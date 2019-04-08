Туркменистан: Бог троицу любит?

Туркменистан не может заработать денег, но отличается умением тратить их впустую. Например, на проект роскошного отеля, который французская промышленная группа Bouygues строит в Ашгабате. (трехмерное изображение взято с сайта turkmenistan.gov.tm).

Алексей Миллер, глава российского государственного газового гиганта «Газпром», становится узнаваемой фигурой в Ашгабате.

Третий раз за полгода Миллер посетил 27 марта столицу Туркменистана, что выглядит как еще одна попытка возобновить поставки туркменского газа в Россию. Была надежда, что поставки могут вновь начаться в январе, но этого не случилось.

Миллер мало о чем рассказал в своем интервью туркменским государственным СМИ, кроме того, к чему «Газпром» готов и всеми силами стремится. Принято считать, что основной предмет спора заключается в цене и сроках действия контракта на поставки: Туркменистан, похоже, рассчитывает на десятилетия, Россия же настроена на короткий срок.

Еще один хорошо известный крупный российский предприниматель, уроженец Туркменистана Игорь Макаров, также прибыл с визитом. Ранее Макаров претендовал на разработку месторождения в Каспийском море под названием «Блок 21» на условиях раздела продукции при помощи своей компании «ИТЕРА» (ITERA), которая была продана государственной «Роснефти». Сейчас он предпринимает еще одну попытку. Новое предприятие Макарова «АРЕТИ» (ARETI) (написанная в обратном порядке «ИТЕРА») и государственная нефтяная компания «Туркменнефть» подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества на новом месторождении – Узынада. В прошлом году концерн «Туркменнефть» провел там геологоразведочные работы.

Будучи членом руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI), Макаров приготовил для Гурбангулы Бердымухамедова заманчивую безделушку. Он поддержал нескрываемую привязанность туркменского президента велосипедному спорту, вероятно, тонко намекая, что Международный союз велосипедистов когда-нибудь постарается найти возможность провести мероприятия в Туркменистане.

Туркменистан не поскупился потратить примерно $5,5 млрд на строительство необходимой инфраструктуры для проведения Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях-2017. Однако все эти объекты с тех пор нечасто использовались по назначению.

Так что заявление, сделанное 29 марта главой Международной федерации самбо, о том, что Ашгабат выбран местом проведения Чемпионата мира по самбо-2020, было воспринято с радостным облегчением.

Наконец, что касается энергетического бизнеса и иностранных высокопоставленных лиц, Ашгабат с коротким визитом посетил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в сопровождении группы бизнесменов, занятых, среди прочего, в нефтегазовой, оборонной, телекоммуникационной и финансовой сферах. Хотя Ди Стефано был оптимистично настроен относительно перспектив, он вместе с тем был не очень деликатен в некоторых своих выражениях, описывая визит в своем посте в Фейсбуке.

«[Туркменистан], безусловно, непростая страна, но с огромным потенциалом, когда подумаешь о том, что это четвертая в мире держава по запасам газа и крупнейший импортер промышленного оборудования», – пишет он.

Туркменистан не может заработать денег, но при этом отличается умением тратить их впустую, поэтому неудивительно, что он приобрел себе дурную репутацию злостного неплательщика.

Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что с 27 марта приостановлена отправка посылок из Туркменистана в Россию из-за накопившейся задолженности с туркменской стороны перед российской почтовой службой.

29 марта базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что около 20 турков, которым туркменские компании не выплатили зарплату, неделей ранее провели пикет перед посольством Туркменистана в Анкаре. Рабочие пригрозили, что будут протестовать и дальше, если вопрос не будет решен.

В самом же Туркменистане людям не хватает не только денег, но и того, что они хотели бы на них купить – а именно, продуктов. В феврале в Дашогузе скончалась женщина, получившая травмы в давке около банкомата, расположенного рядом с местным банком, что стало еще одним напоминанием о хронической нехватке наличных денег в стране. В прошлом году очереди за хлебом появились даже в столице.

В одном из своих недавних репортажей «Хроника Туркменистана» рассказала, что 27 марта в городе Байрамалы в давке около магазина, где десятки людей выстроились в очередь за хлебом, умер пожилой мужчина.

Повседневные трагедии подобного рода не находят освещения в официальных средствах массовой информации. Но при этом Ашгабат сообщает о несчастных случаях со смертельным исходом в соседних странах, таких как Иран, которому он выразил соболезнования по поводу разрушительных ливней, вызвавших смертоносные наводнения в северных районах этой страны.

Однако правительство не выразило сочувствия своим гражданам, пострадавшим от подобных же наводнений непосредственно по эту сторону границы. 1 апреля «Хроника Туркменистана» разместила видеозапись, на которой можно увидеть полностью затопленный город Берекет. Радио «Азатлык» также сообщило, что более десятка домов были разрушены в результате наводнения 28 марта в Тагтабазарском районе Марыйской области, а на следующий день ливневые воды принесли разрушения и в Этрекский район Ахалской области.

Работающее в Нидерландах издание Turkmen.news на прошлой неделе провело тщательное расследование о несметных богатствах, накопленных послом Туркменистана в Соединенных Штатах Мередом Оразовым за годы своей службы в этой должности.

Оразов, второй по длительности срока службы в Вашингтоне посол, оказался непотопляемым. Он остался на своем посту даже после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, при котором сначала работал в качестве министра внешнеэкономических связей. Хотя Оразов был назначен на должность посла только в 2002 году, Turkmen.news утверждает, что первые инвестиции в Соединенные Штаты были сделаны в 1994 году через Oronco Investment & Development Corporation. Не далее как в 2010 году эта компания, предположительно, была вовлечена в подозрительную сделку по продаже и повторной покупке дома, расположенного в Вашингтоне на улице Westover Place NW.

И это только начало вложений Оразова в американскую недвижимость, которая сосредоточена в Вашингтоне и его окрестностях.

Официальная резиденция Оразова и его семьи располагается в районе Spring Valley в Вашингтоне; этот дом был куплен в апреле 2005 года за 1,8 млн долларов. Супруга Оразова, Ирина, владеет квартирой в расположенном неподалеку городке Чеви Чейз, штат Мэриленд. Второй дом в Вашингтоне на Westover Place приобрела дочь Оразова в 2007 году, хотя впоследствии он, очевидно, был сдан в аренду другим туркменским чиновникам. В 2013 году она купила квартиру в городке Маклин, штат Вирджиния.

Семья владеет также имуществом и на западе США, в том числе домом в городе Орем, штат Юта, который был приобретен в 2007 году. Наконец, с 1996 года Орезовы скупали в собственность землю на острове Андерсон в штате Вашингтон, в живописном месте Пьюджет-Саунд.

Издание Turkmen.News оценило стоимость недвижимости более чем в 6 млн. долларов.