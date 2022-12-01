Туркменистан: Бердымухамедовы в стране чудес

Манат – валюта Туркменистана – сейчас выглядит жизнеспособнее, чем обычно.

Как сообщает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», курс доллара на черном рынке снизился с 19,5 за доллар до примерно 18,5 после высказываний, сделанных на прошлой неделе бывшим президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, который сейчас является председателем верхней палаты парламента. Официальный (и фиктивный) курс маната в течение многих лет составлял 3,5 за доллар.

Формально Бердымухамедов не руководит страной с тех пор, как его сын Сердар был избран президентом в марте, но по его поведению этого не скажешь.

23 ноября Бердымухамедов-старший обратился к верхней палате парламента по вопросу о государственном бюджете на 2023 год. В ходе совещания, которое во многом напоминало заседания правительства, некогда проводимые экс-лидером, потоком лились бодрые прогнозы представителей Кабинета министров вперемешку с неудобной правдой.

Именно ее озвучил Бердымухамедов-старший, который сетовал на то, что промышленность и финансовый сектор испытывают сложности из-за проблем с осуществлением международных денежных переводов. Эти трудности создаются «искусственными барьерами с конвертацией национальной валюты в свободно обращающуюся иностранную валюту», сказал он так, будто на нем нет никакой ответственности за происходящее. В Туркменистане нет по-настоящему частных банков, поэтому препятствия чинятся исключительно государством.

В результате местные компании с большим трудом получают закупленный товар в срок, если вообще получают. Это не очень хорошо согласуется с декларируемым режимом стремлением к тому, чтобы малые и средние предприятия множились и процветали.

Слова «правила рынка» в Туркменистане звучат как мантра. Однако Бердымухамедов и его сын пытаются воплотить это в реальность скорее в приказном порядке, чем путем либерализации.

В попытке приобщить местное население к правилам рыночной экономики власти приучают их платить за себя самостоятельно вместо того, чтобы предоставить им больший выбор. Так, в 2019 году была упразднена действующая с 1993 года система бесплатного обеспечения домохозяйств электроэнергией, газом, водой и даже солью.

Но Бердымухамедова-старшего выражает недовольство тем, что коммунальные платежи подсчитываются и взимаются недостаточно строго.

«Эта работа была начата, но выполнена не до конца. Во многих местах... до сих пор не установлены приборы для измерения расхода питьевой воды, электроэнергии и природного газа», – брюзжал он.

Государственная информационная машина Туркменистана работает в духе «Алисы в стране чудес»: экономика очень сильна, и у всех всего много. Тем не менее, как сказал Бердымухамедов в своем выступлении перед собранием бездумных марионеток, в рамках государственного бюджета выделяется недостаточно средств для того, чтобы предприятия (которые являются частными, несмотря на то, что жизнеспособны только благодаря щедрым государственным субсидиям) могли обеспечить изобилие продовольственных товаров и рабочих мест.

Налицо глубокое разочарование в том, что диктат не работает. В январе 2019 года Бердымухамедов-старший, который тогда еще был президентом, распорядился отлучить Академию наук от государственной кормушки. Было решено предоставить ученым академии трехлетний срок, в течение которого они должны были сами найти способы финансирования. Похоже, все пошло не по плану. Бердымухамедов жаловался Сенату на то, что Академия наук не делает никаких «открытий с конкретным экономическим эффектом».

«Почему так происходит? Неужели уровень знаний среди туркменских ученых и молодежи ниже, чем в любой другой стране?», – грустно размышлял он, видимо, даже не задумываясь о том, что отчасти нынешняя ситуация возникла из-за драконовской цензуры и ограничений на поездки.

Одним из учреждений, которое планируется перевести на полный хозрасчёт, является Институт общей и практической биологии Инженерно-технологического университета имени Огуз Хана. Признанные достижения этого института в повышении урожайности хлопчатника – именно то, о чем мечтает экс-президент.

А пока туркменские ученые зачастую испытывают сложности с выездом из страны, Бердымухамедова-старшего никто не может ограничить в путешествиях. На этой неделе председатель верхней палаты парламента отправился с визитом в Южную Корею. Совершив эту поездку, он вновь исполнил функцию, которая обычно является прерогативой президента. 29 ноября он встретился в Сеуле со своим бывшим коллегой президентом Юн Сук Ёлем и отбыл домой с целым ворохом подписанных документов, «свидетельствующих о новом уровне развития туркмено-корейских межгосударственных отношений». Более подробные детали пока не сообщаются.

Что касается Бердымухамедова-младшего, то его визит в Объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе завершился участием в бизнес-форуме Туркменистан-ОАЭ, который проводился в отеле The St. Regis Abu Dhabi. Туркменские бизнесмены воспользовались этой возможностью, чтобы прорекламировать среди прочего ковры, фруктовые соки и конфеты. Одним из важных достижений на форуме стало подписание соглашения между государственной энергетической компанией «Туркменэнерго» и компанией Abu Dhabi Future Energy Company, принадлежащей правительству ОАЭ и известной также как Masdar, о реализации в Туркменистане проектов по возобновляемым источникам энергии общей установленной мощностью 100 мегаватт. Этого количества электроэнергии достаточно для снабжения одного небольшого города.

Продолжается подготовка к трехстороннему саммиту глав государств Азербайджан-Турция-Туркменистан, который состоится в следующем месяце. 27-28 ноября министр иностранных дел Рашид Мередов посетил Анкару по приглашению турецкой стороны предположительно для внесения последних штрихов в программу совещания. Анкара также оказывает давление на Ашгабат, призывая его стать полноправным членом Организации тюркских государств. Уговорив вступить в блок Туркменистан, который, как известно, предпочитает держаться подальше от любых альянсов, Турция, несомненно, укрепила бы мнение о себе как о настоящем региональном лидере.

Туркменистан, тем временем, избрал для себя роль регионального филантропа и борца за мир.

28 ноября министерство иностранных дел сообщило, что туркменское правительство передало Афганистану гуманитарный груз, состоящий из лекарств и медицинского оборудования. Передача осуществлялась во время мероприятия, посвященного реконструкции небольшой клиники, построенной Туркменистаном в афганской провинции Фарьяб в 2009 году. На той же церемонии были переданы учебники на туркменском языке, по всей видимости, в пользование этнических туркменских школьников начальных классов.

В следующем месяце Ашгабат примет организованную ООН конференцию «Диалог – гарантия мира». В заявлении Министерства иностранных дел Туркменистана, анонсирующем это мероприятие, название Афганистана не упоминается, но текст документа недвусмысленно намекает на то, что это именно он. Ашгабат активно выступает за взаимодействие с режимом талибов и будет в полной мере использовать тему диалога для продвижения этой идеи.