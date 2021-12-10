Туркменистан: армия берет производство продовольствия под свой контроль

Власти Туркменистана очень напоминают ожившую карикатуру «Все отлично».

Достаточно лишь заменить изображенную на карикатуре невозмутимую собаку, окруженную разгорающимся пламенем, на президента Гурбангулы Бердымухамедова и экономику страны.

Однако на состоявшемся 3 декабря заседании Кабинета министров произошло нечто, отдаленно напоминающее признание реальности – Бердымухамедов утвердил антикризисную программу. Но это не означает, что Ашгабат признает наличие кризиса. На заседании кабмина звучали привычные рефрены о том, что «обеспечен динамичный темп роста ВВП» – утверждение, подкрепляемое обычно большим количеством показателей производства, торговли и розничной продажи, которые невозможно проверить.

Антикризисная программа, если верить государственным СМИ, всего лишь призвана оградить Туркменистан от негативного влияния «осложнений, возникших в мировой экономике». Это достижимо при поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечении иностранных инвестиций и укреплении социального обеспечения, написало Государственное информационное агентство Туркменистана. При этом дорожная карта со сметой расходов на реализацию этого плана обнародована не была.

Тем временем картина, которую рисует Радио «Азатлык» в своем обзоре социально-экономической ситуации в стране, действительно мрачная. Попытки властей создать впечатление продовольственного изобилия иллюзорны, утверждает «Азатлык».

Корреспонденты радиостанции говорят о сокращении объемов доступных и наиболее востребованных продуктов питания. По сообщению одного из корреспондентов в Ашгабате, государственные магазины получают курятину местного производства, но владельцы магазинов прячут как минимум половину этого мяса для продажи на частном рынке по цене вдвое выше. Между тем говорят, что реализуемая по субсидированной цене говядина зачастую оказывается весьма сомнительного качества. И хотя стоимость туркменского маната в последние месяцы несколько выросла по отношению к доллару на черном рынке, цены на картофель, овощи и хлеб медленно, но верно растут.

Стоимость денежных переводов из Турции, где обосновалось и нашло работу большое количество туркменских граждан, тем временем снижается на фоне рекордного падения курса турецкой валюты. «Азатлык» цитирует заявление миграционной службы Турции о том, что с начала 2021 года около 118 тысяч туркменских граждан получили вид на жительство. В прошлом году этот показатель составлял около 87 тысяч.

Государственные СМИ особо подчеркнули, что антикризисный план, разработанный сыном Бердымухамедова и предполагаемым наследником Сердаром, был отправлен по хваленой цифровой системе правительства. Для Бердымухамедова цифровизация стала панацеей в вопросе обеспечения жизнеспособного сельскохозяйственного производства и снижения бюрократических препон. Ежегодная раздача ноутбуков учащимся младших классов от имени государства призвана продемонстрировать технологический прорыв и вовлеченность в процесс всего населения.

Все это вызывает недоумение, поскольку в Туркменистане зафиксирован самый медленный в мире интернет, о чем на этой неделе сообщило Радио «Азатлык». Ссылаясь на Cable.co.uk, радиостанция передала, что скорость интернета в Туркменистане настолько низкая, что для загрузки файла фильма размером пять гигабайтов потребуется почти целый день.

Словно в ответ на это сообщение, 2 декабря на правительственном сайте появилась статья, которая призвана напомнить читателям о том, что туркменское телекоммуникационное агентство продолжает реализовывать проекты, направленные на обеспечение Туркменистана высококачественной мобильной связью и финансируемые за счет кредита Исламского банка развития в размере 273 миллионов долларов США. Как отмечает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», этот кредит был выдан в 2018 году, а это свидетельствует о том, что налицо умышленное затягивание процесса. Национальный оператор связи «Алтын Асыр» заявляет, что намерен и впредь снижать тарифы на интернет и расширять оптоволоконную сеть. А до тех пор Туркменистан будет числиться среди интернет-аутсайдеров региона наряду с Таджикистаном и, в гораздо меньшей степени, Узбекистаном, в то время как Кыргызстан и Казахстан опережают их.

Следует также принять во внимание неискоренимую паранойю властей. На фоне разговоров Бердымухамедова о поголовной цифровизации страны службы безопасности прилагают все усилия, чтобы оградить граждан Туркменистана от свободного потока информации. Пока блюстители порядка не убедятся, что используемый в стране сетевой брандмауэр достаточно надежен, вряд ли есть серьезные основания ожидать повышения качества подключения к интернету.

В то время как для рядовых граждан послабления делаются не часто, чиновничий аппарат вовсю ими пользуется. 4 декабря ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что Бердымухамедов подписал постановление о предоставлении государственным органам на всех уровнях годичной отсрочки по выплате кредитов, выданных им отечественными банками. Таким образом невозвращённые по состоянию на 1 января 2022 года кредитные средства и начисленные по ним проценты не подлежат выплате до 1 января 2023 года. Существование самих кредитов является частью плана повышения эффективности, который предусматривает, что госорганы будут все чаще оплачивать свои расходы сами. Каким образом местные органы власти должны изыскивать средства для погашения кредитов, по которым начисляются проценты, остается загадкой.

Еще одним загадочным эпизодом в череде бюрократических преобразований в силовых ведомствах стало распоряжение Бердымухамедова о создании управления надзора за хозяйственной деятельностью при Государственной пограничной службе (входящей в состав Вооруженных сил). Среди задач новообразованного органа, изложенных в выпуске «Нейтрального Туркменистана» от 3 декабря, значится повышение производительности сельского хозяйства, животноводства, птицеводства и рыбоводства. Ничто так не напоминает ситуацию, изображенную на упомянутой выше карикатуре, как передача функций по выполнению квот на производство продовольствия армии.

Вопреки мрачным новостям о распространении нового штамма COVID-19 Туркменистан упорствует в своем отрицании наличия в стране случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее власти вновь вводят ограничения на передвижение людей и применяют меры по борьбе с распространением инфекции, эффективность которых вызывают сомнения, сообщил «Азатлык» 7 декабря. Недавно открывшиеся рынки и магазины в Лебапском велаяте были вновь закрыты. Планы по возобновлению работы мечетей были отменены. По крайней мере в одном районе муниципальные работники вновь распыляют на улицах хлорированную воду.

Впрочем, ни одна из этих новостей не может ослабить желание властей повеселиться на исходе года. Бердымухамедов поручил членам Кабинета министров и главам органов местного самоуправления организовать пышные празднества по случаю Дня нейтралитета и Нового года.

На этой неделе всплыл любопытный исторический факт во время показа одной из серий фильма, основанного на интервью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Оливеру Стоуну. Бывший казахстанский лидер рассказал Стоуну, что в то время, когда СССР стремительно катился к распаду, покойный туркменский лидер Сапармурат Ниязов предложил своим коллегам из Центральной Азии объединить южные республики, стоявшие на пороге своей независимости, и образовать Туркестанскую республику.

По словам Назарбаева, который взял на себя роль аксакала в ситуации, когда остальные его коллеги паниковали, он, не раздумывая, отверг эту идею.

«Это была бы конфронтация, война со славянскими республиками. Разделились бы между славянскими и неславянскими. Я и президент Узбекистана выступили против этой идеи», – сказал он.