Туркменистан: Аркадаг собрался на покой?

В последние дни Туркменистан один за другим принимает важных гостей из соседних стран. Что происходит?

29 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Ашгабат с целью обсуждения вопросов, которые не требовали безотлагательного решения. В пресс-релизе, распространенном правительством Узбекистана по итогам визита, главное внимание было уделено обмену любезностями между президентами, в том числе соболезнованиям в связи с недавней кончиной 89-летнего отца президента Гурбангулы Бердымухамедова – Маликгулы.

Затем лидер Узбекистана поздравил Бердымухамедова с его недавним избранием на пост председателя недавно сформированного Сената – должность, которую президент занимать не должен. Как это принято во время подобных визитов, была озвучена новая цифра товарооборота – 530 миллионов долларов в 2021 году, отмечается в пресс-релизе.

Так или иначе, самым значимым событием во время визита стала церемония, которая носит скорее неофициальный характер. Покончив с традиционными вопросами, касающимися экономического сотрудничества, президенты обеих стран посетили мавзолей, в котором покоятся останки первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Под куполом мечети, на внутренней части которого вопреки мусульманской традиции начертаны строки из историко-мистического сочинения Ниязова «Рухнама», лидеры прочитали суры из Корана. Сразу после этого Мирзиёев направился в аэропорт.

Следующим, кого ожидает вся эта официальная рутина, возможно, станет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 3 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Казахстана и Туркменистана, в ходе которого они обсудили подготовку к предстоящему визиту. Но и на этот раз повестка дня выглядит довольно однообразной.

В конце прошлого месяца Бердымухамедов связался по телефону с двумя другими крупными международными партнерами: президентом России Владимиром Путином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Столь бурная и на первый взгляд хаотичная дипломатическая лишь подстегивает подозрения по поводу того, что Бердымухамедов, возможно, находится на пороге важного шага в процессе правопреемства. Правда, узнать об этом нет никакой возможности, но если передача власти и была запланирована, то скорее всего это выглядело бы именно так.

Подготовка Сердара в качестве правопреемника отца длится уже несколько лет, в течение которых Бердымухамедов-старший назначал его на все более значимые должности в стране. После того, как в феврале Сердар занял пост вице-премьера (примечательно, что в Туркменистане нет премьер-министра), в стране не осталось позиций выше чем те, что он сейчас занимает.

Наследный принц уже фактически выступает в качестве доверенного лица своего отца. В конце марта он отправился в длительную четырехдневную поездку в Москву. А 29 апреля он вновь прибыл в Россию для участия в качестве почетного гостя в саммите глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

30 апреля Сердар даже выступил на заседании союза. В своей речи он в привычной ему монотонной манере рассказал о готовности Ашгабата к сотрудничеству с такими организациями, как ЕАЭС, и расписал возможности транспортно-логистической инфраструктуры своей страны. Как заправский зазывала он описывал открытый в мае 2018 года морской порт Туркменбаши, который способен принимать до 25 миллионов тонн грузов в год, оптоволоконные и высоковольтные линии электропередачи, проходящие через всю страну, новые автомагистрали, мосты и развязки Туркменистана. Слушатели, должно быть, были в восторге.

Позже Сердар встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, как будто чтобы еще раз подчеркнуть, что он фактически выступает в роли главы правительства.

В недавнем выпуске подкаста «Меджлис» на Радио «Азатлык» Руслан Мятиев, редактор базирующегося в Амстердаме новостного сайта Turkmen.news, указал на еще один аспект вышеупомянутой активизации общения между лидерами региона. Он упомянул о неожиданной просьбе лидера КНР Си Цзиньпина организовать приватный телефонный разговор с президентом Туркменистана. Звонок еще не состоялся, и официальные лица делают почти ничего не говорят о предмете обсуждения. Но один тот факт, что инициатива звонка исходит из Пекина, указывает на крайнюю важность этого вопроса для Ашгабата.

При всем этом не будет преувеличением сказать, что единственное, чему Бердымухамедов, похоже, готов посвятить все свое внимание в эти дни, – это предстоящие торжества по случаю 30-летия независимости страны и 140-летия основания Ашгабата.

В этой связи первым пунктом повестки дня еженедельного онлайн-совещания президента с главами велаятов и мэром столицы стал заключительный этап подготовки новых зданий, возведенных ко Дню города Ашгабата, празднование которого намечено на 25 мая. Праздник обещает быть грандиозным. В начале этого года Бердымухамедов даже предложил назвать первого родившегося в этот день мальчика Ашгабатом – предложение, от которого ни один родитель не сможет отказаться.

Однако совершенно очевидно, что эту радость не разделяют те, кто испытывает крайнюю нужду.

28 апреля Радио «Азатлык» сообщило о том, что власти Лебапского велаята решили перенять опыт Ашгабата и привлечь полицию для устранения неприглядных очередей у государственных продуктовых магазинов. Люди отовариваются в этих магазинах из-за доступных цен, несмотря на ограниченное количество и дефицит основных продуктов питания. Ранее «Азатлык» сообщало со ссылкой на источник в Министерстве торговли, что указание убрать очереди исходило от самого Сердара.

«Сердар Бердымухамедов потребовал от министра торговли, чтобы вокруг или перед магазинами не собирались граждане, потому что толпы людей портит имидж отца- президента», – сказал источник.

Однако эти меры ни к чему не привели. 26 апреля Turkmen.news сообщил, что очереди за продуктами растут, более того многие люди ночуют рядом с государственными магазинами.

По сообщению сайта, с начала 2021 года наблюдается резкий скачок цен на продукты даже в государственных магазинах. Тем не менее население все еще выбирает государственные магазины, поскольку цены в них в пять-десять раз ниже, чем в коммерческих, отмечает Turkmen.news.

В своей статье от 3 мая базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» написало, что власти пошли еще дальше и применили особо циничный способ борьбы с очередями: с утра государственные магазины устанавливают на продукты рыночные цены. Это способно омрачить настроение кому угодно.

Очевидно, что Бердымухамедов смутно подозревает о некоторых из этих проблем, поскольку, например, на проведенном 30 апреля заседании кабинета министров он в очередной раз призвал повысить эффективность производства мяса, яиц, кондитерских изделий, растительного масла, хлеба, овощей, молочных и других продуктов, чтобы «полностью обеспечить продуктами питания внутренний рынок». Однако известно, что подобный способ стимулирования производства раньше не срабатывал, и непонятно, почему он должен сработать на этот раз.

Хотя, если верить сообщениям, у президента скоро может появиться новая игрушка, которая отвлечет его.

Внимательные наблюдатели сообщили изданию Turkmen.news, что 24 апреля самолет авиакомпании «Туркменистан» совершил необычный рейс в Коломбо, столицу Шри-Ланки, и вернулся обратно. По возвращении обратно лайнер произвел посадку не в Туркменабате, куда было перенаправлено большинство рейсов в связи с пандемией COVID-19, а в прикаспийский город Туркменбаши, расположенный неподалеку от города Аваза, где был построен помпезный и дорогостоящий, но экономически нецелесообразный морской курорт.

Так что же было в самолете? Turkmen.news сообщил со ссылкой на два источника, что на борту перевозили живых акул. Похоже, что они предназначаются для личного океанариума Бердымухамедова.