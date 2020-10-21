Туркменистан: власти иногда уступают

Ситуация в Туркменистане сейчас весьма непростая, но некоторым курильщикам хотя бы дали возможность снять стресс с помощью дешевой сижки.

На прошлой неделе базирующийся в Амстердаме сайт Turkmen.news сообщил о появлении относительно доступных сигарет в нескольких магазинах в городе Туркменбаши. Пачки продавались по 30 манатов за штуку (около 1,30 доллара по курсу черного рынка), но при условии, что покупатели также купят две бутылки воды.

Позже дешевые сигареты появились и в других частях страны, но Turkmen.news не сообщил, с чем это может быть связано.

При президенте Гурбангулы Бердымухамедове Туркменистан на протяжении последних пяти или более лет ведет борьбу с курением. Были введены серьезные ограничения относительно того, где сигареты можно продавать или курить, но абсолютного запрета на курение нет, хотя об этом иногда и сообщалось в зарубежных СМИ. Однако из-за того, что сигареты стало труднее достать, цены на них резко выросли. Бердымухамедов даже как-то пообещал, что к 2025 году его страна полностью избавится от табачной зависимости.

Нелюбовь к сигаретам может объясняться личными предпочтениями Бердымухамедова, который раньше занимал пост министра здравоохранения. В этой связи не вполне ясно, с чем связаны внезапные послабления на продажу сигарет.

Одно из вероятных объяснений – закоренелые и отчаявшиеся курильщики просто начали покупать низкокачественные сигареты кустарного производства. Или, возможно, власти пытаются снять напряжение, скопившееся за годы экономических невзгод? Диктаторский режим по большей части глух к жалобам людей, но иногда уступает.

Turkmen.news сообщил 20 октября, что недавно в магазинах города Дашогуз появилось качественное хлопковое масло. По информации источников сайта, это произошло после того, как в начале месяца несколько сотен человек пошли маршем на городскую администрацию, требуя обеспечить поставки продуктов питания.

Судя по другому сообщению Turkmen.news, готовность открыто выразить свое недовольство принесла свои плоды и в Балканабате. Когда однажды в начале сентября в банкоматах закончились деньги, около 200 человек, стоявших в очереди, устроили гневную акцию у местной прокуратуры. Там их накормили отговорками. Но когда 25 сентября ситуация с деньгами повторилась, недовольные клиенты банка «Туркменистан» снова направились к прокурору. На этот раз протест сработал, и раздраженный прокурор заставил банк возобновить выдачу наличных вкладчикам.

Радио «Азатлык» сообщило 14 октября, что в последнее время у банкоматов начали выстраиваться особенно длинные очереди, так как зарплаты госслужащим стали переводить прямо на их счета. На всех стоящих в очереди денег в банкоматах никогда не хватает, в результате чего возникают драки между отчаявшимися людьми, пытающимися получить собственные деньги, сообщил корреспондент вещателя в Лебапском велаяте.

Правительство косвенно признало нехватку наличных, неоднократно призывая людей вместо этого пользоваться картами. Заместитель премьер-министра Гадыргельды Мушшиков заявил президенту на заседании правительства 16 октября, что государственные и акционерно-коммерческие банки планируют начать предоставлять держателям счетов услугу овердрафта. По словам Мушшикова, размер разрешенного овердрафта может составлять от 40 до 300 процентов месячной зарплаты.

Идея о том, что неопытному в финансовом отношении населению будет позволено получать умеренные потребительские кредиты, является резким отходом от принятой ранее в Туркменистане практики. Но многие и так уже по уши в долгах.

Взять, например, ситуацию с туркменскими гражданами, эвакуированными из России 7 октября. Сообщается, что людей, желавших лететь этим рейсов, заставляли выплатить туркменскому консульству дополнительный сбор в размере более 950 долларов. Тем временем «Туркменские авиалинии» в 15 раз подняли тарифы на внутренние рейсы, воспользовавшись тем фактом, что железнодорожное и междугороднее автобусное сообщение приостановлено из-за вспышки коронавируса, наличие которого в стране правительство до сих пор отказывается признавать.

Еще один пример – пострадавшие от наводнения жители села Ничка Марыйского велаята, с июня тщетно ждавшие помощи правительства. На этой неделе сельчане сообщили Радио «Азатлык», что из-за приближения зимы им придется чинить дома на собственные средства.

Но мысли Бердымухамедова были далеки от столь ничтожных проблем, когда он 18 октября наматывал круги в стиле фильма «Форсаж» в автоспортивном центре МВД в Ашгабате.

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При этом нельзя сказать, что любовь президента к автомобилям мешает ему поддерживать хорошую физическую форму. Несколько неожиданно Бердымухамедов взял в руки трости и поупражнялся в скандинавской ходьбе вокруг гоночного трека.

Освещая эти действия президента государственное информационное агентство как бы между прочим сообщило, что Бердымухамедов якобы был чемпионом Ашгабата по греко-римской борьбе в 1972 году и чемпионом по стендовой стрельбе Туркменской ССР в 1973-м, когда будущему лидеру было всего 16 лет.

Когда с болтовней о важности занятий спортом было покончено, Бердымухамедов запрыгнул в новенький BMW и стал безумно наматывать круги вокруг дорожного конуса.

Между тем, хотя Туркменистан продолжает поддерживать режим строгой изоляцию на фоне пандемии коронавируса, работа с иностранными инвесторами продолжается.

13 октября обсудили экономические и деловые связи с МИД Саудовской Аравии. Двумя днями позже подошло время VI заседания Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. 16 октября Бердымухамедов утвердил состав с туркменской стороны Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

Между тем сын президента, министр промышленности Сердар Бердымухамедов, 17 октября лично провел встречу с послом Японии Такахико Кацумата, в рамках которой «состоялся обмен мнениями о различных аспектах» сотрудничества в газовой, нефтехимической, транспортной, коммуникационной и сельскохозяйственной отраслях.

Почти все встречи с иностранными высокопоставленными лицами, за исключением тех, что проходят внутри страны, обязательно проводятся по видеоконференцсвязи. Это связано с тем, что Туркменистан продолжает придерживаться позиции, что в стране нет коронавируса.

Но, как обычно, «математика не сходится».

Чиновники здравоохранения продолжают – теперь при SMS-сообщений – призывать население носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах.

Сообщается также, что Туркменистан начал импортировать медицинские маски из России, вопреки утверждениям местных СМИ о том, что отечественные компании производят все больше защитных средств.