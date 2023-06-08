Туркменистан: власти наконец устранят гигантские утечки метана?

После ряда компрометирующих публикаций в международной прессе, документирующих на протяжении нескольких месяцев масштабы выбросов метана, Туркменистан согласился принять иностранную помощь в разрешении кризиса.

Однако, судя по всему, Ашгабат не желает тратить слишком много собственных средств на решение этой проблемы.

31 мая агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники ведут переговоры с Туркменистаном о предоставлении ему финансирования и ноу-хау по устранению утечек газа из устаревшей инфраструктуры.

Замысел состоит в том, чтобы заключить соглашение к климатическому саммиту ООН COP28, который пройдет в ноябре в Дубае, предположительно для того, чтобы президент Сердар Бердымухамедов мог (как это уже неоднократно бывало) сделать лживое заявление о предпринимаемых его правительством усилиях по борьбе с изменением климата. Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники сообщил, что пилотный проект по устранению утечек газа может начаться до конца года.

Этот прорыв, по-видимому, является прямым результатом телефонного разговора, состоявшегося 29 мая между Бердымухамедовым и специальным посланником США по климату Джоном Керри. В сообщении туркменских СМИ об этом разговоре содержится мало полезной информации, хотя в нем упоминается, что Ашгабат приветствовал инициативу по Глобальному метановому обязательству, выдвинутую на КС26 в 2021 году, чтобы способствовать сокращению подписантами вредных выбросов.

Однако на деле Туркменистан, похоже, не особо хочет связывать себя подобными обязательствами, потому что он пока этот документ не подписал. Похоже, даже у Ашгабата не хватило бесстыдства, чтобы так откровенно врать. Инициатива предусматривает сокращение объема антропогенных выбросов метана к 2030 году по крайней мере на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Однако, как сообщила в начале этого года газета Guardian, ссылаясь на спутниковые данные, утечка метана с двух газовых месторождений в Туркменистане способствовала глобальному потеплению в 2022 году в большей степени, чем общий объем выбросов углекислого газа в Великобритании.

Зато 2 июня Туркменистан создал Межотраслевую комиссию по сокращению выбросов метана.

Неудивительно, что властям приятнее говорить о продаже газа, чем о том, сколько его выбрасывается в атмосферу. 30 мая Гурбангулы Бердымухамедов, предшественник и отец действующего президента, отправился в своем новом качестве национального лидера в соседний Иран. В ходе переговоров Туркменистан выразил желание «активизировать решение вопросов, относящихся к поставкам и транзиту газа».

История туркменских газовых сделок с Ираном – это настоящая мыльная опера.

Последний примечательный эпизод произошел в начале этого года, когда своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран, по сообщениям, были приостановлены на фоне резкого похолодания. Однако, судя по всему, приостановка не продлилась долго. Государственный комитет по статистике Азербайджана сообщил, что в январе-марте он закупил у Туркменистана около 197 миллионов кубометров газа. Это относительно скромная цифра, учитывая, что заключенная в 2021 году своповая сделка предполагает обмен газом объемом до 2 миллиардов кубометров в год.

Ирану хотелось бы приобретать часть этого газа для собственных нужд. Одновременно с этим он стремится укрепить свой стратегический статус страны-транзитера энергоносителей: по некоторым слабо подтвержденным данным, Иран заинтересован в том, чтобы стать транзитным пунктом для экспорта туркменского и даже российского газа в Пакистан.

Конечно, у Туркменистана есть собственные амбициозные планы по доставке своего газа в Пакистан. А именно, посредством трансафганского газопровода ТАПИ. Но поскольку, как и в истории с выбросами метана, Ашгабат категорически не желает тратить собственные деньги на подобные затеи, Бердымухамедовы уже много лет зазывают в этот проект иностранных инвесторов. 2 июня в своем интервью агентству ТАСС председатель Союза экономистов Туркменистана Юрий Аронский предложил привлечь к этой работе Китай. Аронский не объяснил, для чего это нужно Китаю, который в настоящий момент практически монопольно скупает большую часть туркменского газа для собственных нужд.

1 июня Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид прибыла в Туркменистан, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия нового офиса организации в Ашгабате. По словам Шмид, новое здание позволит миссии ОБСЕ в Туркменистане продолжить выполнение задач в соответствии с ее мандатом. В числе задач она упомянула «укрепление пограничного контроля и региональных связей, охрану окружающей среды, расширение прав и возможностей женщин». Среди других предполагаемых побочных вопросов, которыми призвана заниматься ОБСЕ, значится содействие соблюдению прав человека и основных свобод, но Шмид предпочла умолчать о них, чтобы не смущать принимающую сторону. Не слишком многообещающее начало для нового Центра ОБСЕ.

И непонятно, сколько еще нужно укреплять границы Туркменистана. Ведь, к растущему разочарованию многих, облегчение выезда за границу ожидать не приходится. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что 1 июня люди, ожидавшие у офиса миграционной службы в Дашогузе, устроили акцию протеста. Возмущение граждан было вызвано хроническими задержками в выдаче загранпаспортов. Десятки разъяренных людей собрались у здания, требуя оперативнее выдавать паспорта, но в итоге все закончилось приездом милиции. По информации Turkmen.news, после этого инцидента получить паспорт стало еще сложнее. Подобные задержки были зафиксированы по всей стране.

Прилагая максимум усилий, чтобы помешать гражданам свободно выезжать за пределы страны, туркменский режим вместе с тем возобновляет деятельность по устранению препятствий во внешней торговле в попытке способствовать вступлению страны в члены Всемирной торговой организации.

На состоявшемся 2 июня заседании Кабинета министров вице-премьер по экономическим вопросам Ходжамырат Гелдимырадов сообщил, что делегация ВТО недавно совершила рабочий визит в Ашгабат и провела встречи с широким кругом правительственных чиновников. Бердымухамедов поручил правительству создать рабочую группу по разработке меморандума о порядке внешней торговли Туркменистана в целях продвижения вперед процесса вступления в ВТО.

В ближайшее время в Туркменистан планирует наведаться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – один из лидеров Евросоюза, стиль управления которого, возможно, наиболее близок к авторитарному стилю руководства Бердымухамедова. Орбан, несколько преувеличенно ссылаясь на культурно-генетическое родство между венграми и кочевыми народами Евразийской степи, регулярно делает предложения партнерам в Центральной Азии. В связи с этим поездка в Туркменистан вполне вписывается в эту схему. Однако еще предстоит выяснить, что именно собрался обсуждать Орбан в Ашгабате.