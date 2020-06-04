Туркменистан: Бердымухамедов катается на белом лебеде, людям не до этого

После месяцев молчания по этому поводу в Ашгабате вновь вспомнили о газопроводе Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Заместитель председателя Кабинета министров Мыратгельды Мередов заверил президента на заседании правительства 29 мая, что теперь проект полностью обеспечен стальными трубами. Поставка этих труб превратилась в многолетнюю сагу.

Те, кому хватает терпения наблюдать за медленным движением каравана TAPI, вспомнят периодические сообщения о новых партиях труб. Последнее, кажется, пришло с Челябинского трубопрокатного завода, который заявил в декабре, что отправил в Туркменистан 150 тыс. тонн высокопрочных нержавеющих труб, за которые Ашгабат заплатил российской компании почти 220 млн долларов.

Сообщения туркменских госСМИ составлены так, чтобы создать впечатление, что все 1814 километров труб уже готовы, но установить достоверность таких заявлений практически невозможно. Не надо забывать и о том, что эти трубы еще надо проложить, а это весьма непростая задача. Государственная компания «Туркменгаз», отвечающая за данный проект, привлекла к руководству прокладочными работами компанию из Гонконга.

Мередов повторил неоднократно звучавшее ранее заявление о том, что туркменский участок практически завершен, и что осталось только установить клапаны. А что в других странах?

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 27 мая провел телефонный разговор со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Хотя ТАПИ был первым вопросом, который был поднят после традиционного обмена любезностями, похоже, что оба лидера ограничились лишь банальными высказываниями о том, как трубопровод будет способствовать глобальной энергетической безопасности.

Другой пункт туркменской повестки по диверсификации экспорта энергоносителей связан с электроэнергией, на которую Афганистан тоже теоретически является многообещающим покупателем. Проектируемая высоковольтная линия электропередач Туркменистан-Афганистан-Пакистан должна пройти вдоль маршрута ТАПИ. Видимо, ища излишки, Бердымухамедов на заседании правительства 1 июня призвал чиновников оптимизировать и модернизировать отечественный электроэнергетический сектор. При этом он настаивал, что эта цель, как и почти все остальное в наши дни, будет достигнута благодаря внедрению цифровых технологий, о которых он говорит с такой неослабевающей силой, что даже самые догматичные техноутописты Кремниевой долины потеряли бы сознание от истощения.

Но власти не зацикливаются на одном Афганистане. Минэнерго готовится подписать с Россией меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере электроэнергетики. Информации о том, какую конкретно форму примет это сотрудничество, пока мало, но государственное информационное агентство утверждает, что Туркменистан намерен снова подключиться к энергосистеме Центральной Азии и, что еще более интригующе, в той или иной форме присоединиться к (пока еще находящемуся на стадии разработки) общему электроэнергетическому рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На протяжении десятилетий Туркменистан противился разговорам о вступлении в региональные или международные клубы, однако эта эпоха медленно (очень медленно), но верно подходит к концу. Например, страна обсуждает перспективу вступления во Всемирную торговую организацию. Но на фоне одновременного заигрывания с возглавляемым Россией ЕАЭС Туркменистан может отказаться в положении Буриданова осла.

В ближайшей перспективе приоритетом является возобновление торговли с соседями. По словам посла Тегерана в Ашгабате Голамаббаса Арбаб-Халеса, ввиду ослабления введенных в связи с пандемией ограничений, две страны договорились возобновить автомобильное и железнодорожное сообщение с 10 июня, пишет иранское государственное новостное агентство ISNA. Это должно было произойти еще 1 июня, но дату перенесли, чтобы установить оборудование для дезинфекции грузов. Ашхабадский веб-сайт «Бизнес Туркменистан» услужливо объяснил, как будет работать эта система, по крайней мере, в случае с грузовиками. Транспортные средства должны будут проезжать через 26-метровые туннели, заполненные на 70 сантиметров дезинфицирующей жидкостью. Туркменистан заявил, что хочет построить аналогичные объекты на афганской границе.

Возобновление сообщения обрадует Иран, не в последнюю очередь потому, что он активно рекламирует свой порт Чабахар в Персидском заливе в качестве хаба для сбыта туркменских товаров. Не то чтобы это были взаимоисключающие вещи, но данная ось движения неизбежно вступает в конфликт с поддерживаемым Вашингтоном транспортным «Лазуритовым коридором» с востока на запад между Афганистаном и Турцией.

Вскоре будет восстановлено и воздушное сообщение. По сообщениям, «Турецкие авиалинии» возобновят рейсы в Ашгабат 1 июля. Срок введенного самим Туркменистаном запрета на международные перелеты должен истечь 20 июня.

Для жителей Туркменистана, выживающих за счет мелкой челночной торговли и работы за границей, все это очень хорошие новости. Для большинства жителей страны отпуск за границей – нечто из области фантастики, поэтому логично, что Бердымухамедов настаивает на строительстве подходящих мест для отдыха ближе к Ашгабату. Президент, оставаясь верным своей манере лично держать руку на пульсе, посетил Гуртлинское водохранилище в северной части столицы, расположенное неподалеку от аэропорта в форме сокола, чтобы ознакомиться с планами строительства в этом районе курорта. Он сделал пару кругов на гидроцикле (за этот подвиг его прихвостни наградили его бурными аплодисментами), и даже прокатился на весельной лодке в форме лебедя вместе с несколькими присутствовавшими, включая заместителя премьер-министра по вопросам культуры и СМИ Бахаргуль Абдыеву.

Между тем на каспийском побережье был введен запрет на выход в море. Расположенное в Вене издание «Хроника Туркменистана» в прошлом месяце сообщило, что Бердымухамедов запретил проводить летние отпуска в комплексе «Аваза» в этом году в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса (которого, по словам правительства, в стране нет). Согласно сообщению Радио «Азатлык», в результате пришлось уволить сотни работников отелей. На прошлой неделе «Хроника» написала, что жителям Туркменбаши – города, расположенного к северу от «Авазы» – запретили плавать или кататься на лодках. Предположительно, власти обеспокоены тем, что люди могут заразиться от защитных масок и перчаток, сбрасываемых в Каспийское море в соседнем Иране.

В соответствии со сложившейся практикой, президент распорядился начать сбор урожая пшеницы 5 июня. Дата начала страды в Балканском и Дашогузском велаятах – 12 июня. По словам Бердымухамедова, главная задача – убрать урожай быстро и «без потерь». Судя по всему, то был посыл силовикам удвоить бдительность, чтобы фермеры-арендаторы не слишком приворовывали, сообщает Turkmenistan.news. В мае «Азатлык» писал, что в Лебапском велаяте сотрудников Министерства национальной безопасности привлекли к охране урожая от краж, которыми якобы отчасти объясняется периодический дефицит муки.

Усилия по выполнению плана по сбору хлопка часто принимают извращенные формы, примером которых является эпизод в Марыйском велаяте. Turkmen.news сообщил 1 июня, что глава Каракумского района распорядился уничтожить овощи и дыни, выращенные на кромках хлопковых полей. Государство сдает фермерам землю в аренду при условии, что они будут выполнять план по сдаче хлопка, но ситуация такова, что даже если производители выполнят этот план, они все равно понесут убытки, т.к. расходы на выращивание данной культуры часто превышают сумму, которую им платит за «белое золото» правительство. По этой причине посадка относительно небольшого количества других культур – либо для продажи, либо просто ради пропитания – является обычной практикой как в Туркменистане, так и в соседнем Узбекистане.

Уничтожение продуктов питания главой Каракумского района выглядит как попытка избежать нагоняя за неутешительный урожай хлопка. В результате очень может статься, что фермерам не будет хватать ни продовольствия, ни хлопка.