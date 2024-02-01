Туркменистан: Большой брат подслушивает

Длинные очереди у магазинов в Туркменистане – то место, где гарантированно можно встретить людей, жалующихся на качество жизни.

Поэтому именно там спецслужбы ведут в последнее время охоту на недовольных граждан, сообщило 29 января Радио «Азатлык».

«Азатлык» рассказывает об одном из недавних случаев, когда мужчина пожаловался стоящим в очереди у аптеки согражданам на плохие условия жизни и на то, что его зарплаты едва хватает на оплату лекарств.

«Он также сказал, что правительство не интересуется проблемами и условиями жизни народа», – рассказал изданию свидетель инцидента.

В этот момент стоявший в очереди стукач донес на него в полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия и затолкала жалобщика в свой фургон.

«Но сразу они не уехали, после того, как мужчину затолкали в автозак, его ещё некоторое время избивали внутри машины, чтобы остальные это видели», – рассказал источник «Азатлыка».

Согласно вещателю, несколько жителей Ашгабата сообщили ему, что разгуливающие в штатском сотрудники спецслужб или их осведомители стали обычным явлением. Затаившись на автобусных остановках, в аптеках и государственных магазинах, они подслушивают разговоры людей.

Добиваться справедливости в таких условиях бесполезно.

Иллюстрацией к сказанному может стать история 34-летнего Алламурата Худайрамова, который скончался в тюрьме в конце прошлого года. Подробности сообщило базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news. 27 ноября Худайрамов был задержан по подозрению в торговле запрещенным в Туркменистане трамадолом, и помещен в полицейский изолятор города Мары. Через три дня его родственникам позвонили и сказали, чтобы они забрали его тело.

На видеозаписях, снятых, по всей видимости, родственниками Худайрамова, видны сильные кровоподтеки по всему телу, что свидетельствует о том, что его, скорее всего, избивали. Его семья подала жалобу в Генеральную прокуратуру, которая в начале этого месяца ответила на нее отказом в возбуждении уголовного дела, приведя нелепую причину.

В полученном Turkmen.news письме от 9 января заместитель генерального прокурора Рахим Атаев предположил, что Худайрамов мог нанести сам себе смертельные побои, находясь под воздействием трамадола.

Редакция Turkmen.news скептически отнеслась к заключению прокуратуры.

«Невозможно нанести [себе] увечья подобного рода на стопах, на бедрах с задней стороны, на спине и на ягодицах. На теле умершего видны следы от паяльника, наручников и от ударов дубинкой», – утверждает издание.

А вот в случае наказания тех, кто, скорее всего, его заслуживает, последствия могут быть незначительными.

Как сообщило 24 января Turkmen.news, бывший глава госконцерна «Туркменхимия» Ниязлы Ниязлыев в начале месяца был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Суть обвинения заключается в том, что с его ведома компания сбывала производимый на заводе карбамид его сообщнику по ценам ниже рыночных, а затем этот товар перепродавался за границу с большой наценкой.

Кто же был этим сообщником? Не кто иной, как Хаджимырат Реджепов, двоюродный брат президента Сердара Бердымухамедова, пишет Turkmen.news.

Реджепов по крайней мере зарекомендовал себя как верный соратник. По имеющимся сообщениям, он оплатил назначенный Ниязлыеву судом штраф в размере 500 тысяч долларов и уговорил тюремную службу обеспечить его товарищу комфортные условия содержания в тюрьме. Реджепов также пообещал добиться скорейшего освобождения Ниязлыева по одной из очередных амнистий президента.

29 января в Брюсселе заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Батыр Аннаев изложил позицию своей страны на Форуме инвесторов по устойчивому развитию транспортных сообщений между Европой и Центральной Азией.

Одним из главных выводов его выступления стало то, что Туркменистан инвестирует около 6 миллиардов долларов в развитие своей железнодорожной сети. По его словам, это позволило модернизировать более 5 тысяч километров железнодорожных путей. В целом в период с 2015 по 2021 год на транспорт и связь было потрачено около 14 миллиардов долларов, сообщил Аннаев на форуме.

Затем Аннаев предложил крупным логистическим компаниям из стран Евросоюза развивать транспортные маршруты и трансграничные транспортно-логистические центры. Особенно перспективным он назвал Туркменбашинский порт.

Туркменские чиновники молчаливо признают, что им недостает знаний, и отчасти именно это стало причиной того, что прошедший дорогостоящую модернизацию порт не функционирует должным образом.

«Мы заинтересованы в обмене опытом [использования] инфраструктуры управления транспортом, внедрения цифровых технологий для управления транспортными потоками», – сказал Аннаев.

Первое, что сделал новоназначенный посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок, когда приступил к своим обязанностям, дал большое интервью местным журналистам. После приветственной речи он в общих чертах обрисовал состояние экономических отношений между Анкарой и Ашгабатом. Подробную информацию о прошедшей 25 января встрече с представителями прессы предоставило базирующееся в Ашгабате издание News Central Asia.

«За последние четыре года текущий объем торговли между Туркменистаном и Турцией вырос в три раза и достиг 2,1 миллиарда долларов в 2022 году, – сказал Демирок. – При нынешнем позитивном курсе наших торговых отношений … мы с легкостью сможем достичь поставленной общей цели в 5 миллиардов долларов».

Для сравнения: объем товарооборота между Россией и Туркменистаном в 2022 году составил около 1,6 миллиарда долларов. Тем временем, по имеющимся оценкам, в 2023 году товарооборот между Туркменистаном и Турцией достиг отметки в 2,7 миллиарда долларов, а это внушительный скачок по сравнению с прошлым годом.

Турецкие инвесторы всегда проявляли интерес к широкому спектру отраслей, включая энергетику, транспорт, розничную торговлю, частное образование, строительство, отдых, производство и здравоохранение. Как рассказал Демирок журналистам, с 1991 года турецкие компании реализовали в Туркменистане около 1080 проектов общей стоимостью 50 миллиардов долларов.

В середине прошлого года стало известно, что вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса Батыр Аманов оказался втянут в грязные внутриэлитные «разборки». То, что ему так долго удается удерживаться на высоких постах, вероятно, можно объяснить его родственными связями с правящей семьей.

Однако именно он сообщил несколько позитивных новостей на состоявшемся 26 января заседании Кабинета министров. Он сказал президенту Бердымухамедову, что Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску дизельного топлива Hydro Plus, которое, по его словам, может использоваться в реактивных самолетах в условиях экстремально низких температур. Еще одна новинка – моторное масло для мощных дизельных двигателей, работающих при высоких температурах.