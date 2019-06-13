Туркменистан: борцы с продовольствием

Трудно представить, что Туркменистан может еще в большей степени стать врагом самому себе, но как раз об этом свидетельствуют последние данные.

Как сообщило 6 июня государственное информационное агентство, объем экспорта за первые пять месяцев 2019 года вырос на 14 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как импорт сократился на 20 процентов.

Работающее в Нидерландах издание Turkmen.news в прошлом месяце подробно рассказало, каким образом были достигнуты подобные результаты. Регулирование со стороны властей поставок продуктов из-за рубежа и строгий контроль за ценами приводят к дефициту в магазинах.

Создание препятствий на пути продовольственных товаров в страну – это часть намеренной, вызывающей некоторое недоумение более общей экономической политики. В марте, о чем также напомнило издание Turkmen.news, заместитель премьер-министра Чары Гылыджов говорил о «совершенствовании правил торговли», с тем чтобы улучшить снабжение страны продовольственными товарами. В противоположность тому, что можно было бы предположить при беглом взгляде на сделанное заявление, это вовсе не означает, что правительство хочет, чтобы туркменские граждане могли приобретать больше товаров прямо сейчас. Наоборот, цель состоит в том, чтобы Туркменистан в конечном счете вырастил как можно больше собственных продуктов. Таким образом, Гылыджов с одобрением рассказывал о том, как – в соответствии с государственной программой по импортозамещению – идет по плану масштабное строительство теплиц.

Последствия подобной политики таковы, что предметы роскоши – вроде бананов –практически невозможно найти в магазинах. Ведь в конце концов Туркменистан с прошлого года принялся выращивать собственные бананы, так зачем же их еще и импортировать?

Впрочем, за более обычными продуктами тоже надо стоять в очередях. Сахар продается в государственных магазинах по одному килограмму в руки и заканчивается уже в начале дня. Само собой разумеется, нехватка товаров приводит к потасовкам между отчаявшимися покупателями, как сообщает туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», Радио «Азатлык». По данным Радио «Азатлык», дефицит в немалой степени объясняется спекулятивной деятельностью перекупщиков, которые, очевидно, скупают запасы таких товаров, как сахар, а затем продают их, дабы получить прибыль. Советская практика установления цен не только способствует процветанию подобного рода спекуляции, но и откровенно противоречит заявлениям президента Гурбангулы Бердымухамедова о стремлении развивать в Туркменистане полноценную рыночную экономику.

И все же президент считает недостаточными усилия, предпринимаемые министром торговли Амандурды Ишанов. 6 июня Бердымухамедов официально выразил недовольство Ишановым, который был назначен на свой пост меньше года назад, за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки»

И это несмотря на то, что Ишанову, похоже, удалось достичь некоторых успехов, каким-то образом добившись того, чтобы Туркменистан впервые смог продемонстрировать свои товары на международной текстильной выставке Home Textiles Sourcing Expo, которая откроется в Нью-Йорке 22 июля. Трехдневное мероприятие станет своего рода презентацией товаров, доступных на рынке, для розничных торговцев, производителей и поставщиков, работающих с тканями и материалами для дома. Как утверждает провластный сайт Orient, продажи туркменского текстиля растут: экспорт готовой продукции с января по март увеличился до 68,6 процентов, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Однако никаких цифр относительно фактической стоимости в долларах в материале не приводится.

Что не вполне понятно, так это каким образом Туркменистан доставит свой текстиль в Соединенные Штаты. Начиная с мая прошлого года весь туркменский хлопок, а также продукция, частично или полностью произведенная с использованием туркменского хлопка, подпадает под запрет Таможенно-пограничной службы США.

Туркменских чиновников никак нельзя упрекнуть в отсутствии дерзости. 8 июня парламент одобрил проект закона о товарных знаках. Из репортажей государственных СМИ не вполне ясно, чем новый законопроект отличается от существующего законодательства, якобы защищающего интеллектуальную собственность. Как бы то ни было, ни новое законодательство, ни старое, похоже, не способны остановить стремительный рост ассортимента отечественных товаров, упаковка которых являет собой беззастенчивую имитацию западных аналогов. Посмотрите, например, на сходство упаковки стирального порошка Güneş, который, как сообщил на этой неделе правительственный сайт, был запущен в производство в Ахалской области, и брендом Tide компании Procter & Gamble.

Всегда рвущийся продемонстрировать активную деятельность и прогресс, Бердымухамедов на этой неделе обнародовал планы о закладке новых жилых комплексов в Лебапской, Марыйской и Дашогузской областях; церемонии состоятся позднее в этом месяце. Жилые дома вместят, как сообщается, более 3500 семей.

Информационное агентство Франс Пресс (AFP) сообщало в апреле, как Бердымухамедов участвовал в церемонии закладки целого нового города на 70 000 человек, который предполагается построить недалеко от туркменской столицы, Ашгабата.

«Через три-четыре года здесь будет сверкающий город, созданный для счастья каждой семьи и каждого человека. Все это – для нашего любимого народа», – процитировало агентство слова Бердымухамедова.

В новостях не говорится, кто получил контракты на осуществление проектов в Лебапской, Марыйской и Дашогузской областях, но, вероятно, можно смело предположить, что это будут организации, связанные с Союзом промышленников и предпринимателей. Эта полугосударственная мегаструктура призвана стать тем самым двигателем, который превратит Туркменистан в лидера по строительству и производству, наподобие Турции. Однако трудно избавиться от давно существующих подозрений, что это в большей степени инструмент для обогащения предпринимателей (за неимением более подходящего термина), близких к правящей семье.

В Туркменистане подходит к концу весенний призыв на военную службу, который длился три месяца. Служба в национальной армии – это двухлетний кошмар, от которого большинство здравомыслящих туркменских граждан предпочитают бежать как от чумы.

Радио «Азатлык», со ссылкой на жителей Ашгабата, сообщило, что некоторых учеников средних школ призывают на срочную службу еще до окончания школы, с тем чтобы соблюсти квоту по военному призыву. Поспешность, с которой офицеры пытаются довести количество призывников до нужной численности, свидетельствует о степени паники в связи с состоянием национальной безопасности. В феврале Радио «Азатлык» рассказывало, что медиков, проводивших медицинский осмотр будущих новобранцев, заставляли признавать годными к военной службе даже тех молодых людей, кто должен был получить освобождение по состоянию здоровья.

Правительство редко само пресекает такого рода репортажи. Вместо властей, эту работу выполняют такие издания, как Gundogar News (не путать с оппозиционным сайтом Gundogar.org). В материале, опубликованном на этом сайте, подробно разбиралось, могут ли молодые люди, обучающиеся в вузах за рубежом, получить отсрочку от военной службы. Если объяснять кратко, то студенты зарубежных вузов могут получить отсрочку, но они обязаны предоставить документы, подтверждающие факт обучения. Gundogar News не критикует в открытую истории, подобные той, что была опубликована в мае, где рассказывалось о молодом человеке, приехавшем домой на каникулы только для того, чтобы сразу попасть в руки сотрудников военкомата. Тем самым статья в Gundogar News подразумевает, что эти люди, по всей видимости, могут винить только себя в том, что не преодолели все препятствия.

Еще одним пунктом в списке того, что не одобряется властями, являются татуировки. Провластным изданиям, таким как упомянутый выше Gundogar News или Arzuw, было предписано выступить с предостережением, что эта мода может привести к гепатиту и что она в любом случае несовместима с исламом.

Подобная забота о здоровье выглядит откровенно неубедительно. Репортаж о попытках туркменского государства решить проблему с ВИЧ/СПИД, опубликованный московским изданием Ferghana News, ставит под сомнения серьезность этой кампании. Начиная с 2011 года Ашгабат сообщил всего о двух случаях заражения ВИЧ и по-прежнему не предоставляет никаких данных Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). Утверждения, прозвучавшие в 2005 году, что в Туркменистане был введен неофициальный запрет на диагностирование этого заболевания, как и прежде, похоже, заслуживают доверия.