Туркменистан: Бердымухамедов рулит ситуацией, да не выруливает

На прошлой неделе у проживающих за рубежом туркменских диссидентов появился редкий повод порадоваться в связи с освобождением турецкими властями Ахмеда Рахманова.

Рахманов – один из нескольких туркменских активистов, которые недавно стали объектом задержания и возможной высылки на родину.

Судьба еще двоих – Камиля Абулова и Байрама Аллалиева, которые, как и Рахманов, были задержаны в конце прошлого месяца, – остается неопределенной.

Задержанные активисты входят в число более чем двух десятков туркменов, которых туркменские власти, по некоторым данным, вознамерились вернуть на родину. В заявлении международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» говорится, что живущие в изгнании туркмены оказываются под прицелом правящего режима из-за публичной критики властей за «отказ в продлении паспортов в консульских службах за рубежом», упорное отрицание факта проникновения в страну коронавируса и нерешаемые на протяжении долгого времени экономические проблемы.

Материал, опубликованный 1 ноября базирующимся в Амстердаме изданием Turkmen.news, наглядно демонстрирует, насколько обидчивыми могут быть власти. По сообщению сайта, 48-летний мужчина по имени Мурат Овезов был приговорен прошлым летом к пяти годам лишения свободы за стихотворение, в котором он сетовал на полное закрытие границ страны в условиях пандемии COVID-19. Он прочитал стихотворение под названием «Горькая правда» на своем малопосещаемом YouTube-канале в июне 2020 года. Овезова официально обвинили в мошенничестве, хотя Turkmen.news со ссылкой на источники утверждает, что истинной причиной возбуждения дела стало стихотворение.

Эффективность мер авторитарного режима, направленных на подавление инакомыслия, также зависит от его готовности прибегать к незаконной расправе над группой лиц. Примером может служить выселение из своих домов престарелых родителей и других родственников Мансура Мингелова – тяжело больного правозащитника, находящегося с 2012 года в заключении. Об этом в прошлом месяце сообщило издание Turkmen.news. В качестве причины подобных действий сайт называет попытки семьи добиться адекватного лечения Мингелова в тюрьме, в котором он срочно нуждается. Особое раздражение властей вызывает агитационная деятельность тети Мингелова Нурджан Сюзер, которая проживает в США и, следовательно, находится вне досягаемости Ашгабата.

Хотя инакомыслие в Туркменистане явление не столь распространенное, власти по-прежнему считает необходимым устраивать идиотские спектакли, чтобы убедить население (или, возможно, себя) в том, что все хорошо.

9 октября Радио «Азатлык» сообщило, что государственные магазины передвинули время продажи субсидированного хлеба населению на раннее утро, до восхода солнца, чтобы по возможности скрыть от глаз неприглядный вид длинных очередей. Как отмечает «Азатлык», субсидированный хлеб пользуется популярностью, поскольку стоит в 10 раз дешевле, чем в частных магазинах.

Однако холодную погоду скрыть немного сложнее. 2 ноября «Азатлык» сообщил, что отопительные системы во многих многоквартирных домах Ашгабата с трудом справляются с понижением температуры всего на несколько градусов ниже нуля. Холода наступили в прошлом месяце, что немного раньше обычного. Это вынудило городские власти включить центральное отопление примерно на неделю раньше запланированного срока, в результате чего возникли серьезные технические проблемы.

Что касается других новостей, касающихся климата, то на Конференции ООН по изменению климата 2021 года (также известной как COP26) Туркменистан будет представлять сын президента Гурбангулы Бердымухамедова и предполагаемый наследник Сердар, который едет в Глазго в качестве вице-премьера. Государственные СМИ лукаво утверждают, что «охрана окружающей среды выступает важнейшим приоритетом государственной политики президента Гурбангулы Бердымухамедова». Однако это лживое утверждение было полностью опровергнуто благодаря недавним сообщениям, в которых Туркменистан назван в числе стран с самым высоким уровнем вредоносных выбросов метана в мире. В опубликованном в прошлом месяце материале Bloomberg говорится, что «из 50 крупнейших выбросов метана на наземных нефтегазовых объектах, зафиксированных с 2019 года мониторинговой компанией Kayrros SAS, на долю Туркменистана приходится 31».

Туркменистан, естественно, предпочитает свой газ не выбрасывать в атмосферу, а продавать. Этим объясняется активизация дипломатических усилий по реализации проекта трансафганского газопровода ТАПИ.

30 октября министр иностранных дел Рашид Мередов отправился в Кабул с рабочим визитом, целью которого была координация действий по ТАПИ, а также параллельно реализуемому проекту по прокладке высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Правительство талибов отчетливо дает понять, что оно сделает все возможное для реализации этих планов.

«Мы хотим как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, в том числе безопасность», – процитировало афганского вице-премьера Абдула Салама Ханафи Министерство иностранных дел Туркменистана. В том же самом Мередова заверил Мохаммад Якуб, сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара и заместитель так называемого верховного лидера Исламского Эмирата Афганистана. «Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами», – сказал он.

Все, что сейчас требуется для реализации ТАПИ, – это чтобы кто-то оплатил многомиллиардный счет. У Туркменистана нет таких денег, а нынешняя ситуация в Афганистане, мягко говоря, не способствует привлечению частных инвестиций.

Мередов действительно был очень занят. В начале недели он отправился в Иран, что свидетельствует о снижении уровня напряженности в отношениях двух стран. Иранское информационное агентство «Shana» сообщило со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оуджи, что Иран намерен выплатить свои долги за поставленный ранее Туркменистаном газ. Никаких конкретных сумм названо не было, хотя «Shana» процитировало утверждение Оуджи о том, что Иран готов предоставлять Туркменистану инженерно-технические услуги для нефтехимического сектора, а также оборудование для нефтегазовой промышленности, так что, похоже, что в скором времени проблема будет частично решена за счет бартера.

Еще одним результатом визита Мередова стало соглашение об удвоении объема железнодорожных транзитных перевозок между Туркменистаном и Ираном. Кроме того, Тегеран предлагает Ашгабату перспективу участия в трехстороннем соглашении, подписанном в 2016 году между Ираном, Индией и Афганистаном, по развитию порта Чабахар, который расположен на берегу Оманского залива и обеспечивает легкий доступ к Аравийскому морю и Индийскому океану.

Если когда-нибудь туркменские грузовики начнут массово курсировать по Ирану, кто знает, может быть, за рулем одного из них будет сам Бердымухамедов. Президент в очередной раз похвастался своими умениями в эфире государственного телевидения: на этот раз он продемонстрировал свои навыки управления грузовиками, проведя тест-драйв грузовика-рефрижератора, подаренного ему российским производителем автомобилей «Камаз».

Официальным поводом для организованного Бердымухамедовым представления стал ввод в строй 225-километрового участка Ашгабат-Теджен пролегающего с севера на юг автобана Ашгабат-Туркменабат, общая протяженность которого должна составить 640 километров, а стоимость – 2,3 миллиарда долларов.

Эта новость может стать сюрпризом для скептиков. Еще в марте базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что строительство магистрали было приостановлено из-за нехватки средств. По словам издания, рабочие не получали зарплату в течение двух или трех месяцев. Это был плохой знак для первого крупного инфраструктурного проекта, который, как утверждалось, должен был быть реализован от начала до конца без участия иностранных инвесторов. С тех пор, похоже, ситуация с финансами улучшилась. По прогнозам государственных СМИ, строительство магистрали будет полностью завершено к декабрю 2023 года.