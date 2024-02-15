Туркменистан: Аркадаг терпит поражение

Судя по всему, президент Бердымухамедов признал необходимость реформирования аграрного сектора и в этой связи распорядился провести радикальную реорганизацию Министерства сельского хозяйства. (Фото: Туркменские государственные СМИ)

Как показал опыт борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, не стоит ожидать, что власти Туркменистана, отрицавшие наличие в стране коронавируса, представят реальную картину состояния здоровья населения.

Поэтому даже то немногое, что известно об охватившей страну смертоносной эпидемии гриппа, приходится узнавать из независимых СМИ.

7 февраля базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на неназванные источники сообщило, что во время недавней вспышки гриппа, пик которой пришелся на декабрь-январь, умерли 33 ребенка. Согласно этой статье, большинство погибших детей страдали от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а «наибольшее число заболевших составляли дети 5-7 лет».

В материале «Хроники» говорится, что сейчас заболеваемость спала, но в самый разгар эпидемии в больницах не хватало коек. Согласно изданию, был момент, когда приезжавшим из регионов пациентам отказывали в приеме в городских больницах. Нехватка медикаментов стала настолько острой, что Туркменистану, говорят, пришлось импортировать их из Узбекистана.

Поскольку многим гражданам было отказано в лечении в клиниках, они занимались самолечением на дому, тем самым усугубляя ситуацию с распространением гриппа, написала «Хроника».

Примерно в ноябре органы здравоохранения в Ашгабате боролись со вспышкой кори. Корреспондент Радио «Азатлык» сообщил тогда, что большинство пациентов в больницах составляли дети детсадовского возраста и что врачам с трудом удавалось обеспечить адекватный уход за всеми нуждающимися.

Этот эпизод наглядно демонстрирует, насколько неправильно туркменский режим расставляет приоритеты.

Среди других тревожных новостей здравоохранения, о которых также сообщил «Азатлык», особое внимание привлекла новость о том, что учениц старших классов в западном Туркменистане заставляют проходить «проверки на девственность». По мнению источника издания, возможная причина этих гинекологических осмотров, которые носят интрузивный и нелогичный характер, заключается в том, что местные власти встревожены недавним всплеском числа случаев подростковых беременностей.

Согласно «Азатлыку», сведения о девочках, «проваливших» проверку, которая проводится без согласия родителей, передаются в полицию и Министерство национальной безопасности.

А тем временем власти утверждают, что вкладывают огромные средства в расширение охвата населения услугами здравоохранения.

В ноябре были сданы в эксплуатацию две отремонтированные больницы: одна в Балканском велаяте на западе страны, а другая – в расположенном на востоке Байрамалийском районе Марыйского велаята. Больницы рассчитаны на 290 и 300 коек соответственно. В апреле 2022 года президент Сердар Бердымухамедов открыл в городе Туркменбаши семиэтажную больницу на 400 коек, в которой создано 1200 рабочих мест.

В Туркменистане регулярно открываются медицинские учреждения такого типа, хотя надежного способа проверить качество оказываемых ими услуг нет.

На состоявшемся 9 февраля заседании Кабинета министров под руководством Бердымухамедова были обнародованы липовые экономические данные за год. Общественность была проинформирована о том, что в 2023 году валовой внутренний продукт вырос на 6,3 процента. Годом ранее, согласно государственному комитету по статистике, этот показатель составил 6,2 процента.

Для тех же, кто следит за новостями энергетики, интерес представляет информация о том, что в прошлом году в Туркменистане было добыто 80 миллиардов кубометров природного газа и 8 миллионов тонн нефти. Половину объема добытого газа отправили в Китай.

Вся суть пространных годовых отчетов сводится к тому, что все складывается как нельзя лучше. Даже в сельском хозяйстве, рост которого составил 4,4 процента.

Надо признать, этот аспект выглядит правдоподобно. Туркменские помидоры, судя по всему, пользуются определенным спросом на зарубежных рынках. В январе Шамырат Херемов, начальник отдела сельского хозяйства и рыболовства Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, заявил, что туркменские предприниматели «экспортировали сельхозпродукцию на $135 млн», что на 10 процентов больше, чем в 2022 году. По его словам, только томатов было поставлено на внешние рынки на сумму около 100 миллионов долларов. Рынки сбыта туркменской продукции включают Азербайджан, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Особую значимость среди этих стран представляет Россия. 7 февраля представители туркменского сельского хозяйства и здравоохранения провели видеоконференцию с сотрудниками Россельхознадзора – российской службы по фитосанитарному надзору, которая с легкостью накладывает запреты. Похоже, этот разговор инициировал Россельхознадзор с целью выразить свою озабоченность чрезмерным содержанием химикатов в поступающих из Туркменистана томатах. Представители службы заявили о своем желании проводить инспекции непосредственно в Туркменистане, чтобы воочию увидеть, как используются пестициды. Туркменская сторона заверила, что готова перенять опыт российских коллег по безопасному использованию пестицидов и агрохимикатов, но, похоже, не готова пригласить иностранных экспертов, желающих покопаться в их посевах.

Неизвестно, испытывает ли по этому поводу опасения Кыргызстан. На прошлой неделе посол Кыргызстана в Ашгабате Азизбек Мадмаров сообщил, что 80 процентов томатов в его страну поступает из Туркменистана. Они, вероятно, составили значительную часть торгового оборота между двумя странами, сумма которого достигла 100 миллионов долларов в 2023 году. По словам Мадмарова, туркменские инвесторы проявляют большой интерес к Кыргызстану, судя по «большому количеству заявлений на получение бизнес-виз», поступивших в кыргызстанское посольство в прошлом году.

Судя по всему, президент Бердымухамедов признал необходимость реформирования аграрного сектора и в этой связи на заседании Кабмина распорядился провести радикальную реорганизацию Министерства сельского хозяйства и ряда профильных государственных учреждений. По его словам, это позволит «повысить урожайность сельхозкультур, развивать животноводство и птицеводство, создать современные предприятия, выпускающие высококачественную сельскохозяйственную продукцию [и] внедрить в производство передовые технологии».

После этого Назармырат Назармырадов был освобожден от должности министра сельского хозяйства в связи с его «переводом на другую работу». Его место занял его заместитель Чарыяр Четиев.

Назармырадов не единственный лишившийся работы министр, возглавлявший одно из важнейших ведомств страны. Также со своих постов были смещены министр строительства и архитектуры, министр образования и министр здравоохранения и медицинской промышленности. Кроме того, были изданы приказы на увольнение восьми глав районных администраций – большинство из них за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Каждое увольнение непрозрачно намекает на какую-то историю, но, поскольку речь идет о Туркменистане, можно только строить предположения о том, что произошло.

Возможно, граждан ожидает еще одна головная боль в виде роста цен на продукты питания.

12 февраля базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило, что резко возросла стоимость хлеба и муки в магазинах, где отпускаются субсидируемые государством продукты питания. Буханка хлеба, которая в начале месяца стоила 0,50 маната, теперь стоит 2 маната. Мешок муки, стоимость которого еще недавно составляла 50 манатов, теперь продается по цене 190-210 манатов. «Азатлык» опубликовал схожие цифры.

Хотя никто из официальных лиц не объявил о плане действий, это выглядит как последний решительный шаг, направленный на постепенный отказ от субсидий в соответствии с декларируемым стремлением Бердымухамедова перевести экономику Туркменистана на рыночные рельсы.

А если кто-то решит пожаловаться, репрессивная машина всегда готова заткнуть им рты.

Но иногда правда все-таки всплывает наружу.

Амбициозная футбольная команда «Аркадаг», получившая свое название от почетного титула, присвоенного экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову (отцу действующего президента), в этом сезоне выиграла все матчи и с первой попытки завоевала титул чемпиона страны. Но на этом победная серия завершилась.

Турне по Европе, в ходе которого команда сыграла товарищеские матчи против ряда европейских команд, началось удачно 31 января, когда «Аркадаг» обыграл северомакедонский ФК «Вардар» со счетом 1:0. Украинский «Шахтер» был менее благосклонен. 8 февраля они, выйдя на поле резервным составом, с легкостью разгромили туркмен со счетом 4:1. Двумя днями позже другая украинская команда СК «Днепр-1» обыграла «Аркадаг», забив в его ворота один гол.