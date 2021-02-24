Туркменистан: Бердымухамедов приказал сеять посреди зимы

Если вдруг резко похолодает, президент всегда может обвинить в этом кого-то другого. (Фото: ГосСМИ)

Раз в несколько месяцев появляются сообщения о приватизации очередной группы объектов в Туркменистане.

Постепенная, если не сказать неспешная, продажа государственных активов призвана продемонстрировать переход страны к рыночной экономике.

На состоявшемся 19 февраля заседании Кабинета министров вице-премьер Гадыргельды Мушшиков доложил, что была проведена работа по подготовке 33 объектов госсобственности к приватизации «на конкурсной основе».

Мушшиков не уточнил, какие именно активы будут выставлены на продажу, но ранее опубликованный перечень доступных для приобретения объектов, по обыкновению, состоял в основном из торговых точек, складских помещений и предприятий пищевой промышленности.

Как и следовало ожидать, президент Гурбангулы Бердымухамедов остался недоволен ходом выполнения работ. Он выразил свое недовольство Мушшикову, отметив, что процесс идет слишком медленно и неэффективно.

Тем временем, как тонко подметило базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», многие из выставленных на продажу торговых точек являются магазинами, в которых продовольственные товары предоставляются населению по субсидируемым ценам. Издание задается вопросом, как это скажется на стоимости продуктов. Несмотря на колоссальные запасы природного газа, бóльшая часть населения Туркменистана находится в бедственном положении и рассчитывает на милость государства, чтобы свести концы с концами.

Бедняга Мушшиков, который в начале этого месяца получил очередной выговор, на этот раз за «слабое руководство» и допущенное им снижение показателей в «финансово-экономическом комплексе», в целом курирует связанные с приватизацией вопросы.

В середине декабря Мушшиков представил на рассмотрение проект пятилетней стратегии и план действий по реформированию государственных предприятий. Как и в других подобных случаях, документы были составлены при поддержке Союза промышленников и предпринимателей, полугосударственного образования, которому поручено способствовать переходу страны на рельсы рыночной экономики.

Покупателям торговых точек и, вероятнее всего, отживших своей век складских помещений, пожалуй, не стоит рассчитывать на миллионы в ближайшем будущем. Однако один аспект программы экономических преобразований выглядит достаточно перспективно с точки зрения получения выгоды: речь идет о внедрении «цифровых систем и информационных технологий».

И хотя пока неизвестно, что на самом деле подразумевает данная формулировка, пожалуй, с уверенностью можно предположить одно: совсем скоро будут объявлены государственные тендеры на реализацию экономически невыгодных ИТ-проектов. Нет ничего необычного в происходящем, скажете вы, если бы не одно «но».

Кто в начале этого месяца был назначен вице-премьером и наделен полномочиями по внедрению цифровых систем и инновационных технологий в различные отрасли производства и правительственные ведомства?

Ну, конечно, 39-летний сын Бердымухамедова – Сердар.

Но это не единственное назначение Бердымухамедова-младшего. Он также войдет в состав Государственного совета безопасности и возглавит Высшую контрольную палату – орган, который осуществляет контроль за государственными расходами.

По информации «Хроники», опубликованной 22 февраля, чиновники в регионах уже начали подготовку к предстоящему визиту Сердара, как если бы им сообщили, что приезжает сам президент.

11 февраля в городе Туркменабат руководители правоохранительных структур Лебапского велаята провели совещание, посвященное жизни и трудовым успехам нового вице-премьера. Затем присутствующих проинструктировали о том, как принять на должном уровне почетного гостя, который, как ожидается, посетит велаят в марте или апреле. Во всех подразделениях полиции, прокуратуры и Министерства национальной безопасности здания должны быть побелены, а крыши покрашены в зеленый цвет. По сообщению издания, непосредственно перед прибытием Сердара необходимо перевезти содержащихся в изоляторах буйных алкоголиков в другое место, чтобы они во время обхода не попались на глаза наследному принцу.

Однако на состоявшемся 19 февраля заседании Кабмина Сердар думал совсем о другом.

Большая часть его выступления была посвящена работе, направленной на повышение эффективности деятельности возглавляемой им Ассоциации «Туркменские алабаи». В этой связи он продемонстрировал эскизы медалей, которые будут вручены обладателям государственных наград «Заслуженный собаковод Туркменистана» и «Народный собаковод Туркменистана».

Правда, Сердар также отрапортовал отцу о предстоящем открытии нового тепличного комплекса в Ахалском велаяте.

И хотя приспешники Бердымухамедова стараются оградить его от плохих новостей, он демонстрирует осведомленность в вопросе регулярной нехватки продовольствия в Туркменистане. На заседании Кабмина он сообщил о том, какие меры предпринимаются по обеспечению населения достаточным количеством овощей и бахчевых.

«Картофель, лук и другие овощи засевают в регионах в установленном агрономами порядке, – цитирует его государственное информагентство. – Ученые и опытные специалисты в области сельского хозяйства консультируют местных сельхозпроизводителей по вопросам внедрения современных технологий возделывания».

Подобное решение переложить ответственность на специалистов вызывает некоторое беспокойство, т.к. может указывать на возможные проблемы. Ранее, на совещании правительства 1 февраля, Бердымухамедов поручил региональным чиновникам «предпринять меры для посадки» вышеуказанных культур. Как передает «Хроника» со ссылкой на специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал», в последующие дни это поручение было должным образом исполнено – почти на месяц раньше обычного.

Не испытав особого энтузиазма по поводу попытки повысить таким образом урожайность картофеля, Метеожурнал в качестве довода привел прогноз погоды.

«Мы считаем, что приступать к севу картофеля в первой декаде февраля очень рискованно, – говорится на сайте. – Вероятность того, что температура после 15 февраля опустится ниже -5 градусов, составляет 43 процента. [...] А вероятность понижения температуры ниже 0 градусов – 100%».

Картофель не боится прохладной погоды, но не устойчив к сильным морозам.

По прогнозам Метеожурнала, температура в ночь на 25 февраля может опуститься в некоторых районах страны до -18 градусов. В Туркменистане таких холодов не наблюдалось уже почти десять лет.

Однако стоит добавить, что согласно большинству метеорологических служб ожидаемое похолодание будет относительно кратковременным, и в начале марта в Туркменистане вновь установится теплая погода.

Бердымухамедов рассчитывает, что его авантюра оправдает себя. А если и нет, то он всегда может обвинить в этом кого-нибудь другого.