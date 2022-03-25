Туркменистан: Бердымухамедов передает эстафету… и трубку телефона

Состоявшаяся 19 марта инаугурация третьего президента Туркменистана 40-летнего Сердара Бердымухамедова стала завершающим этапом процесса передачи власти, к которой страна шла годами.

Впрочем, передача власти – это слишком сильно сказано. Церемония его возведения на престол, прошедшая во дворце «Рухыет» в Ашгабате, стала торжеством преемственности.

В начале мероприятия глава Центральной избирательной комиссии Гулмырат Мырадов напомнил аудитории, состоящей из чиновников, городских старейшин и представителей дипломатического сообщества, о результатах состоявшегося в этом месяце голосования. Проигравшие кандидаты по очереди вставали, нервно потупив взгляд, во время оглашения результатов голосования. Когда Бердымухамедову напомнили о набранных им 73 процентах голосов, он отреагировал в свойственной ему угрюмой и бесстрастной манере.

После соблюдения предписанных законом формальностей (в виде расстеленного на сцене перед избранным президентом белого войлочного ковра и преподнесенного ему сачака – завернутого в скатерть хлеба, символизирующего благополучие и процветание) Бердымухамедов приступил к принятию присяги на верность. Любопытно, что во время трансляции церемонии в кадре промелькнули Конституция и Коран, а вот для «Рухнамы» – бессмысленного духовно-исторического трактата, написанного покойным президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым, который также обычно фигурирует в церемонии инаугурации президента, места не нашлось.

В своей речи Бердымухамедов слово в слово повторил тезисы, неоднократно озвученные его 64-летним отцом, предыдущим президентом страны, который также присутствовал в зале. Туркменистан и впредь будет примером стабильности, сохранит нейтральный статус, будет развиваться и процветать, останется открытым для мира и т.д.

В одном из пассажей Бердымухамедов пообещал, что Туркменистан будет укреплять сотрудничество с Международным валютным фондом среди прочих международных финансовых институтов. В последний раз МВФ направлял миссию в государство-отшельник в 2019 году.

Что касается других сфер, новый президент дал понять, что правительство намерено закупить более современное и передовое оружие. За три десятилетия независимости Туркменистану не пришлось ни с кем воевать, но Бердымухамедов-старший, тем не менее, очень хотел вооружить свою армию до зубов.

На прошедшем в сентябре параде в честь Дня независимости публике был впервые продемонстрирован только что приобретенный беспилотный боевой самолет Bayraktar TB2 турецкого производства, который Украина, похоже, с большим успехом использует против вторгшихся на ее территорию российских войск. Вполне вероятно, что Ашгабат, который испытывает достаточно теплые чувства к Москве, но при этом проявляет высокую степень осторожности, намерен закупить еще больше беспилотников.

Остаток дня прошел в круговороте торжественных мероприятий. Бердымухамедова провожали из дворца «Рухыет» машущие руками дети и старейшины. Далее он в сопровождении почетного конного эскорта проследовал к президентскому дворцу, где произвел смотр войск. Именно на этом этапе Бердымухамедов выполнил формальность, подписав указ о роспуске правительства, которое в любом случае продолжит свою работу до формирования нового состава. На состоявшемся позднее в тот же день приеме эстрадные певцы исполняли дифирамбы новому президенту и его отцу. Священнослужители мечети Хазрет Омар в Ашгабате внесли свою лепту, благословив нового лидера на президентство. День завершился праздничным салютом.

После прихода к власти в 2006 году первое, что сделал Бердымухамедов-старший после вступления в должность, – продемонстрировал свою приверженность принципам скромности. Одной из мер, объявленных спустя несколько месяцев после начала его первого срока, была отмена практики проведения праздничных концертов, приуроченных к визитам президента в регионы. Однако вскоре Гурбангулы поглотила волна тщеславия, а неустанное поклонение в итоге привело к развитию у него мании величия, сравнимой по своим масштабам с манией величия, наблюдавшейся в свое время у Ниязова.

Бердымухамедову-младшему может даже не представится возможность изобразить ложную скромность, если конечно он вдруг не решится нарушить вынашиваемые для него планы.

Церемония инаугурации была приурочена к кануну Навруза – праздника весеннего равноденствия, знаменующего собой обновление жизни. И этот выбор не случаен, учитывая любовь туркменских государственных пропагандистов к дешевому топорному символизму. И впрямь, не успели закончиться торжества по случаю его вступления в должность, как Бердымухамедов появился на публике в спортивном костюме, чтобы принять участие в массовой добровольно-принудительной посадке деревьев. На месте посадки его ожидал один из тех концертов, к которым когда-то высказывал презрение его отец.

Теперь всех занимает вопрос, куда новый президент совершит свой первый зарубежный визит.

По сообщениям правительственной газеты «Нейтральный Туркменистан» и других изданий, приглашения уже поступили из ряда стран, включая Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан и Турцию.

После прихода к власти в 2016 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев свою первую зарубежную поездку совершил в Туркменистан в марте следующего года. Государственный визит в Ашгабат был однозначно призван продемонстрировать намерение его правительства работать в первую очередь над улучшением региональных связей.

Пожалуй, символично, что 15 марта именно Мирзиёев одним из первых иностранных лидеров организовал трехсторонний телефонный разговор с участием избранного президента и старшего Бердымухамедова.

Отправится ли Сердар в ближайшие недели с визитом в Узбекистан в качестве ответного жеста на состоявшийся в 2017 году визит Мирзиёева? Если бы молодой президент отдал предпочтение одной из соседних стран, совершив туда свой первый зарубежный государственный визит (возможно, даже в Казахстан), то это позволило бы ему избежать предположений о том, что он находится в долгу перед той или иной крупной державой, такой как Россия или Китай.

Однако реальность такова, что 15 марта состоялся телефонный разговор между Бердымухамедовыми и президентом России Владимиром Путиным.

Днем позже Бердымухамедовы переговорили по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. После того, как старший Бердымухамедов обменялся парой фраз с Си, он «передал трубку новоизбранному президенту Туркменистана», отметило государственное информационное агентство эту, казалось бы, незначительную, но деликатную деталь. Оба лидера выразили удовлетворение уровнем развития связей в «политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», но совершенно очевидно, что между Китаем и Туркменистаном есть только одна важная тема для разговора.

«Топливно-энергетический сектор… определен как один из приоритетов двустороннего партнёрства, – отметило государственное информагентство. – Зримым символом взаимовыгодного сложения усилий выступает реализованный совместный проект по строительству транснационального газопровода, по которому туркменское «голубое топливо» поставляется в Китай».

Все это, конечно, хорошо, но будущая форма китайско-туркменского сотрудничества станет чуть ли не самой большой головной болью Сердара Бердымухамедова. Во время своего визита в Пекин в январе отец президента затронул тему строительства давно запланированной четвертой ветки трубопровода Центральная Азия-Китай, также известной как «Линия D», и, похоже, выставил свои условия.

«В процессе будущего взаимодействия по реализации проекта строительства четвёртой линии необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ, – процитировали его тогда туркменские государственные СМИ. – Туркменские и китайские специалисты будут исходить из мирового опыта в области ценообразования на товарный трубопроводный газ».

Только по достижении договоренности по этому вопросу туркменская сторона «может рассмотреть вопрос об участии китайской компании в разработке второй фазы месторождения Галкыныш», сказал тогда Бердымухамедов.

Хотя на первый взгляд это не совсем очевидно, но у Туркменистана есть все шансы заключить с Китаем сделку на жестких и выгодных для него условиях.

Об одной из возможных предстоящих зарубежных встреч сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который пригласил Бердымухамедова принять участие в четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится 21 июля на берегу озера Иссык-Куль.

Еще одним важным дипломатическим событием стало состоявшееся на прошлой неделе назначение уполномоченного представителя талибов в Ашгабате. Приняв верительные грамоты у Хаджи Фазала Мохаммада Сабира, Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, впустившим в страну дипломата, представляющего самопровозглашенный Исламский Эмират Афганистан.

Это было ожидаемо. Туркменистан незамедлительно вступил в диалог с режимом талибов, захватившим власть в августе 2021 года, и с тех пор занят переговорами по реализации проекта трансафганского газопровода ТАПИ и параллельного проекта по прокладке высоковольтной линии электропередачи. На этот факт указал заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, который принял участие в церемонии вручения верительных грамот главы дипломатической миссии Афганистана в Ашгабате.

«У нас есть крупные проекты, такие как ТАП, ТАПИ и другие, мы попытаемся реализовать их через сотрудничество с посольством», – цитирует Хаджиева Ariana News.