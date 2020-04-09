Туркменистан: Бердымухамедов в Зазеркалье

Есть хорошие и плохие новости.

В Туркменистане не было зафиксировано ни одного случая коронавируса – по крайней мере, по утверждениям властей. Но глобальная пандемия все равно ударит по экономике. Или нет?

Этот кризис загнал президента Гурбангулы Бердымухамедова прямо в Зазеркалье. Но в последние дни он хотя бы начал произносить слово «коронавирус».

На заседании Кабмина 3 апреля он призвал правительство принять меры по смягчению последствий пандемии. Его рецепт выживания – еще больше импортозамещения, больше самодостаточности промышленности, больше кредитов для малых и средних предприятий и отсрочка налогов для некоторых компаний. План похож на те, что были объявлены лидерами соседних Казахстана и Узбекистана, но без каких-либо полезных подробностей или цифр.

Хотя правительство, похоже, признает неизбежность начинающегося спада, оно продолжает цепляться за радужные экономические показатели. На вышеупомянутом заседании также было объявлено, что экономический рост в первом квартале составил 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарплаты в крупных и средних компаниях выросли в среднем аж на 10,1%. Подобный всплеск якобы обеспечил частный сектор экономики, вклад которого в производство, по словам правительства, сейчас составляет 64,7%. Но «частный сектор» в Туркменистане – это очень особенный феномен (подробнее об этом ниже).

Более того, в то время как доходы бюджета выросли на 4,8% сверх плана, расходы значительно сократились, составив всего 90,3% от запланированных показателей. Это очень вовремя, т.к. Бердымухамедов распорядился пересмотреть бюджет с целью поиска средств на его загадочную программу стимулирования экономики.

Между тем доверие к и без того не особо его заслуживающим выкладкам туркменских властей подрывает новость о сокращении Китаем импорта из Туркменистана в январе-феврале на 17%. Это, скорее всего, объясняется тем, что PetroChina объявила форс-мажор и на этом основании уменьшила импорт газа из Туркменистана и других стран. Природный газ является столпом туркменской экономики.

На этом фоне Бердымухамедов пересмотрел планы и распорядился сократить финансирование строительных проектов, но допустил исключения для «самых необходимых объектов». В список исключений почти наверняка попадет поражающий масштабами и манией величия проект строительства нового города под Ашгабатом, за который отвечает не знающий улыбки наследник престола – министр строительства и промышленности Сердар Бердымухамедов.

Бердымухамедов-старший больше всего приблизился к признанию факта паники среди населения, когда дал указание правительству обеспечить достаточные запасы основных продуктов питания. Дефицит спровоцировал весьма необычную для Туркменистана демонстрацию протеста – 3 апреля жители сел в окрестностях Мары перекрыли автотрассу с требованием обеспечить их мукой и другими основными продуктами питания. По информации Радио «Азатлык», протестующие женщины жаловались на то, что им нечем кормить своих детей, и требовали, чтобы государственные магазины возобновили продажу товаров первой необходимости по пайкам. «Азатлык» также пишет, со ссылкой на свои источники, что власти ожидали подобных проявлений недовольства и разослали по местным селениям агентов служб безопасности с целью предупредить жителей не высказываться публично о нехватке продовольствия.

В Лебапском велаяте (области) ситуация оставалась более спокойной: по сообщениям, в местных государственных магазинах «начали продавать по 1 килограмму куриных окорочков и по 5 килограмм растительного масла на семью, а также по 4 килограмма казахстанской муки на человека», все это под присмотром агентов Министерства национальной безопасности.

Тем временем все труднее становится достать твердую валюту. Издающийся за границей новостной сайт Turkmen.news сообщил 1 апреля, что, по распоряжению правительства, сотрудники иностранных фирм теперь будут получать зарплату не в иностранной, а в национальной валюте – естественно, по официальному курсу 3,51 маната за доллар. Между тем курс черного рынка ближе к 20 манатам. Turkmen.news добавил, что данный факт подтвердили представители Petronas, Dragon Oil и Bouygues.

По информации «Азатлыка», Центробанк пошел еще дальше, заявив, что даже с валютных счетов теперь можно снимать деньги только в манатах. У людей, бережно хранивших свои сбережения в долларах или евро, государство фактически одним махом отобрало большую часть накоплений.

Но даже тем, у кого есть деньги, не всегда удается что-то на них купить. «Азатлык» сообщил 6 апреля со ссылкой на источники, что в государственных магазинах и на базарах отказываются принимать пластиковые карты «Туркменвнешэкономбанка». В Лебапском вилаяте в банкоматах нет наличных.

Но одного в Туркменистане всегда в достатке – упреков, которыми Бердымухамедов щедро осыпает своих подхалимов. После заседания Кабмина президент раздал целую кучу выговоров. Один предназначался заместителю премьер-министра Чары Гылыджову, который, оказывается, не справляется со своей задачей по обеспечению бесперебойного снабжения населения продовольствием. Очередным напоминанием бессмысленности подобных нагоняев было то, что 3 апреля президент «влепил» еще один выговор главе государственной химической компании «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву, хотя в марте тот уже получал «последнее предупреждение».

«Черные метки» также получили министр сельского хозяйства и окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыев и губернатор Лебапского велаята Шохрат Амангельдыев, почти наверняка из-за дефицита продовольствия.

Между тем гораздо более примечательное кадровое решение было принято в полугосударственном Союзе промышленников и предпринимателей (СПП): с поста главы союза внезапно ушел Александр Дадаев, которого сменил его заместитель, Довран Худайбердыев.

У этой организации вряд ли есть международные аналоги, но ее, вероятно, можно сравнить с созданным Муссолини Istituto per la Ricostruzione Industriale, огромным государственным холдингом, собиравшим огромные суммы государственных денег и отдававшим их частным компаниям, которым было поручено строить государство. Не далее как в феврале Дадаев говорил, что СПП было выделено 1,4 миллиарда долларов на закупку за границей техники для строительства вышеупомянутого нового города в Ахалском велаяте.

Но в отличие от упомянутого выше холдинга, в Туркменистане решили приправить все кумовством. Известно, что получатели крупных контрактов являются членами семьи президента. Недаром Дадаев получил прозвище «кошелек Бердымухамедова».

Turkmen.news предположил, что в ближайшее время Дадаева вполне могут привлечь к уголовной ответственности (как это недавно произошло с другими ранее казавшимися неприкосновенными фигурами). Если подобное произойдет, это будет указывать на серьезную борьбу в узком кругу туркменской элиты.

Как бы то ни было, жизнь должна продолжаться. Бердымухамедов в конце марта продолжал выставлять напоказ свое презрение ко всей этой ерунде с самоизоляцией и социальным дистанцированием, когда надел спортивный костюм и заглянул на тренировочную базу МВД, чтобы поупражняться в стрельбе. Грубо смонтированный репортаж на государственном телевидении создавал впечатление, что президент всякий раз попадал в яблочко.

Однако, похоже, что 7 апреля, когда Туркменистан планировал отметить Всемирный день здоровья массовым велозаездом, который предположительно должен был возглавить сам президент (Бердымухамедов даже говорил об этом на заседании Кабмина 3 апреля), пришлось пересмотреть планы.

Базирующийся в Вене сайт «Хроника Туркменистана» сообщил, что хотя в мероприятии должны были принять участие 7000 человек, в полдень, когда обычно и проводятся подобные мероприятия, в центре Ашгабата никого не было.