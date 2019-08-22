Туркменистан: вихрь событий в Авазе

Правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» опубликовала на этой неделе интересную и доселе тщательно скрываемую информацию об объемах иностранных инвестиций в энергетический сектор страны.

Согласно статье, вышедшей 14 августа, малазийская государственная компания Petronas инвестировала по меньшей мере 11 млрд долларов. Китайская CNPC за последние 12 лет инвестировала более 8 млрд долларов, утверждает газета.

Этот релиз был лишь частью мощного информационного потока о выдающихся достижениях Каспийского экономического форума, который состоялся на прошлой неделе.

Правительственное информационное агентство TDH заявило, что результатом торгов, проведенных Государственной товарно-сырьевой биржей в ходе работы форума, стало рекордное число сделок – 256 транзакций на сумму 380 млн долларов (продажи). Как сообщается, в основном это были поставки продуктов нефтехимии, которые на 335,5 млн долларов приобрели компании, зарегистрированные в таких странах, как Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Сингапур, Мальта и Афганистан. Компании из Турции и Швейцарии заплатили почти 37 млн долларов за хлопок-сырец, что могло бы стать поводом для расследования правозащитных организаций.

Никого кроме почетных гостей не подпускали и близко к месту проведения форума в курортном городе Аваза, но туркменской службе RFE/RL, Радио «Азатлык», удалось выяснить досадные минусы организационной части. Один из участников, с которым связались журналисты, сообщил, что обнаружил дыру в стене своего гостиничного номера, а другой гость нашел у себя летучую мышь. За иностранными делегациями были закреплены гиды, которые, впрочем, из-за своей молчаливости казались скорее надсмотрщиками, а не помощниками.

Книга рекордов Гиннеса, которая недавно подверглась жесткой критике со стороны популярного комика из США Джона Оливера и в которой туркменское правительство всегда может заказать порцию лести, зарегистрировала очередное сомнительное достижение в Авазе. В этот раз 3000 человек слушали 35-минутную лекцию об окружающей среде, что, оказывается, является рекордом (Радио «Азатлык» показало в своем видеорепортаже, что не всем в зале удалось не заснуть, пока президент Гурбангулы Бердымухамедов произносил монотонную речь).

Даже с учетом несоизмеримо низких стандартов Гиннеса, это невероятно цинично и лишено всякого смысла. Туркменских граждан и чиновников под страхом потери работы (или чего похуже) регулярно заставляют принимать участие в пропагандистских мероприятиях, так что это можно считать примером того, как эта компания непосредственно потворствует репрессиям, если не сказать поощряет их.

Даже религиозные праздники находятся под диктатом режима. Из-за того, что Курбан-байрам (как известен в Туркменистане исламский праздник Ид аль-адха) совпал по срокам с мероприятием на Каспии, президент с легкостью своим указом отодвинул даты празднования на несколько дней.

К тому же у людей все равно не те финансовые возможности, чтобы устраивать праздники. Новостные порталы «Хроники Туркменистана» из Вены и Turkmen.news из Нидерландов сообщили, что на фоне продолжающегося экономического спада праздничные мероприятия в Ашгабате и Дашогузе провели тихо и незаметно.

Между тем российские звезды эстрады Нюша, Сергей Лазарев и Зара, которые выступили на церемонии закрытия Каспийского форума, не чувствовали себя стесненными. Они подшучивали над тем, как много угощений им предложили увезти домой (включая более десятка дынь). Лазарев, у которого миллионы русскоязычных подписчиков, пожаловался на затрудненный доступ к социальным сетям в стране. Скорее всего, это результат ужесточения ограничений доступа в интернет вследствие распространения слухов о смерти Бердымухамедова.

Когда появляются информационные сообщения, подготовленные не государственными СМИ Туркменистана, то почти всегда Ашгабат и лично Бердымухамедов выглядят не лучшим образом. Когда туркменский лидер в кулуарах Каспийского форума встретился с Рустамом Миннихановым, президентом Татарстана (федеральный субъект России), их разговор был снят на видео казанской газетой «БИЗНЕС Online». В видеозаписи, загруженной в интернет 13 августа, Бердымухамедов выглядит бледным по сравнению со своим загорелым собеседником, и долго и пространно рассуждает о дорогих автомобилях.

Связанный с оппозицией информационный портал Гундогар сообщил о курьезном случае, связанном с визитом министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Ашгабат. Государственное телевидение показало семиминутный репортаж, в котором чиновник из Узбекистана якобы ведет переговоры с президентом, но Гундогар после внимательного изучения материала заявляет, что видео встречи – монтаж.

Узбекский МИД в своем отчете сообщил о встрече Камилова с его туркменским коллегой Рашидом Мередовым, не упомянув Бердымухамедова. МИД Туркменистана также распространил только совместную фотографию Камилова и Мередова.

Тщательное изучение опубликованных изображений станет неотъемлемой частью мониторинга событий в Туркменистане в обозримом будущем. К примеру, в вечерних сводках новостей от 19 августа показали, как Бердымухамедов слушает отчеты о состоянии сельского хозяйства. Президент появляется в нескольких нарезках общей длительностью всего две с половиной минуты. При этом в большинстве этих фрагментов он сидит без движения и ничего не говорит. Некоторые из этих изображений выглядят как фотографии, и это странно, учитывая, сколько видеоматериалов должно быть в распоряжении гостелевидения.

Впрочем, в узбекско-туркменских отношениях есть и реальные новости. Товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 70%. 15 августа «Новости Узбекистана» сообщили, что Ашгабат согласился купить около 800 автобусов Isuzu, произведенных на совместном с японским производителем предприятии в Самарканде. Камилов также сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует еще одну поездку в Туркменистан.

Кроме того, в планах Бердымухамедова поездка в Сингапур в конце месяца, и этот визит, несомненно, будет под пристальным вниманием. Повестка дня еще не объявлена.

С приближением начала учебного года появилось несколько новостей, как в меру обнадеживающих, так и удручающих. 15 августа «Хроники Туркменистана» сообщили, что ашгабатцам предлагается приобрести школьную форму в кредит. Таких займов не было в прошлом году. Между тем, по веянию нового времени, источники «Хроник» утверждают, что университеты скоро начнут взимать плату за обучение. 17 августа Радио «Азатлык» сообщило, что школьников в Марыйской области заставляют вносить деньги на покупку школьных принадлежностей, а также на флаг и еще больше портретов президента.