Туркменистан: вирусный эффект

Тревога из-за коронавируса достигает своего пика в Туркменистане, который отреагировал на проблему закрытием почти всех своих сухопутных границ.

Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) сообщило, что граница с Афганистаном была закрыта 26 февраля. Граница с Ираном, где зарегистрировано больше случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), по данным расположенной в Вене «Хроники Туркменистана», была закрыта еще раньше – возможно, уже 24 февраля. Тегеран попросил Ашгабат разрешить хотя бы транзит грузов, но, по-видимому, сосед не внял просьбе. Узбекская граница закрыта с начала февраля. Контрольно-пропускные пункты с Казахстаном, возможно, еще открыты, но сообщений, подтверждающих это, не было.

2 марта корреспондент «Азатлыка» сообщил, что пассажирские перевозки в порту Туркменбаши на Каспийском море приостановлены. 27 февраля Turkmen.news передал, что самолеты «Туркменских авиалиний» летают из Ашгабата в Стамбул пустыми, по этому маршруту пассажиры лишь прилетают в Туркменистан. Как сообщается, летать в Стамбул другими авиалиниями туркменским гражданам запрещено.

Последние события, похоже, связаны с беспокойством из-за коронавируса, но полной уверенности в этом нет. Туркменистан так часто вводит произвольные ограничения на поездки для собственного населения, что причины таких мер никогда не бывают простыми и понятными.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, стоматолог по образованию и ярый поборник традиционных туркменских лечебных средств растительного происхождения, позволил говорить об этой проблеме публично, в отличие от своей обычной стратегии замалчивания. 25 февраля Бердымухамедов встретился с заместителем премьер-министра Пурли Агамырадовым, главой комиссии по борьбе с вирусом, и с министром здравоохранения Нурмухамметом Аманнепесовым, чтобы обсудить возможные меры по противодействию.

Бердымухамедов отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение COVID-19 может перерасти в пандемию, и объявил о принятии мер безопасности, таких как карантин. В то время как некоторые государства ограничивают въезд людей из стран, охваченных коронавирусом, Туркменистан пошел еще дальше и вообще запретил своим гражданам посещать эти страны.

Государственные СМИ сообщили, что медицинские учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами, антисептиками и различными неназванными лекарствами и что врачи получили защитные средства. Правда, неясно, есть ли среди них медицинские маски.

«Хроника» сообщила, что в Ашгабате была задержана женщина за ношение медицинской маски. Полицейские обвинили ее в недоверии мерам, принятым правительством в противодействие коронавирусу. Как утверждается, она была оштрафована на 249 манатов (около 71 доллара по завышенному официальному курсу).

Насколько успешной оказалась такая профилактическая стратегия? Оценки различаются.

Министр здравоохранения Аманнепесов утверждает, что в Туркменистане еще не выявлено ни одного случая заболевания – к слову, такая же ситуация и в других четырех постсоветских странах Центральной Азии. Расположенный в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, со ссылкой на сомнительный источник, об одном диагностированном случае, но никаких доказательств этого факта нет.

Учитывая, что Туркменистан уже давно придерживается политики интенсивной самоизоляции, есть все основания предполагать, что влияние на экономику должно быть минимальным, однако из публикаций Turkmen.news, напротив, следует, что этот кризис привел к нехватке продовольствия, о которой в последние месяцы сообщалось все меньше и меньше. Новостной сайт передал, что цена за литр хлопкового масла в частных торговых точках выросла вдвое, а в государственных магазинах этот товар и вовсе исчез. «Хроника» публикует аналогичную информацию.

По данным «Азатлыка», куриное мясо и многие основные продукты питания (такие как картофель) подорожали. В Марыйском велаяте (области) местная администрация прекратила продажу муки по субсидированным ценам кормящим матерям, якобы на том основании, что малыши не едят хлеб, не беря при этом в расчет их мам. В этой же области госмагазины сократили квоту на продажу субсидируемого государством хлеба – с двух до одной булки в одни руки.

«Хроника» сообщает, что местные чиновники провели встречи с сельскими старейшинами, чтобы обсудить «временный» дефицит продуктов, и призвали общественность не верить «лживым зарубежным СМИ», явно подразумевая такие новостные сайты, как Turkmen.news и «Хроника».

Бердымухамедов на всякий случай выражает на публике свое почтение Всевышнему. 28 февраля он поехал в город Мары, чтобы помолиться в мечети, нескромно названной в его честь «Гурбангулы хаджи». В репортаже об этой поездке говорится, что мечеть была построена в 2009 году по «просьбе жителей» и была названа в честь президента – также «по пожеланию верующих». Бердымухамедов совершает эти формальные походы в мечети, чтобы продемонстрировать свои предполагаемые религиозные убеждения, хотя ислам в Туркменистане, как и все другие сферы жизни, жестко надзирается и контролируется.

Проведенное в прошлом месяце в Дубае правительственное мероприятие в сфере энергетики привело к появлению как минимум одного проекта. Расположенная в Сингапуре компания «Юг-Нефтегаз», связанная с бизнесменами из украинских городов Донецк и Одесса и имеющая солидный опыт работы в Туркменистане, получила контракт на 70 млн долларов по повышению производительности на 80 нефтяных скважинах, принадлежащих государственной компании «Туркменнефть». Модернизация позволит увеличить добычу на этих скважинах на 105 000 тонн. Бурение еще шести скважин обеспечит дополнительно 54 500 тонн нефти.

Официальный правительственный веб-сайт, посвященный нефтегазовому сектору, подает это как успешную инвестицию, будто бы деньги поступают из-за рубежа, хотя «инвестором» выступает «Туркменнефть».

Бердымухамедов дал новый импульс государственной кампании по цифровизации. 27 февраля он подписал указ, в соответствии с которым госведомства всех уровней, как местные, так и республиканские, а также учредители компаний и индивидуальные предприниматели обязаны создать свою систему электронного документооборота. Все это, согласно его постановлению, должно быть завершено к январю 2021 года. Учитывая масштабы инициативы Бердымухамедова, это невероятно короткий срок, поэтому вполне возможно, этот проект будет реализован с задержкой или ненадлежащим образом, а близкие к правящей верхушке ИТ-подрядчики получат солидную прибыль. В то же время переход от бумажных носителей к цифровым технологиям будет весьма на руку будущим анонимным источникам информационных утечек, поэтому не исключено, что этот процесс трансформации может незапланированно привести к повышению прозрачности по «неофициальным каналам».

Новые санкции США против Ирана нанесли косвенный ущерб интересам и Туркменистана. 25 февраля «Российские железные дороги» заявили, что на фоне расширенных санкций решили отказаться от проекта стоимостью 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов) по электрификации железнодорожного сообщения между станциями Гармсар (которая находится под Тегераном) и Инче Бурун (расположенной около туркменской границы), передает агентство «Интерфакс». Этот проект был отчасти призван увеличить скорость и пропускную способность маршрута, который бы широко использовался в рамках Международного транспортного коридора «Север – Юг», из которого Туркменистан тоже мог бы извлекать экономическую выгоду.

Из сферы дипломатии поступают более позитивные новости: министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов попал в состав делегации региональных представителей, которые приняли участие в знаменательном подписании мирного соглашения между США и Талибаном в Дохе (Катар). Все присутствующие иностранные высокопоставленные лица были либо из стран, граничащих с Афганистаном, либо представителями заинтересованных сторон.

Ашгабат, несомненно, заинтересован в успехе любой инициативы по достижению мира в Афганистане, поскольку прекращение конфликта имеет первостепенное значение для успеха сильно затянувшегося проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), возглавляемого Туркменистаном. Этот трубопровод пользуется существенной, хоть и негласной, поддержкой США, о чем свидетельствует развернутый, оптимистичный материал, опубликованный 24 февраля пропагандистским центральноазиатским подразделением Министерства обороны США.

«Сроки ввода ТАПИ будут отодвигаться, но проект ... будет все же реализован», – сказал технический специалист «Туркменгаза» Ровшен Халлыев «Каравансараю», которому каким-то образом удается связываться с туркменскими чиновниками, недоступными для других СМИ.

В Дохе Мередов встретился со своим катарским коллегой и обменялся формальными заявлениями о необходимости активизации двустороннего сотрудничества. В практическом плане на переговорах обсуждалась подготовка к предстоящей Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Однако на практике торговля интересует Ашгабат значительно меньше, чем инвестиции. 28 февраля Бердымухамедов утвердил новые таможенные тарифы, призванные помочь отечественным производителям, «защищая их интересы и повышая конкурентоспособность их продукции». Через пару дней он уволил заместителя министра торговли и внешнеэкономических связей Карара Маммедова за «серьезные недостатки, допущенные в работе». Читая между строк, можно сделать вывод, что панацея импортозамещения – политика, о последствиях которой предупреждал Международный валютный фонд, – оказалась не такой эффективной, как предполагалось.