбольная команда – «Аркадаг». Бердымухамедов поделился своими идеями. Экипировка команды «должна соответствовать значению ее названия», – с готовностью подсказал он. При этом логотип команды должен быть правильно размещен, добавил он, показывая огромной указкой на одетом в форму манекене то место, где, по его мнению, он должен располагаться. Дурдылыев и другие трясущиеся от страха приспешники остервенело записывали за ним.

Название выбрано удачно. Вполне возможно, что в конечном итоге от футбольной команды «Аркадаг» потребуют обыгрывать всех ее соперников. Подобные вещи плохо соотносятся со стремлением властей повысить конкурентоспособность Туркменистана на мировой спортивной арене. 24 марта Бердымухамедов-младший издал распоряжение, предписывающее спортивному комитету обеспечить «научно обоснованную подготовку» к предстоящим Олимпийским играм в Париже, но Аркадаг вряд ли озаботится подобными мелочами.

2 апреля на сайте правительства было объявлено, что город Аркадаг обзаведется собственной еженедельной газетой, которая также будет называться «Аркадаг». Это издание призвано «популяризировать в мире грандиозные достижения страны» и ознакомить мировую общественность с «возможностями умного города», не имеющего аналогов в регионе. Первый номер выйдет в июле.

С сентября туркменские телезрители смогут смотреть канал «Аркадаг», на котором 15 часов в сутки будут выходить передачи, «мастерски раскрывающие и пропагандирующие великие дела и достижения нашего независимого нейтрального государства Туркменистан».

Как отмечалось выше, Туркменистаном якобы управляет другой человек – Сердар Бердымухамедов. Его работа заключается в выполнении скучных административных процедур. 3 апреля он утвердил указ о назначении редактора газеты «Аркадаг», руководителя телеканала «Аркадаг» и хякима этрапа Горджав города Аркадаг. Кроме того, произошла масштабная перестановка в системе правосудия: десятки судей и прокуроров были переведены из одних регионов в другие или из местных прокуратур в республиканские и наоборот.

10-11 апреля Бердымухамедов-младший совершит официальный визит в Таджикистан. Программа визита пока не объявлена, но ему будет предшествовать традиционный двусторонний бизнес-форум, в котором примут участие около 100 прибывших в Душанбе туркменских предпринимателей. Вероятнее всего, Бердымухамедов и президент принимающей стороны Эмомали Рахмон обсудят две основные темы – природный газ и электроэнергию.

Ашгабат с нетерпением ждет начала работ по строительству так называемой Линии D газопровода «Центральная Азия-Китай», которая будет проложена (если вообще будет когда-либо проложена) через Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Этот маршрут был бы подарком судьбы для Таджикистана по многим параметрам: доступ к дешевому газу, плата за транзит, дивиденды от строительных проектов. При этом предполагается, что, как всегда, по счетам заплатит алчущий энергоносители Пекин.

Однако Туркменистан хочет быть не только поставщиком газа. Он постоянно наращивает мощности по выработке электроэнергии, отчасти для того, чтобы укрепить свои позиции в качестве экспортера электроэнергии. Таджикистан испытывает хроническую нехватку электричества в зимний период, поэтому Туркменистан может помочь и в этом случае.

Что касается других областей, то Туркменистан стремится стать незаменимым партнером для России. 31 марта государственная компания «Российские железные дороги» объявила, что она договорилась с аналогичными компаниями в Казахстане и Туркменистане о крупных скидках на перевозки грузов на юг, в сторону Ирана, по так называемому транспортному коридору «Север-Юг».

Государственная железнодорожная компания Туркменистана предоставляет 50-процентную скидку на грузы, направляющиеся к расположенному на западе страны пограничному переходу Акяйле, и 40-процентную скидку на грузы, перегружаемые на грузовом дворе в Серахсе для отправки далее на восток, вдоль границы с Ираном. «Российские железные дороги» заявили, что данные за первый квартал 2023 года свидетельствуют о двукратном увеличении объема грузоперевозок по коридору «Север-Юг» по сравнению с прошлым годом. В условиях похолодания в отношениях Запада и России маршрут «Север-Юг», который подключается к торговым коридорам, проходящим через страны Персидского залива и Индию, рассматривается как важный план Б.

Пока товары следуют на юг, мозги устремляются на север. 30 марта российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на сотрудника представительства Москвы в Ашгабате, что более 2 тысяч туркменских молодых людей подали заявки на 250 бюджетных мест, выделенных для обучения в университетах России в 2023-24 учебном году. Россотрудничество (российский аналог USAID) намерено добиваться увеличения квоты до 500 человек, сообщил ТАСС сотрудник посольства.