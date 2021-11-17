Туркменистан: а ВОЗ и ныне там

На этой неделе президент Туркменистана в очередной раз последовал примеру покойного президента Уганды Иди Амина.

Одним из самых запоминающихся моментов документального фильма, снятого Барбе Шрёдером в 1974 году о печально известном угандийском диктаторе, является эпизод, в котором Амин соревнуется со своими приспешниками в плавании. Но, несмотря на то, что Амин финиширует не по своей дорожке, он предсказуемо легко побеждает своих покладистых прихвостней.

Похожая сцена, но уже с участием Гурбангулы Бердымухамедова, наблюдались 14 ноября, когда президент вместе с членами своего кабинета министров гонял мяч на футбольном поле в Туркменбаши. 64-летнего лидера нельзя назвать опытным футболистом, но его слабые удары по воротам все же несколько раз достигали цели. Никому из министров и в голову не пришло попытаться бросить вызов Бердымухамедову.

Если бы все было так же просто.

Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» в опубликованном 12 ноября материале отметило, что покупательная способность населения настолько упала, что магазины зачастую испытывают трудности с реализацией скоропортящихся продуктов питания до истечения срока годности. Владельцы магазинов спокойно продают просроченные продукты, такие как сливочное масло и йогурт, по сниженным ценам знакомым, чтобы избежать штрафов со стороны инспекторов санэпидстанций.

В той же статье говорится, что люди стали воровать металлические оградки с кладбища в Ашгабате, чтобы перепродать их на металлолом.

Власти, похоже, намерены потратиться, чтобы выйти из охватившего всю страну кризиса. Только что утвержденный бюджет на 2022 год предусматривает расходы в размере 85,6 миллиарда манатов (24,5 миллиарда долларов по официальному курсу; около 3,7 миллиарда долларов по текущему курсу «черного рынка»). Выделенная на 2021 год сумма составляла 79,5 миллиарда манатов, что на 1,8 миллиарда долларов (по официальному курсу) меньше, чем предусмотрено на следующий год.

Значительная часть государственных средств тратится якобы на социальные проекты, такие как новая инфекционная больница в Туркменбаши, открытие которой состоялось 10 ноября в присутствии сына и предполагаемого наследника Бердымухамедова Сердара, выполняющего обязанности вице-премьера по экономическим вопросам, банковскому делу и связям с международными финансовыми институтами.

Вся атмосфера церемонии разрезания ленточки была пронизана жестокой иронией, поскольку Туркменистан настаивает на отсутствии в стране подтвержденных случаев заболевания самым печально известным вирусом современности – COVID-19. Сердар Бердымухамедов тем не менее с умилением сказал в своем выступлении, что строительство больницы является наглядным подтверждением «проявляемой туркменским лидером огромной заботы о здоровье нации».

Всемирная организация здравоохранения с готовностью поддерживает Туркменистан в его стремлении придерживаться лжи о коронавирусе, а директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге даже выкроил время в своем графике и в режиме видеоконференции принял участие в открытии больницы. Государственные СМИ процитировали Клюге, который высоко оценил безопасность и надежность туркменской медицинской инфраструктуры.

Однако, как отмечает «Саглык», неправительственная организация, использующая интернет-ресурсы для распространения информации о здоровье среди туркменоговорящих граждан, еще в августе 2020 года ВОЗ обещала помочь Туркменистану реализовать независимую программу тестирования на COVID-19.

«Это было единственное и самое весомое обещание туркменской общественности за все время пандемии. Его судьба до сих пор неизвестна», – с сожалением констатировала «Саглык» на своей странице в Twitter.

Подхалимаж Клюге, возможно, был платой за разрешение на визит еще одной группы экспертов ВОЗ, которая прилетела в Ашгабат 13 ноября. В повестку дня миссии, как это ни смешно, входит проверка соблюдения Туркменистаном международных медико-санитарных правил в борьбе с распространением COVID-19. Важным условием этих правил является своевременное уведомление ВОЗ о случаях распространения, скажем, высококонтагиозного вируса по всей стране. Именно то, что Туркменистан, очевидно, отказался сделать.

Из-за сокрытия этой информации практически невозможно узнать, каких масштабов достиг коронавирусный кризис в Туркменистане. Тем не менее у владельцев магазинов появился свет в конце тоннеля. На этой неделе базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило о том, что власти проинформировали полугосударственный Союз промышленников и предпринимателей о своем решении открыть 15 декабря базары и торговые центры, которые были закрыты в качестве профилактической меры.

Как отмечает Turkmen.news, в сентябре на фоне очередной вспышки коронавирусной инфекции этим торговым точкам было предписано прекратить работу. Возобновление работы было назначено на 1 ноября, но с наступлением этой даты ничего не изменилось. Рыночные торговцы в Туркменабаде были настолько возмущены этим решением, что прошли маршем к зданию областной администрации. Радио «Азатлык» сообщило, что протестующие даже перекрыли трассу в городе с требованием разрешить им вернуться на работу. Не остались в стороне и водители автобусов. Несколько дней спустя, 5 ноября, они устроили забастовку в знак протеста против связанных с коронавирусом правил, согласно которым численность пассажиров не должна превышать 10 человек.

Мысли Бердымухамедова занимают вопросы поважнее. На прошлой неделе он отправился в Стамбул для участия в восьмом саммите глав государств Совета сотрудничества тюркских государств. Встреча авторитарных президентов проходила у побережья Стамбула, на острове, который турки с потрясающей иронией окрестили Островом демократии и свобод. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан присутствовал на встрече в качестве наблюдателя, по-видимому, для того, чтобы сделать эту шутку еще смешнее.

12 ноября туркменский лидер воспользовался случаем, чтобы напомнить слушателям о своей решимости продолжать прилагать дипломатические усилия по расширению торговых и энергетических транспортных маршрутов. Главным образом он говорил об «энергетических системах», соединяющих Каспийское море с Турцией и Европой. Затем он с надеждой упомянул базирующийся в Саудовской Аравии Исламский банк развития и Азиатский банк развития в качестве источников финансирования любых подобных начинаний.

Последним мрачным эпизодом продолжающейся кампании туркменских властей, направленной на возвращение в страну сбежавших диссидентов, стала состоявшаяся в прошлом месяце выдача Россией человека по имени Азат Исаков, который, по сообщениям Радио «Азатлык», жил в Московской области в течение нескольких лет. Россия утверждает, что Исаков добровольно уехал в Туркменистан, что кажется неправдоподобным, учитывая отношение правящего режима страны к своим оппонентам. Между тем активисты оппозиции обеспокоены трагической участью, которая может ожидать 37-летнего Исакова.