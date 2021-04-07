Туркменистан: Бердымухамедов-младший снова съездил в Россию

Сердар Бердымухамедов во время своего прошлогоднего визита в Санкт-Петербург. (Фото: правительство РФ)

30 марта Сердар Бердымухамедов, сын нынешнего президента Туркменистана и его предполагаемый преемник, в составе официальной правительственной делегации отправился с четырехдневным рабочим визитом в Россию. Поездка напоминала очередную генеральную репетицию.

Перечень обсуждаемых вопросов, упомянутый в официальных сообщениях о состоявшихся в Москве встречах, в целом не представляют особого интереса, хотя некоторые обстоятельства заслуживают особого внимания.

Возглавил делегацию министр иностранных дел Рашид Мередов, как это обычно и бывает в случае зарубежных поездок высокопоставленных туркменских делегаций, однако Бердымухамедов-младший был наделен некоторыми полномочиями на подписание документов. Но значение имело именно его присутствие, а не его действия, которых, судя по всему, действительно было очень мало.

Контроль за подписанием большинства совместных соглашений обеспечивали уполномоченные официальные представители, руководящие такими сферами, как здравоохранение, сельское хозяйство, таможня и финансы.

Процесс подписания большинства совместных соглашений контролировался соответствующими должностными лицами, отвечающими за такие области, как здравоохранение, сельское хозяйство, таможня и финансы.

Сотрудничество в области здравоохранения особенно актуально в связи с пандемией COVID-19. В результате лживого заявления Туркменистана о том, что в стране не выявлено ни одного случая заболевания, им не приходится рассчитывать на первоочередную помощь от мирового сообщества. На этом фоне Ашгабат, похоже, делает ставку на российскую вакцину «Спутник V» в процессе осуществления национальной программы вакцинации, масштабы и реализация которой окутаны тайной. Туркменистан стал первой страной в мире после России, зарегистрировавшей вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную российским научным центром «Вектор».

Туркменские официальные источники всячески избегают упоминания слова на букву «к», предпочитая, чтобы именно российская сторона сообщила о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко и его туркменский коллега Нурмухаммет Аманнепесов в основном обсуждали вопросы поставок «Спутника V» и расширения «экспертного взаимодействия между медицинскими организациями» двух стран.

Впрочем, Ашгабат категорически не желает выглядеть так, будто страна нуждается в помощи, поэтому визиту туркменской делегации предшествовал несколько абсурдный обмен гуманитарными грузами. 5 марта российские СМИ сообщили, что в одном из портов Астрахани были выгружены два контейнера, заполненные одноразовыми масками и медицинскими халатами, безвозмездно переданными Туркменистаном. Среди присланных товаров, показанных в телевизионном сюжете, было даже печенье.

Вся абсурдность ситуации заключается в том, что 1 апреля в туркменских СМИ появилась информация об отправке Россией 12 тонн гуманитарной помощи на принадлежащем МЧС самолете ИЛ-76. Указанный груз состоял из точно таких же средств индивидуальной защиты, которые туркмены отправили на сухогрузе своему северному соседу.

Возможно, эти эпизоды могут показаться тривиальными, но они – часть непрекращающегося потока заверений в дружбе между Россией и Туркменистаном. С каждым из подобных обменов любезностями медвежья хватка Москвы в отношении Ашгабата становится все крепче.

Примечательными являются показатели товарооборота, как с одобрением отметил 30 марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«В 2020 году российско-туркменский товарооборот увеличился по сравнению с 2019 годом на 39,6% и составил почти 1 млрд долларов. Объём российского экспорта вырос на 19,6%, импорта – в два раза», – подчеркнул Оверчук.

Это весьма серьезное достижение, учитывая, что объемы мировой торговли в прошлом году резко снизились.

Приоритетной задачей на данный момент является сохранение тенденции и дальнейшее увеличение этих показателей.

Еще одной из договоренностей, подписанных на межправительственной встрече, стало соглашение между наводящим страх Роспотребнадзором (российской службой по надзору в сфере защиты прав потребителей) и Министерством здравоохранения Туркменистана. Наводящим страх, потому что именно Роспотребнадзор запрещает ввоз иностранных продовольственных товаров, когда есть подозрения или сведения о наличии каких-либо проблем. И это вызывает некоторое беспокойство в настоящий момент, поскольку Россельхознадзор, служба по фитосанитарному надзору, выполняющая те же функции, что и Роспотребнадзор, высказывает опасения по поводу заражения туркменских помидоров вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Одним словом, вся эта игра направлена на гармонизацию стандартов в сферах применения санитарных, таможенных и финансовых мер регулирования. Хотя Туркменистан редко упоминается в числе стран, которые имеют потенциальную возможность войти в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Кремль явно не теряет надежды. Примечательно, что единственная задача Бердымухамедова-младшего состояла в том, чтобы подписать документ под обманчиво скучным названием «Межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству».

На фоне всей этой доброжелательности для туркменских студентов все еще представляет сложность въехать на территорию России. 4 апреля базирующееся в Москве информационное агентство ТАСС передало, что Россия вновь открыла свои границы после длительного перерыва из-за ограничений, связанных с коронавирусом, для молодых людей из десятков стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Но Туркменистана в этом списке нет.

Стоит заметить, что у туркменских студентов все равно не так много вариантов попасть в Россию ввиду отсутствия на данный момент транспортного сообщения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на состоявшейся 1 апреля встрече, на которой также присутствовал Сердар Бердымухамедов, сказал своему коллеге Мередову, что «сделаем все возможное, чтобы в условиях временных перерывов в регулярном авиасообщении [туркменские студенты] смогли продолжать учебу, в том числе используя дистанционный формат».

Хотя поехать за границу пока не представляется возможным, передвижение внутри Туркменистана постепенно восстанавливается. Как и было обещано, с 1 апреля возобновлено движение поездов между Ашгабатом и расположенном на севере Дашогузом, а также автобусное сообщение между столицей и Мары.

У правоверных мусульман и ценителей искусства тоже есть повод для радости. Муфтият, полугосударственный религиозный орган власти, объявил о возобновлении работы всех мечетей. Ограничения на посещение мечетей действовали в стране с июля прошлого года. А Комитет по чрезвычайным ситуациям разрешил театрам показывать вечерние спектакли в пятницу, субботу и воскресенье.

Из цирка новостей нет, но для желающих развлечься всегда есть вечерняя сводка новостей.

На этой неделе президент Бердымухамедов устроил очередное представление на камеру в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе, появившись там в своей фуражке главнокомандующего вооруженными силами. Поводом для того, чтобы в очередной раз надеть камуфляжную форму, послужил осмотр конюшен, находящихся в ведении военного управления и правоохранительных органов. Ежегодный конкурс красоты среди лошадей ахалтекинской породы состоится в конце этого месяца.

На ипподроме он в почти полном одиночестве наслаждался с трибуны скачками лошадей. Конь по кличке Нязик, принадлежащий Верховному суду, выиграл 1000-метровый забег. Да, да, это не опечатка. Верховный суд владеет скаковой лошадью. Впрочем, как и все остальные органы государственной власти страны.

В тот же день президент решил лично ознакомиться с ходом строительства будущей международной ассоциации «Туркменские алабаи». Отчитался перед ним его сын, который, кстати, является председателем ассоциации. Если верить государственным СМИ, за последние недели Сердар Бердымухамедов посвятил собакам больше времени, чем другим вопросам, несмотря на то, что был назначен на крупные государственные посты.