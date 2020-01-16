Туркменистан: больше хлопка, меньше воды, еще меньше здравого смысла

Туркменистан, похоже, нашел благодетеля, согласного, образно выражаясь, сыграть роль «Пекода» в поисках белого кита президента Гурбангулы Бердымухамедова, а именно – финансово поддержать газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Бердымухамедов потратил годы на продвижение проекта, не добившись особых результатов в его реализации, но при этом вводя всех в заблуждение обнадеживающими заявлениями о темпах строительства.

9 января государственные СМИ сообщили, что президент подписал указ, разрешающий Государственному банку внешнеэкономической деятельности заключить соглашение с Саудовским фондом развития о получении кредита на финансирование ТАПИ.

Размер займа не раскрывается. И это только последний транш в рамках финансовой помощи от Эр-Рияда. Согласно документам, изученным Eurasianet.org, поддерживаемая Саудовской Аравией Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (ICIEC) взяла на себя обязательство финансировать данный проект на 500 млн долларов.

По словам Мобина Саулата, управляющего директора пакистанской государственной компании Inter State Gas Systems, ICIEC является членом управляемого Саудовской Аравией инвестиционного фонда – Исламского банка развития (ИБР), который предложил финансирование ТАПИ на сумму 1 млрд долларов. Сообщения о якобы имевших место коррупционных деяниях Саулата, поступающие в последнее время, похоже, не отразились на его работе с проектом ТАПИ. 12 января посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов встретился с председателем сената Пакистана Садиком Санджрани, который призвал к продолжению двустороннего сотрудничества и предложил запустить прямые авиарейсы между странами.

Цифра, озвученная Саулатом, возможно, не слишком далека от реальной. В 2017 году ИБР принял решение о предоставлении кредита проекту ТАПИ, при этом сумма в сообщениях варьировалась от 500 млн до 700 млн долларов. В прошлом году ИБР также профинансировал приобретение труб на сумму 219 млн долларов у российского Челябинского трубопрокатного завода (сделка была гарантирована российским Сбербанком).

Но все эти саудовские деньги могут не покрыть расходы на ТАПИ, чья конечная стоимость оценивается примерно в 7,5-10 млрд долларов.

Вопросы безопасности на маршруте ТАПИ – не единственное, что пугает кредиторов. Кумовство и коррупция в Туркменистане также являются сдерживающим фактором. Об очередном показательном случае сообщили вещающие из-за рубежа туркменские СМИ на этой неделе. 6 января Бердымухамедов дал команду построить новый памятник на пересечении двух ашгабатских проспектов – Сапармурата Ниязова и Атамурата Ниязова, названных в честь покойных президента и его отца соответственно. Спустя всего четыре дня государственные СМИ сообщили, что подрядный контракт получила компания Nusaý ýollary. Это та же самая компания, которая, как сообщил в июле прошлого года расположенный в Нидерландах сайт Turkmen.news, контролируется шурином Бердымухамедова Аннаназаром Реджеповым. Но этот памятник – просто «мелочь». Nusaý ýollary ранее была привлечена к реализации переоцененного и сверхдорогого проекта строительства автомагистрали Ашгабат-Туркменабат стоимостью 2,3 млрд долларов.

Впрочем, коррупция не всегда имеет такие огромные масштабы.

8 января Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) сообщило, что родители в Марыйском велаяте (области) были вынуждены давать взятки в размере не менее 400 манатов (около 114 долларов по официальному курсу), чтобы их детей приняли в детский сад. Некоторым пришлось раскошелиться в пять раз больше.

Бердымухамедов дал зеленый свет присоединению Туркменистана к ряду международных конвенций. Наиболее важной из них является Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, которая особенно актуальна в свете продолжающихся разбирательств Ашгабата с компаниями из Беларуси, Германии, Турции и России.

Новый год начался с негативных новостей о людях, которым не удалось покинуть страну. Turkmen.news сообщил, что 10 января более 30 граждан не пустили на рейс авиакомпании Turkish Airlines из Ашгабата в Стамбул. Сотрудники пограничной службы не предоставили никаких разъяснений, чем вызвана эта мера.

Между тем желающие улететь в Абу-Даби и Дубай столкнулись с последствиями недавних геополитических событий. «Туркменские авиалинии» объявили о приостановке полетов через воздушное пространство Ирана до конца января из-за проблем с безопасностью, вызванных обострившимся противостоянием между Тегераном и Вашингтоном. Однако FlyDubai, похоже, меньше обеспокоен сложившейся ситуацией и продолжает обслуживать маршрут.

Это несколько неловкий момент для ирано-туркменских отношений, которые, судя по всему, начали налаживаться после периода охлаждения, вызванного разногласиями по поводу платы за природный газ. Новый посол Тегерана в Ашгабате Голам Аббас Арбаб Халес на этой неделе вручил свои верительные грамоты Бердымухамедову, на фоне рассуждений о региональной солидарности. Напомнив читателям о 25-й годовщине провозглашения нейтралитета Туркменистана в репортаже об этой встрече, государственное информационное агентство направило четкий посыл о том, что (по крайней мере, официально) Соединенным Штатам не стоит рассчитывать на поддержку Ашгабата в вопросе оказания давления на Иран.

Но вернемся ненадолго к «Туркменским авиалиниям»: Turkmen.news сообщил о полученном редакцией письме отчаяния от сотрудников компании, обеспокоенных тем, что они могут остаться без крыши над головой, поскольку правительство грозится снести общежитие, в котором они живут, многие – со своими семьями. Они жалуются, что власти оказывают давление на приблизительно 47 семей – их принуждают освободить помещения, отключая им электричество, воду и отопление. При этом новые жилища им не предоставляют. Пассажирам авиакомпании «Туркменские авиалинии», возможно, стоит учесть тот фактор, что пилоты, бортпроводники или технические специалисты, ответственные за обеспечение безопасности, тратят солидную часть своей умственной энергии на размышления о том, как решить насущный квартирный вопрос.

Несмотря на то что Туркменистан – страна пустынь, здесь пока особо не экономили воду, о чем свидетельствует огромное количество фонтанов в таких местах, как Ашгабат и каспийский курорт Аваза. В этой связи особо примечательно то, что президент утвердил указ о нормировании объема используемой воды в 2020 году.

Но на этой фоне трудно понять, как новая «водная» политика согласуется с параллельным распоряжением по увеличению в этом году урожая требующей большого количества воды сельхозкультуры – хлопка – до 1,25 млн тонн (на 190 тыс. тонн больше, чем в 2019-м), по данным московского информационного агентства Regnum.