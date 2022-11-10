Туркменистан: Вашингтон заигрывает

Туркменистан достаточно прочно связан с Россией, по крайней мере, экономическими узами. Но это необязательно должно быть так.

Именно это пытался донести помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу во время визита в Ашгабат 6 ноября. Туркменистан стал первой страной в шестидневном турне по Центральной Азии, в ходе которого Лу также посетил Узбекистан и Казахстан.

Как сказано в пресс-релизе Госдепартамента, в котором между строк читаются намеки на Москву, Лу совершил поездку с тем, чтобы «подтвердить приверженность Соединенных Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности каждой из этих стран». Согласно пресс-релизу, помощник секретаря, помимо прочего, планировал презентовать так называемую Инициативу экономической устойчивости в Центральной Азии, в рамках которой Вашингтон выделяет финансирование в размере 25 миллионов долларов.

По иронии судьбы, одни из самых подробных репортажей о выступлении американского дипломата в Ашгабате были опубликованы в российских государственных СМИ.

Пожалуй, самым примечательным высказыванием Лу, как сообщает информационное агентство ТАСС, было то, что Вашингтон готов сотрудничать с Туркменистаном, чтобы помочь ему получить как можно больше выгод от санкций против России. В качестве успешного примера Лу указал на Казахстан, рассказав о том, как местные дочерние отделения российских банков Альфа-Банка и Сбербанка были приобретены казахстанскими бизнесменами.

Риски для экономики Туркменистана в случае, если он решится переориентироваться, невелики, сказал он на брифинге для журналистов 6 ноября.

Во время состоявшейся 7 ноября встречи Лу с президентом Сердаром Бердымухамедовым он занял более осторожную позицию. По крайней мере, так пишут туркменские государственные СМИ. На сайте правительства говорится, что во время переговоров «отмечалось» (без уточнения, кто именно отмечал), что достижение устойчивого развития и благополучия зависит от сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Наблюдается заметно возросшая динамика развития двустороннего американо-туркменского диалога.

К примеру, в сентябре командующий Национальной гвардией штата Монтана генерал-майор Джон П. Хронек посетил Ашгабат для переговоров о возобновлении сотрудничества в рамках программы государственного партнерства Национальной гвардии. Последний раз эта программа реализовывалась в период с 1996 по 2011 год, и с тех пор она не возобновлялась.

В начале октября группа руководителей американских компаний и посланник Вашингтона в Ашгабате провели очередное заседание Делового совета «Туркменистан-США» в формате видеоконференции с участием ряда высокопоставленных туркменских чиновников. Среди представленных компаний было много известных названий. Цель встречи – возобновить прерванные из-за пандемии переговоры.

«Глобальные ограничения на передвижение людей, вызванные пандемией COVID-19, привели к замедлению делового сотрудничества между США и Туркменистаном. Но сейчас, когда пандемия, похоже, уже не представляет большую опасность, планируется организовать в этом году приезд руководителей американских компаний в Туркменистан», – сказал позднее в том же месяце исполнительный директор Делового совета Туркменистан-США Эрик Стюарт.

В ходе визита Лу было объявлено еще об одном прорыве: программа обмена FLEX для старшеклассников вновь станет доступной для туркменской молодежи с 2023-24 учебного года. Возобновление программы после двухлетнего перерыва, вызванного COVID-19, потребовало одобрения туркменских властей, которые в последнее время как никогда негативно относится к тем, кто покидает страну, включая молодых людей.

В ходе визита Лу не мог не затронуть вопрос о проекте строительства Транскаспийского газопровода. Настал момент сделать его реальностью, учитывая нынешние высокие цены на природный газ, сказал он журналистам. Вашингтон сделает все возможное, чтобы помочь продвижению проекта, сказал Лу в своем выступлении, переведенном на русский язык московскими изданиями.

«США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в Соединенных Штатах», – цитирует его слова информационное агентство «Прайм».

Что касается многосторонних структур, то нынешней мечтой Бердымухамедова является скорейшее вступление его страны во Всемирную торговую организацию. Туркменистан официально подал заявку на вступление в ВТО в ноябре 2021 года и получил статус заявителя в феврале. Учитывая, что туркменская экономика почти до смешного закрыта от внешнего мира, сложно представить, что этот процесс куда-нибудь приведет в ближайшее время, но Ашгабат может захотеть попросить помощи у США в этом вопросе.

Но это не произойдет быстро. Отец Бердымухамедова Гурбангулы, экс-президент и фактически нынешний сопрезидент (хотя формально только председатель Сената), на прошлой неделе побывал в России, чтобы засвидетельствовать свою огромную любовь ко всему русскому.

Выступая 3 ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным, Бердымухамедов-старший разглагольствовал о стратегическом партнерстве двух стран.

«С каждым годом оно становится все крепче и шире, и неустанно продолжает развиваться», – сказал он.

Желая продемонстрировать свою осведомлённость о визите Лу, Путин высказал Бердымухамедову-старшему надежду на то, что «политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами». Что фактически означает: не позволяйте своему сыну вынашивать смешные идеи.

Бесчисленное количество туркменских подростков могут мечтать о поездках по обмену FLEX, но российское и русскоязычное образование гораздо доступнее. В ходе своего визита в Москву Бердымухамедов-старший объявил, что в 2023 году в Туркменистане будет заложен первый камень в основание туркмено-росийского университета.

Сложно представить, что в Ашгабате появится ВУЗ американского образца по типу АУЦА в Кыргызстане, пока у власти находится нынешний режим. Свобода мысли и слова не по нраву Бердымухамедову. Реализуемая ими политика в отношении интернета – наглядное тому подтверждение.

В сентябре государственные СМИ сообщили, что власти готовы приступить к изучению вопроса о создании автономной национальной цифровой сети. В новостях не сообщалось, что это может быть за сеть, но есть подозрение, что власти стремятся изолировать киберпространство страны от остального мира, подобно тому, как это с большим успехом делает Китай.

Базирующемуся в Амстердаме изданию Turkmen.news, которое следит за развитием событий, удалось заполучить документ, содержащий дорожную карту государства по обеспечению кибербезопасности. Самое тревожное, хотя и неудивительное, что комиссию по кибербезопасности, которой поручено контролировать реализацию этой инициативы, возглавляет министр национальной безопасности, по сути, глава нынешнего КГБ.

Чем чреват подобный подход, очевидно. Как сообщает Turkmen.news со ссылкой на свои источники, если в сентябре туркменские регулирующие органы в области телекоммуникаций заблокировали 1,2 миллиарда IP-адресов, что составляет примерно треть от всего существующего количества, то к октябрю эта цифра удвоилась до 2,5 миллиардов.