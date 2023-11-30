Туркменистан: вернуть отправителю

ООН в Туркменистане предпочитает не заниматься вопросами, которые могут привести к конфликтной ситуации. (Фото: Министерство иностранных дел Туркменистана)

Представительство Организации Объединенных Наций в Туркменистане хочет жить спокойно.

Поэтому, граждане, обращающиеся в ведомство с просьбой о помощи, должны быть готовы к тому, что перед ними захлопнут дверь.

Как сообщило базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, в офисе ООН в Ашгабате даже существует шаблонное сообщение, рассылаемое людям, которые, по их мнению, попусту тратят их время: «К сожалению, в представительстве ООН в Туркменистане отсутствует отдел по работе с обращениями граждан, поэтому ответить на ваше обращение не представляется возможным».

Просителям, которые приходят непосредственно в офис ООН, без раздумий отказывают в приеме. Те же, кто настаивает на том, чтобы их письма приняли, в конце концов получают в ответ вышеупомянутое сообщение.

Самой большой головной болью для сотрудников представительства являются люди, заявляющие о нарушении их прав. В мае четырем заключенным, а именно Алламырату Корханову, Мурату Душемову, Нургельды Халыкову и Мурату Овезову, удалось тайно передать письмо, в котором они рассказали о том, как подвергались физическому и психическому насилию. Они также утверждали, что им отказывают в праве на свидания и телефонные разговоры с родственниками.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко отказался открыто отвечать на этот вопрос, поскольку боится разгневать туркменские власти, хотя и настаивает на том, что консультируется по этому поводу с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве. Эти консультации, которые, без сомнения, носят активный характер, увы, не принесли никаких результатов.

Хотя ООН может возразить, что рассмотрение заявлений представителей туркменской общественности не является ключевым аспектом ее мандата, необходимо признать, что миссия провалилась, раз люди считают, что им больше некуда обратиться со своими проблемами.

Среди наиболее лицемерных и бесполезных расходов офиса ООН в Ашгабате значится проект по оказанию содействия в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021–2025 годы. Одной из главных целей этой инициативы является укрепление института омбудсмена – полугосударственного органа, который призван защищать права угнетенных граждан. Но, как отмечает Turkmen.news, единственное, чем обычно занимается этот орган, это перенаправляет заявления в тот государственный орган, на который жалуются. В реалиях авторитарного Туркменистана, в случаях, когда объектом жалобы является правоохранительный орган, все может закончиться плачевно.

Проживающие в стране правозащитники борются вопреки всему. Немногие из них столь же мужественны, как 74-летняя независимая журналистка Солтан Ачилова, которая 17 ноября должна была отправиться в Женеву для участия в церемонии вручения премии в области прав человека и встретиться с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако в аэропорту сотрудники пограничной службы намеренно повредили проездные документы Ачиловой и ее дочери Майи и использовали этот факт в качестве основания для отказа в выезде из страны. В заявлении, подписанном коалицией зарубежных правозащитных групп, которые были возмущены произошедшим, сообщается о других фактах плохого обращения.

«После неоднократного прохождения через сканер двух женщин и их багажа сотрудники таможни также вручную досмотрели их вещи и провели личный досмотр, в ходе которого Ачилову дважды раздевали, что является унижением ее чести и достоинства», – говорится в заявлении от 21 ноября.

Менее чем за две недели до этого представители туркменских властей в ходе универсального периодического обзора, проводимого в Совете ООН по правам человека, пообещали, что власти будут поддерживать свободу слова и создавать благоприятный климат для работы журналистов. Этих чиновников, кстати, обучают тому, как вести себя во время такого обзора, в рамках вышеупомянутого проекта ООН по Национальному плану действий по правам человека. Туркменские чиновники лицемерят и лгут так, будто от этого зависит их жизнь, а ООН учит их делать это профессионально.

Все чаще Туркменистану предоставляется возможность преследовать своих граждан и за рубежом. 22 ноября проживающую в Болгарии правозащитницу Таджигуль Бегмедову депортировали из Турции, куда она заехала по пути на проводимый в Кыргызстане фестиваль документальных фильмов. Основанием послужило утверждение о том, что она «представляет угрозу национальной безопасности». Согласно заявлению возглавляемого Бегмедовой Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека, ей сообщили, что в сентябре Миграционная служба Турции ввела против нее пятилетний запрет на въезд. Предполагается, что работа Бегмедовой по оказанию помощи проживающим в Турции туркменским гражданам, борющимся за свои права, могла послужить мотивом для объявления ее персоной нон грата.

Если раньше Турция считалась чем-то вроде пристанища для туркменских диссидентов, то сейчас это отнюдь не так. Стремясь развивать отношения с Ашгабатом, Анкара с готовностью содействует депортации лиц, разыскиваемых туркменскими службами безопасности.

Сотрудничество между Туркменистаном и США развивается под более благовидным предлогом. 27 ноября специальный посланник США по климату Джон Керри позвонил президенту Сердару Бердымухамедову, чтобы поговорить о предпринимаемых мерах по сокращению выбросов метана в атмосферу. Этот разговор состоялся накануне конференции ООН по изменению климата, получившей название COP28, которая проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Неоспоримый факт, подтверждаемый многочисленными документами, свидетельствует о том, что Туркменистан является одним из самых злостных загрязнителей атмосферы метаном в мире, но недавно он взял на себя обязательство решить эту проблему. В этом и других экологических вопросах он во многом опирается на поддержку и помощь извне.

13 ноября Министерство охраны окружающей среды подписало меморандум о взаимопонимании с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), который помимо прочего предусматривает разработку программ по внедрению в Туркменистане экологически чистых технологий.

Позднее в том же месяце высокопоставленные представители энергетической сферы Туркменистана вошли в состав делегации официальных лиц Центральной Азии, которая посетила организованную Европейским Союзом ознакомительную поездку в Грузию, чтобы узнать о впечатляющих успехах этой страны в развитии сектора возобновляемых источников энергии. Акмырат Акмырадов, который представлял в этой поездке государственную энергетическую компанию «Туркменэнерго», высоко оценил «огромный потенциал Туркменистана для производства возобновляемой энергии, особенно солнечной и ветровой».

«Новый закон страны обеспечивает соответствующий уровень мотивации для проектов возобновляемой энергетики», – сказал он.

Вопреки всему этому потенциалу и невзирая на то, что лидеры Туркменистана долгие годы твердят об экологических проблемах, количество электроэнергии, производимой в Туркменистане с использованием возобновляемых источников энергии, ничтожно мало.