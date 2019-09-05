Туркменистан бросил пить газировку

На носу сезон сбора хлопка – и приоритет отдается «белому золоту», в ущерб зерну.

В четырех из пяти областей Туркменистана сбор начнется 11 сентября. Неделей позже – в Дашогузской области. Задача – собрать около миллиона тонн хлопка на территории в 5 500 квадратных километров.

Поскольку вся земля в Туркменистане принадлежит государству, все ужасы, связанные с этими работами, включая принудительный труд, детский труд и произвольный отбор земель у фермеров-арендаторов, которые не смогли выполнить план, вне сомнения можно записать на счет чиновников.

Крупные международные бренды, такие как Levi's, Nike, Gap, Adidas, Burberry и розничный гигант Amazon, обязались не покупать туркменский хлопок до тех пор, пока не будет отменен принудительный труд. США в 2018 году запретили ввоз хлопка и хлопковых изделий из Туркменистана. Но у Ашгабата, очевидно, достаточно альтернативных покупателей, готовых закрывать глаза на нарушения прав человека. Организация Anti-Slavery International в своем недавнем отчете сообщила, что зачастую инициативы по борьбе с рабством удается легко обходить с помощью турецких компаний путем наклеивания на продукцию ярлыков «Сделано в Турции».

План должен быть не просто выполнен, а выполнен должным образом. Базирующийся в Вене новостной сайт «Хроника Туркменистана» сообщил, что министр сельского хозяйства и окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыев поручил региональным чиновникам проследить, чтобы Ахалская область, которой руководит сын президента Сердар Бердымухамедов, первой справилась с возложенной задачей.

Чтобы добиться более впечатляющих показателей урожая, президент в начале августа подписал указ об уменьшении площади земель, отводимых под зерно, и расширении территории для посева хлопка. Государственное информационное агентство обосновало это решение тем, что «продовольственная безопасность в стране достигнута». Таким образом, площадь земель, засеянных пшеницей, сократилась до 6900 квадратных километров с 7600 квадратных километров в прошлом году.

У жителей таких городов, как Туркменабад (столица Лебапской области), эта новость может вызвать тревогу. В начале сентября новостной сайт Turkmen.news, чья редакция находится в Амстердаме, сообщил, что мука местного производства исчезла из магазинов, что вызвало двукратный рост цен на хлеб. Цены в государственных магазинах не поднялись, но при таком высоком спросе возник дефицит. Ходили слухи, что нехватка муки вызвана гуманитарными поставками в соседний Афганистан. В следующем году, возможно, будут другие предположения.

Сложности возникают даже с такими маленькими радостями жизни, как газировка. В 2017 году местный производитель напитков Coca-Cola оказался в глубоком кризисе из-за дефицита сырья и отсутствия доступа к иностранной валюте. В результате возникла ниша для «челноков», импортирующих сладкие напитки, а также детское питание, куриное мясо, яйца, пуховые подушки, носки и моющие средства из соседнего Ирана. Однако 2 сентября «Хроника» сообщила, что таможенники начали изымать такие товары. «Когда-то в нашем районе были басмачи (разбойники), которые собирали бакшиш (деньги) с караванов или просто грабили их. Теперь эту функцию выполняют туркменские таможенники», – сказал «Хронике» один из недовольных торговцев.

Никаких объяснений подобным действиям челноки так и не получили, хотя предполагается, что чиновникам предписано ограничивать конкуренцию местным производителям, принадлежащим членам правящей семьи или людям из ее окружения.

Этот неофициальный импортный «рэкет», по всей видимости, даже привел к межведомственным склокам. Когда сотрудники таможни Лебапской области конфисковали четыре контейнера со школьными принадлежностями (эта категория товаров, согласно недавнему указу президента, подлежит приобретению исключительно внутри страны), это привлекло внимание влиятельного министерства национальной безопасности (МНБ), правопреемника КГБ. «Хроника», ссылаясь на недовольную службу пограничного контроля, сообщила, что компании, контролируемые МНБ, получают прибыль от контрабанды.

Между тем Туркменистан в последнее время развил бурную для такой изолированной страны дипломатическую деятельность.

Рабочая группа узбекско-туркменской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ собралась на прошлой неделе в узбекском городе Ургенч для обсуждения новых технических данных, которые, как ожидается, раз и навсегда положат конец территориальным разногласиям. Инициатива по окончательному урегулированию исторических пограничных споров активизировалась после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, который, одержав победу на президентских выборах в 2016 году, стремится кардинально улучшить региональные связи.

30 августа государственное информационное агентство TDH отметило, что Туркменистан открывает консульство в Дубае с целью укрепления сотрудничества с богатыми нефтью и деньгами Объединенными Арабскими Эмиратами.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его туркменский коллега Рашид Мередов обсудили по телефону подготовку к саммиту глав правительств координируемого Москвой Содружества Независимых Государств, который состоится в Ашгабате 11 октября. Эти события происходят на фоне потепления российско-туркменских отношений.

В последние годы Туркменистан контактировал с Россией через субъекты РФ – Астраханскую область, расположенную на северном берегу Каспийского моря, а также Татарстан, у которого с Туркменистаном общее тюркское наследие. Передавая дипломатические задачи своим регионам (вероятно, придерживаясь политики СССР, который поддерживал отношения со многими развивающимися странами через Ташкент), Москва достигла некоторых успехов в установлении дружеских отношений. 2 сентября в астраханском селе Фунтово открылась единственная в России туркменская школа, предназначенная для местной туркменской общины численность около 2300 человек.

Гораздо меньше повезло родителям, желающим отдать своих детей в русские школы в Ашгабате. По данным «Хроники», чтобы попасть в эти школы, нужно дать взятку в размере более 1000 долларов. Знание русского языка на хорошем уровне необходимо всем, кто планирует впоследствии поступить в российские или даже белорусские университеты. (Впрочем, возможно, это не лучшая идея, учитывая, что, по информации «Хроники», туркменским студентам, которые учатся в белорусских университетах и вернулись домой на каникулы, больше не разрешают покинуть страну).

Игорь Марков. (Фото: Государственные СМИ)

На прошлой неделе произошло, возможно, самое поразительное взаимодействие с внешним миром – президент Гурбангулы Бердымухамедов, который, как известно, не любит чужаков, согласился назначить российского бизнесмена (и уроженца Ашгабата) Игоря Макарова консультантом своего главного энергетического советника Ягшигельды Какаева. У Макарова солидный опыт работы в Туркменистане. Он сколотил здесь состояние с середины 1990-х годов, когда его компания «Итера» добилась монополии на поставки туркменского газа другим странам бывшего СССР. Известно, что «Итера» добилась этой преференции, заключив в 1994 году соглашение о поставках в Туркменистан сахара, в период, когда государственная казна была пустой и страна испытывала трудности с обеспечением населения даже товаров первой необходимости.

Макаров, бывший чемпион по велоспорту, что, к слову, весьма импонирует Бердымухамедову, – несомненно, яркая фигура, обладающая способностью появляться именно тогда, когда Туркменистан находится в особенно трудном положении. Учитывая близость Макарова к российской полугосударственной компании «Газпром», его назначение, вероятно, вызовет ликование в Москве.