Несмотря на показное дружелюбие, царившее во время состоявшегося на прошлой неделе визита в Туркменистан высокопоставленной делегации управляемого талибами Афганистана, избежать острых вопросов не удалось.

Как говорится в заявлении МИД Туркменистана, опубликованном в Ашгабате 7 марта, в ходе двусторонней встречи обсуждалась необходимость углубления сотрудничества в области управления водными ресурсами.

«Туркменская сторона отметила, что рациональное использование водных ресурсов в регионе должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, регламентирующих режим водопользования на трансграничных реках, водотоках и пограничных озерах», – говорится в сообщении ведомства.

Не упомянув напрямую в заявлении название проекта, министерство явно намекало на ведущиеся в Афганистане работы по строительству канала Кош-Тепа, который, по оценкам некоторых экспертов, вскоре может начать забирать до 20 процентов всего стока Амударьи.

Соседи Афганистана на севере с опаской отнеслись к инициативе, ограничившись враждебной риторикой. В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на региональной конференции, сказал, что канал грозит «кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии». Затем он предложил привлечь представителей нового афганского режима к региональным переговорам о совместном использовании водных ресурсов.

В своем заявлении Туркменистан пошел чуть дальше, убедительно обосновав необходимость расширения технического сотрудничества. Документ рекомендует применять «научно-обоснованный подход к забору воды из трансграничных рек», привлекать «высококвалифицированный персонал», способный должным образом управлять каналом (название которого в заявлении не указывается), и уважать интересы всех соседствующих прибрежных государств.

«Встреча с афганской делегацией прошла в дружественной и конструктивной атмосфере», – дипломатично подытожили в туркменском МИДе, чтобы никто не заподозрил их в желании создать напряженность подобными откровенными заявлениями.

Тем не менее проявленное радушие практически не сказалось на скорости работы по строительству канала. 21 февраля афганское издание TOLONews сообщило, что началась вторая фаза проекта. По данным TOLONews, в ходе первой фазы проекта было прорыто 198 километров канала, а в течение последующих 12 месяцев будет построен участок длиной 177 километров.

Интерес вызывает тот факт, что, по словам заместителя главы Афганской палаты сельского хозяйства и животноводства Мирвайса Хаджи Зады, по завершении строительства Кош-Тепы Афганистан сможет самостоятельно обеспечивать себя пшеницей.

Похоже, это не больше, чем желание пустить пыль в глаза, но, озвучивая свои амбициозные планы, Кабул рискует вызвать некоторое замешательство в таких странах, как Казахстан, который настаивает на строительстве зернового терминала на восточной границе Туркменистана, предназначенного облегчить экспорт в Афганистан.

Вопрос об этом объекте действительно поднимался во время афгано-туркменских консультаций в начале этого месяца. Базирующееся в Ашгабате издание NewsCentralAsia со ссылкой на туркменских чиновников сообщило, что построенный на туркмено-афганской границе зерновой эливатор сможет вместить 100 тысяч тонн зерна.

Хотя туркменские чиновники не стали уточнять, что они подразумевают под фразой «научно-обоснованный подход к забору воды из трансграничных рек», NewsCentralAsia, издание, которое достоверно и своевременно предоставляет информацию обо всех решениях туркменских властей, досконально объяснило, что это может означать. Сайт сослался на некие сообщения СМИ об отсутствии планов по облицовке канала Кош-Тепа, что, предупредил он, может представлять опасность как для окружающей среды, так и для самой конструкции канала.

К счастью, как отмечает NewsCentralAsia, «Туркменистан располагает мощностями по производству и использованию облицовочных материалов каналов».

Было бы справедливо, если бы афганцы покупали товары туркменского производства, учитывая, какое количество товаров приобретает у них Туркменистан. Как сообщило TOLONews 7 марта, национальный лидер (и экс-президент) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заказал 100 тысяч кубометров белого мрамора из Афганистана. Пока нет никаких подробностей о том, для чего понадобился ему этот мрамор, но можно предположить, что он будет использован для облицовки зданий в любимом проекте Бердымухамедова – новопостроенном городе Аркадаг.

Официальные лица в Турции пытаются поддерживать ажиотаж вокруг меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества в газовом секторе, подписанного с Туркменистаном 1 марта, который они преподносят как некую начальную договоренность о поставках газа. Выступая на конференции 7 марта, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар поделился своим видением того, как отправлять туркменский газ на запад.

«У нас есть три альтернативных варианта поставок туркменского газа, включая поставки через Иран на основе свопового соглашения, а также через Иран и Азербайджан опять же на основе свопового соглашения. Третий, более надежный способ – строительство транскаспийского газопровода. В настоящий момент на повестке дня все три варианта», – цитирует Байрактара Daily Sabah.

Эти обсуждения разворачиваются на фоне активизации усилий Анкары по укреплению своего присутствия в Центральной Азии посредством продвижения Организации тюркских государств (ОТГ). 11 марта в Ашгабате состоялось открытие 15-го заседания Совета старейшин ОТГ – событие, которое бы никто и не заметил, если бы не тот факт, что Туркменистан представляет Бердымухамедов, который де-факто является сопрезидентом страны вместе со своим сыном Сердаром.

Туркменистан участвует в работе ОТГ только в качестве наблюдателя, но есть большая вероятность, что в конце этого года он станет полноправным членом – знаменательное событие для страны, которая обычно избегает полноценного участия в таких откровенно политических многосторонних форматах.

Из других новостей, касающихся взаимодействия с многосторонними международными организациями: 5 марта президент Бердымухамедов (младший) встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид.

Несмотря на то, что вопросы соблюдения прав человека являются одним из центральных компонентов мандата ОБСЕ, похоже, что они не получили широкого освещения. В преддверии визита Шмид ее офис сообщил, что переговоры в Ашгабате будут «сосредоточены на последствиях изменения климата для безопасности и стабильности», а также на проблемах управления трансграничными водными ресурсами, энергетической безопасности, устойчивой связи и снижении риска бедствий.

Судя по сообщению туркменских государственных СМИ, посвященному встрече Бердымухамедова и Шмид, они строго придерживались этого сценария. Обращения международных правозащитных групп к Шмид с просьбой выразить «сильную озабоченность» по поводу несоблюдения Туркменистаном прав своих граждан, включая свободу слова, свободу передвижения и право не подвергаться насильственным исчезновениям, похоже, не были услышаны.