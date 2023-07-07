Туркменистан: Аркадаг потерял интерес к «умному» городу?

29 июня в Туркменистане состоялось открытие нового города – Аркадага. Церемония прошла, как положено, с большим размахом и помпой.

Государственные СМИ неустанно твердят о том, что эта безделица стоимостью около 5 миллиардов долларов представляет собой «умный город», в котором будут активно применяться «зеленые» цифровые технологии, что бы это ни значило.

Однако реальное отношение туркменских властей к информационным технологиям лучше всего иллюстрирует тот факт, что в предшествовавшие этому событию дни в стране резко снизилась скорость интернета. 1 июля Радио «Азатлык» сообщило, что из-за чрезвычайно низкой скорости соединения было невозможно использование VPN-сервисы, используемые для обхода цензуры и блокировок. Издание предполагает, что власти намеревались ограничить распространение нежелательных материалов в преддверии праздника.

Проблемы с интернетом сохранялись даже после окончания празднования. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что, по данным Cloudfare, 3 июля интернет-активность в Туркменистане составляла лишь около 12 процентов от максимальных показателей. 26 июня, за три дня до церемонии, активность достигала 86 процентов.

Одной из особенностей Аркадага являются квартиры, оснащенные устройствами дистанционного управления, о которых так любят писать технологические сайты. Президенту Сердару Бердымухамедову показали приложение для управления бытовыми приборами (от термостата до роботов-пылесосов) с планшета. Можно только гадать, как поведут себя эти умные системы, когда цензоры решат, что скорость интернета слишком высока. В любом случае, весьма сомнительно, что все квартиры в Аркадаге оборудованы так же роскошно.

Причина, по которой для открытия города было выбрано 29 июня, заключается в том, что в этот день экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову, отцу действующего президента, исполнилось 66 лет. Само название Аркадаг, означающее «покровитель», было выбрано потому, что именно под этим почетным титулом известен Бердымухамедов-старший.

Несмотря на это, Гурбангулы в этот день, как ни странно, отсутствовал. Направив гигантские расходы на укрепление культа своей личности, экс-президент, который теперь носит титул национального лидера, именно тогда решил продемонстрировать свое благочестие и отправился в Мекку для совершения хаджа. Тем не менее во время полета в Саудовскую Аравию ему удалось с воздуха взглянуть на свое новое детище.

«По маршруту следования самолёт пролетел над новым городом Аркадаг, где шли последние приготовления к началу торжеств по случаю его открытия», – сообщили государственные СМИ.

Судя по распространенным по ТВ кадрам, Бердымухамедов-старший взял с собой в поездку своего любимого внука Керимгулы.

В ходе визита в Саудовскую Аравию национальный лидер встретился с президентом Исламского банка развития Ахмедом Мохамедом Али аль-Мадани. Учитывая колоссально дорогие и экономически невыгодные проекты, реализуемые у него на родине, это была поразительная наглость со стороны Бердымухамедова выклянчивать у ИБР деньги на финансирование транспортной инфраструктуры.

У тех, кто ищет смысл в действиях Бердымухамедова, подсказка находится прямо под носом. Перед отъездом в Мекку национальный лидер сообщил Совету старейшин, что он написал продолжение своей книги «Смысл моей жизни», вышедшей в 2022 году. Этот труд, который он, как говорят, написал во время отпуска, был охарактеризован государственными СМИ как мемуары, наполненные философскими размышлениями и литературными изысками.

«На минувшей встрече вы сказали, что с нетерпением ждёте продолжения книги, – сказал Бердымухамедов 28 июня. – Я хочу сообщить вам добрую весть. Недавно я закончил писать [еще одну] свою книгу “Продолжение смысла моей жизни”».

И это еще не все. Бердымухамедов обнадежил своих поклонников, объявив, что на подходе третий том.

На данный момент сложно сказать, сколько именно книг написал бывший президент. Даже государственные СМИ называют лишь приблизительную цифру, указав, что их «около 70». Среди предыдущих работ исследования о лекарственных растениях, истории, ахалтекинских лошадях, коврах, музыке, кулинарии, чае, пословицах и собаках. И туркменам не остается ничего другого, как смириться с выходом в свет никому не нужных праздных размышлений их сумасбродного лидера.

Мания величия властей финансируется за счет доходов от природного газа, но в этом секторе не все благополучно.

28 июня Turkmen.news опубликовало обстоятельную статью, посвященную противоборству между Аширгулы Беглиевым, который с середины мая является советником президента по вопросам нефти и газа, и Батыром Амановым, нынешним вице-премьером по ТЭК. Издание сообщило, ссылаясь на неназванные источники, что Беглиев «саботирует приказы Аманова, не заботясь о том, как это повлияет на отрасль».

Тревожным сигналом о том, что не все гладко в семье Бердымухамедовых, является расхождение во мнении между ее членами. Поговаривают, что Беглиев – протеже президента, в то время как Аманова поддерживает Аркадаг.

Собственно, Беглиев был назначен на занимаемую ныне Амановым должность в феврале, но через три месяца в результате ряда кадровых перестановок получил повышение.

Однако Аманов является классическим примером неудачного продвижения по карьерной лестнице. Он был переведен на нынешнюю должность спустя три года безуспешного пребывания на посту председателя правления госконцерна «Туркменгаз». Именно в его правление было разорвано соглашение о продаже газа с Узбекистаном вслед за загадочным инцидентом на трубопроводе, произошедшим зимой этого года. К тому же его не особенно любят. Ранее Turkmen.news описывали его как абсолютно некомпетентного и к тому же глубоко коррумпированного чиновника. Очевидно, именно его привычка безжалостно выколачивать из людей взятки принесла ему прозвища «Моджахеддин» и «Терминатор».

Вообще если у Аманова и есть работа, то, вероятно, только потому, что его двоюродный брат женат на сестре Бердымухамедова-младшего.

Как бы то ни было, пока Беглиев, по некоторым данным, выигрывает эту войну интересов. Новый глава «Туркменгаза», а также высшие чины в государственной нефтяной компании «Туркменнефть» – его люди. Как сообщают источники Turkmen.news, указанные чиновники постоянно мешают Аманову, игнорируя его приказы, подолгу оформляя документы и распространяя сплетни о нем.

Поговаривают, что Аманов, тем временем, собирает компрометирующую информацию на всех своих оппонентов в надежде продемонстрировать в какой-то момент их некомпетентность и коррумпированность своему покровителю – Бердымухамедову-старшему.

Turkmen.news пишет, что эта ситуация создала сложности в первую очередь для иностранных инвесторов, поскольку они теперь не знают, кому они должны давать взятки, и не желают давать откаты обоим лагерям.