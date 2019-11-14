Туркменистан: а был ли мальчик?

Визит президента в Италию на прошлой неделе начался не слишком удачно.

Двухдневная поездка Гурбангулы Бердымухамедова началась сразу после исчезновения 24-летнего доктора Касымберды Гараева, который всего несколькими днями ранее дал анонимное интервью RFE/RL о трудностях жизни гея в Туркменистане. Скорее всего, его личность была раскрыта и он был задержан.

Итальянская организация по защите прав ЛГБТ Arcigay выпустила петицию, призвав Рим высказаться по поводу исчезновения Гараева. Письмо было опубликовано ведущей итальянской ежедневной газетой La Repubblica. Кроме того, Моника Чиринна, сенатор от входящей в правящую коалицию Демократической партии, опубликовала в Facebook заметку, в которой осудила исчезновение Гараева и призвала правительство оказать давление на Бердымухамедова по данному вопросу.

Очевидно, ожидая, что придется отвечать на неудобные вопросы, туркменские власти сдались и позволили Гараеву выйти оттуда, где он мог содержаться. Однако его появление было скорее «постановкой».

6 ноября Гараев связался с RFE/RL и заявил, что на самом деле никогда не контактировал с новостной службой раньше. Он также утверждал, что слезное прощальное видеообращение, которое он предварительно записал до своего исчезновения и которое фактически выглядело как попытка предать огласке свою историю в случае его задержания, на самом деле было снято с другой целью и что ролик был отправлен по ошибке. Странность этого опровержения, разумеется, лишь усиливает подозрение, что оно было сделано под принуждением.

Ашгабат – фабрика неправдоподобных историй.

Как и следовало ожидать, государственное информационное агентство TDH 8 ноября сообщило, что хлопкоробы выполнили производственные планы, в результате чего было собрано 1,05 млн тонн «белого золота». Ахалский велаят (область), которым руководит сын президента – 38-летний Сердар Бердымухамедов, предполагаемый наследник престола, как выяснилось, выполнил свой план быстрее, чем другие велаяты. За это отец вручил Бердымухамедову-младшему награду «за большую любовь к независимому Туркменистану», сообщает новостное агентство AFP.

Радостные новости о показателях по сбору хлопка как раз подоспели к ежегодному празднику урожая 10 ноября. Этому празднику традиционно предшествует массовая трудовая кампания – традиция в духе добровольно-принудительных субботников, популярных в советские времена.

Расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» сообщила, что все жители Ашгабата, включая сотрудников частных компаний и врачей, должны были принять участие в «субботнике». В вечернем выпуске новостей показали Бердымухамедова активно участвующим в мероприятии, сажая дерево.

Бердымухамедов не присутствовал на официальном празднике урожая. Однако французский посол в Ашгабате был на месте и сделал несколько интересных фотографий, в том числе снимок искусного фейкового хлопкового поля.

Фотография, которой поделился посол, была близка к тому, чтобы стать непреднамеренным образным посылом.

Ранее в этом месяце Радио «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL) сообщило, что сбор урожая хлопка сильно не дотянул до установленного государством плана. «Азатлык» позднее со ссылкой на местные источники добавил, что в этом году около 5000 рабочих в сельскохозяйственном секторе потеряли работу.

8 ноября расположенный в Нидерландах веб-сайт Turkmen.news передал, что на учителей оказывают давление, чтобы они добровольно выделяли средства для выплаты зарплат сборщикам хлопка, при этом растет число тех, кто отказывается подчиняться этой инструкции.

Освещение государственными СМИ вышеупомянутого президентского визита в Италию оказалось на удивление сдержанным.

При встрече Бердымухамедова премьер-министр Джузеппе Конте и президент Серджо Маттарелла почтили его необходимыми формальностями, но ни одно из этих событий не привлекло к себе особого внимания.

Если верить TDH, исполнительный вице-президент по Центральной Азии итальянского нефтяного гиганта Eni Лука Виньяти похвалил Бердымухамедова и политическую стабильность, которую он обеспечил в Туркменистане. Как сообщает тот же TDH, Виньяти продолжил восхвалять Туркменистан как «одну из малочисленных стран, где соглашения очень четко регулируются и соблюдаются». Подобная оценка может весьма удивить различных иностранных инвесторов, которым пришлось решать свои проблемы с Ашгабатом через международные арбитражные суды.

Довольно информативную сводку итогов туркмено-итальянского бизнес-форума, состоявшегося 6 ноября в Милане, представил жизнерадостный ветеран-обозреватель событий в Туркменистане Тарик Саиди на своем ашгабатском веб-сайте News Central Asia. Всех, кто ожидал крупных соглашений в энергетической отрасли, ждало разочарование – возможные споры или переговоры по данному сектору, вероятно, проводились за закрытыми дверями. Саиди отмечает, что представители Союза промышленников и предпринимателей (СППТ), полугосударственной организации, отвечающей за превращение Туркменистана в нечто похожее на рыночную экономику, подписали 20 коммерческих соглашений. Они предполагают «поставки оборудования и технологических линий для импортозамещающих производств», сообщил он.

Саиди, гражданин Пакистана, который много лет прожил в Ашгабате, упомянул еще один важный аспект, отметив, что существует растущая «тенденция заключения основного контракта с местными компаниями с привлечением субподрядчиков по мере необходимости». Любая компания, лоббирующая контракты в Туркменистане, всегда тесно связана с СППТ, непрозрачной организацией, которая, как считается, связана с членами семьи Бердымухамедова. Данная модель дает местным компаниям с соответствующими связями возможность фактически зарабатывать в качестве посредников, взимая за это определенную комиссию, а затем перепоручая выполнение работ третьим компаниям (как правило, зарубежным).

На миланском бизнес-форуме проскочила любопытная цифра, показавшая долю иностранных кредитов, выданных Туркменистану, с разбивкой по кредиторам. На слайде из презентации, опубликованной в Твиттере исследователем Давиде Канкарини, видно, что на Южную Корею, Японию и Китай приходится 89% зарубежных кредитов. Выходит, Туркменистан зависим от капитала из Восточной Азии гораздо больше, чем любая другая страна региона.

Вернувшись в Туркменистан, Бердымухамедов занялся любимым делом – раздачей выговоров.

Влиятельному руководителю Министерства национальной безопасности (преемник КГБ) Ялиму Бердиеву был вынесен строгий выговор за «недостатки в работе». «Азатлык» предположил, что это могло быть связано с делом Гараева. Министр юстиции Бегмырат Мухаммедов, находящийся на этом посту с 2013 года, получил свою порцию взбучки 8 ноября.

Любовь Бердымухамедова к собакам породы алабай достигла новых высот. Точнее 15 метров. Именно такой высоты будет будущий памятник крупной овчарке.

Не всем собакам (не говоря уже о кошках) в Туркменистане повезло родиться алабайскими овчарками. Как «Хроника» сообщала в октябре, мэрия Ашгабата предписывает отлавливать и усыплять как можно больше бездомных животных. Поскольку эта деятельность также регулируется планами, не обходится без эксцессов. Неизбирательные методы, такие как разбрасывание отравленного мяса на улицах, приводят к тому, что случайными жертвами кампании по «зачистке» наверняка становится множество домашних питомцев.